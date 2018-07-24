Сергей Прядкин: Проведем несколько матчей премьер-лиги с видео-повторами
Президент РПЛ Сергей Прядкин — о ребрендинге лиги и ее дальнейших перспективах.
Президент РПЛ Сергей Прядкин — о ребрендинге лиги и ее дальнейших перспективах.
«ЧМ И РПЛ — РАЗНЫЕ ТУРНИРЫ»
— Мы получили самые положительные отклики от зарубежных коллег после чемпионата мира. Те стадионы, которые были, они же старые. Когда мы поняли, что будем проводить ЧМ, то построили 12 современных арен и большое количество баз. Это огромное подспорье для развития российского футбола. Нам необходимо переложить атмосферу чемпионата мира на наш чемпионат. И сегодня мы представляем новые взаимоотношения между лигой и холдингом «Газпром-Медиа».
Я всех поздравляю с началом нового сезона. Понимаю, сначала нас будут сравнивать по с ЧМ-2018, но это
Критики в наш адрес всегда было очень достаточно, но с 2001 года мыс делали очень много. Смотря в записи ранние матчи чемпионата России, до создания РФПЛ и в ее первые годы, вспоминаю все это с содроганием. Спасибо всем людям, которые
«НАШ ФУТБОЛ ДОЛЖЕН СТАТЬ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ»
— Основа успеха — зрительский интерес, только он готов создать рыночный механизм. Хороший бренд нужен всем. РПЛ является качественным продуктом, и наша задача — найти свойства, которые помогут нам создать его продвинуть. Это в том числе касается набора услуг.
Наша лига прекрасна, у нас бескомпромиссный чемпионат. В экономическом плане мы уже конкурируем с досуговыми сферам вроде ресторанов, концертов и кинотеатров. Все это индустрия развлечений. Чемпионат России должен стать развлечением, но серьезным. Необходимо превратить футбольное событие в увлекательный сюжет. Сейчас мы работаем над визуальным этапом.
Мы сосредоточились на продвижении одного бренда — РПЛ. Мы транслировать один бренд, медведя, во всем. За создание нового логотипа отвечала студия Артемия Лебедева. Они придумали нам новый шрифт, единый дизайн номеров и фамилий, новую
— Новый логотип, новый бренд лиги — это хорошо. Как изменится российский футбол в ближайшем сезоне?
— Мы долго шли к изменению российского футбола. Путь прошли длительный. Кажется, что нас только надо критиковать. Молодые ребята изучили весь рынок футбольных лиг, на основании передового опыта пришли к необходимости изменить образ РПЛ. Не должна быть только обертка, нужно в целом изменить отношение к нашему футболу.
Мы обратились в РФС, нашли полную поддержку. С сезона-2019/20 лига будет участвовать в лицензировании клубов, будут выработаны 3−4 критерия, по котором правление лиги будет выдавать лицензии для участия в чемпионате России. Это гарантирует финансовую стабильность, коммерческую привлекательность. Если бы «Енисей» выходил в
— Проект «Наш Футбол» провалился, хотя стоил за 149 рублей в месяц. Вы уверены, что люди готовы платить 219 рублей?
— Проект «Лиги ТВ» был свернут под ругой причине. Абонентская база росла, но было принято решение о создании большого спортивного холдинга. Поэтому все права были переданы «Газпром-Медиа».
— Были ли у «Матча» конкуренты и какова сумма вашего 4-летнего контракта?
— Мы не можем раскрывать эту информацию. Но есть привлекательная переменная часть, как мы будем зарабатывать деньги. Другие претенденты были, на финальных переговорах рассматривали два предложения. На этапе сравнения поняли, что предложение «Газпром-Медиа» более привлекательно.
— Главное — изменить отношение футбола. На какие меры пойдет государство?
— Мы видим отношение руководства страны к футболу. Нам пойдут на встречу. Шесть арен использует ФНЛ, почти все стадионы РПЛ — новые. Важный шаг навстречу — это что в течение трех, а может и пяти лет, новые стадионы будут находиться на балансе государства. Примерная эксплуатация одной арены в год — 250−300 млн рублей. Это приличные деньги, особенно для низших дивизионов. В отношении арендной платы за стадион тоже думаем, как правильно поступить.
— Что с видеоповторами?
— ФИФА сняла все оборудование системы VAR через несколько дней после окончания ЧМ. Лига поддержала инициативу видеоповторов, клубы тоже. В данный момент все находится в стадии решения правовых норм. РФС ведет эти переговоры. Оборудование дорогое, но ряд клубов — «Краснодар» и «Спартак» — готовы за свой счет его поставить. Параллельно в РФС уже идет обучение судей. Попробуем на ряде матчей VAR использовать. Но прямого решения по лиге в целом еще нет.
— Какого цвета будет мяч для игры в этом сезоне?
— Мяч будет красным. Команды будут этими мячами обеспечены, есть 50 штук для непогоды.
— Как относитесь к инициативе возвращения пива на стадионы?
— Пока это только диалог между главой Татарстана и президентом страны. Но вообще это важная тема. Я борец с алкоголизмом, но считаю, что пиво, мяса кусок,
— Будет ли пиво стоить дешевле, чем на чемпионате мира (350 рублей)?
— Думаю, конечно дешевле.
— Что с полем в Нижнем Новгороде? Как прошла подготовка к Суперкубку России?
— Все отлично, туда выезжала проверка, газон полностью соответствует всем нормам. Изначально хотели провести матч в Нижнем Новгороде, потому что этот город успешно справился с проведением чемпионата мира. Были и другие претенденты, но мы сразу определились с местом проведения суперкубка.
В этот раз чуть дорожен вышли расходы на передвижения, потому что оба участника, «Локомотив» и ЦСКА, из Москвы, и это потребовало чуть больше средств для их перемещения. Призовой фонд? Не так быстро, сейчас сказать ничего не могу, там сложная система подсчета доходов от билетов и трансляций.