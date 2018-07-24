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15:08 (мск), источник: ТАСС

Телеканал «Матч Премьер» покажет все игры РПЛ сезона-2018/19 в прямом эфире

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Телеканал «Матч Премьер» покажет все 240 игр нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в прямом эфире, «Матч ТВ» проведет прямые трансляции 60 встреч. Об этом журналистам сообщил Гавриил Гордеев, отвечающий за развитие нового канала.

«Матч Премьер» начнет работу на платформе канала «Наш футбол», его презентация прошла во вторник совместно с РПЛ. Стоимость месячной подписки на «Матч Премьер» составит 219 рублей, на канале не будет прямой рекламы.

«Все матчи РПЛ будут в прямом эфире на канале “Матч Премьер”, 60 из них будут идти параллельно на общедоступном “Матч ТВ”. Они будут справедливо распределяться по ходу сезона, здесь не чистая математика, а именно справедливость», — сказал Гордеев.

По его словам, «Матч Премьер» будет максимально наполнять канал эксклюзивом и включать в контент обзоры ведущих европейских футбольных чемпионатов.

«Также мы будем использовать архивные программы, создавать документальное кино, потому что нам нельзя пропадать и в межсезонье», — отметил Гордеев.

«Матч ТВ» и «Матч Премьер» принадлежат холдингу «Газпром-медиа», с которым РПЛ заключила новый контракт на четыре года. Сезон РПЛ стартует 28 июля.

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