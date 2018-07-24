Сергей Прядкин: Проведем несколько матчей премьер-лиги с видео-повторами

Источник: Советский спорт

«ЧМ И РПЛ — РАЗНЫЕ ТУРНИРЫ»

— Мы получили самые положительные отклики от зарубежных коллег после чемпионата мира. Те стадионы, которые были, они же старые. Когда мы поняли, что будем проводить ЧМ, то построили 12 современных арен и большое количество баз. Это огромное подспорье для развития российского футбола. Нам необходимо переложить атмосферу чемпионата мира на наш чемпионат. И сегодня мы представляем новые взаимоотношения между лигой и холдингом «Газпром-Медиа».

Я всех поздравляю с началом нового сезона. Понимаю, сначала нас будут сравнивать по с ЧМ-2018, но это все-таки разные события. Постараемся сделать все возможное для того, чтобы болельщик не почувствовал разницу. Первые матчи ФНЛ показали, что команды собирают на новых стадионах приличное количество болельщиков, даже очень. Мы должны поддержать этот тренд.

Критики в наш адрес всегда было очень достаточно, но с 2001 года мыс делали очень много. Смотря в записи ранние матчи чемпионата России, до создания РФПЛ и в ее первые годы, вспоминаю все это с содроганием. Спасибо всем людям, которые премьер-лигу создавали и руководили ей до меня. Сегодня наступаем первый этап ребрендинга.

«НАШ ФУТБОЛ ДОЛЖЕН СТАТЬ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ»

— Основа успеха — зрительский интерес, только он готов создать рыночный механизм. Хороший бренд нужен всем. РПЛ является качественным продуктом, и наша задача — найти свойства, которые помогут нам создать его продвинуть. Это в том числе касается набора услуг.

Наша лига прекрасна, у нас бескомпромиссный чемпионат. В экономическом плане мы уже конкурируем с досуговыми сферам вроде ресторанов, концертов и кинотеатров. Все это индустрия развлечений. Чемпионат России должен стать развлечением, но серьезным. Необходимо превратить футбольное событие в увлекательный сюжет. Сейчас мы работаем над визуальным этапом.

Мы сосредоточились на продвижении одного бренда — РПЛ. Мы транслировать один бренд, медведя, во всем. За создание нового логотипа отвечала студия Артемия Лебедева. Они придумали нам новый шрифт, единый дизайн номеров и фамилий, новую ТВ-графику и оформление соцсетей.

— Новый логотип, новый бренд лиги — это хорошо. Как изменится российский футбол в ближайшем сезоне?

— Мы долго шли к изменению российского футбола. Путь прошли длительный. Кажется, что нас только надо критиковать. Молодые ребята изучили весь рынок футбольных лиг, на основании передового опыта пришли к необходимости изменить образ РПЛ. Не должна быть только обертка, нужно в целом изменить отношение к нашему футболу.

Мы обратились в РФС, нашли полную поддержку. С сезона-2019/20 лига будет участвовать в лицензировании клубов, будут выработаны 3−4 критерия, по котором правление лиги будет выдавать лицензии для участия в чемпионате России. Это гарантирует финансовую стабильность, коммерческую привлекательность. Если бы «Енисей» выходил в премьер-лигу в следующем сезоне, он бы не получил от нас лицензию из-за инфраструктурного несоответствия. Нам важно, чтобы клубы лиги играли на аренах самого высокого качества.

— Проект «Наш Футбол» провалился, хотя стоил за 149 рублей в месяц. Вы уверены, что люди готовы платить 219 рублей?

— Проект «Лиги ТВ» был свернут под ругой причине. Абонентская база росла, но было принято решение о создании большого спортивного холдинга. Поэтому все права были переданы «Газпром-Медиа».

— Были ли у «Матча» конкуренты и какова сумма вашего 4-летнего контракта?

— Мы не можем раскрывать эту информацию. Но есть привлекательная переменная часть, как мы будем зарабатывать деньги. Другие претенденты были, на финальных переговорах рассматривали два предложения. На этапе сравнения поняли, что предложение «Газпром-Медиа» более привлекательно.

— Главное — изменить отношение футбола. На какие меры пойдет государство?

— Мы видим отношение руководства страны к футболу. Нам пойдут на встречу. Шесть арен использует ФНЛ, почти все стадионы РПЛ — новые. Важный шаг навстречу — это что в течение трех, а может и пяти лет, новые стадионы будут находиться на балансе государства. Примерная эксплуатация одной арены в год — 250−300 млн рублей. Это приличные деньги, особенно для низших дивизионов. В отношении арендной платы за стадион тоже думаем, как правильно поступить.

— Что с видеоповторами?

— ФИФА сняла все оборудование системы VAR через несколько дней после окончания ЧМ. Лига поддержала инициативу видеоповторов, клубы тоже. В данный момент все находится в стадии решения правовых норм. РФС ведет эти переговоры. Оборудование дорогое, но ряд клубов — «Краснодар» и «Спартак» — готовы за свой счет его поставить. Параллельно в РФС уже идет обучение судей. Попробуем на ряде матчей VAR использовать. Но прямого решения по лиге в целом еще нет.

— Какого цвета будет мяч для игры в этом сезоне?

— Мяч будет красным. Команды будут этими мячами обеспечены, есть 50 штук для непогоды.

— Как относитесь к инициативе возвращения пива на стадионы?

— Пока это только диалог между главой Татарстана и президентом страны. Но вообще это важная тема. Я борец с алкоголизмом, но считаю, что пиво, мяса кусок, какая-то сосиска — атрибуты настоящего фаната.

— Будет ли пиво стоить дешевле, чем на чемпионате мира (350 рублей)?

— Думаю, конечно дешевле.

— Что с полем в Нижнем Новгороде? Как прошла подготовка к Суперкубку России?

— Все отлично, туда выезжала проверка, газон полностью соответствует всем нормам. Изначально хотели провести матч в Нижнем Новгороде, потому что этот город успешно справился с проведением чемпионата мира. Были и другие претенденты, но мы сразу определились с местом проведения суперкубка.