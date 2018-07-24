Телеканал «Матч Премьер» покажет все игры РПЛ сезона-2018/19 в прямом эфире

«Матч Премьер» начнет работу на платформе канала «Наш футбол», его презентация прошла во вторник совместно с РПЛ. Стоимость месячной подписки на «Матч Премьер» составит 219 рублей, на канале не будет прямой рекламы.

«Все матчи РПЛ будут в прямом эфире на канале “Матч Премьер”, 60 из них будут идти параллельно на общедоступном “Матч ТВ”. Они будут справедливо распределяться по ходу сезона, здесь не чистая математика, а именно справедливость», — сказал Гордеев.

По его словам, «Матч Премьер» будет максимально наполнять канал эксклюзивом и включать в контент обзоры ведущих европейских футбольных чемпионатов.

«Также мы будем использовать архивные программы, создавать документальное кино, потому что нам нельзя пропадать и в межсезонье», — отметил Гордеев.