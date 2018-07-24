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16:58 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ Крыховяка на правах аренды

ТАСС, 24 июля. Полузащитник сборной Польши и французского футбольного клуба ПСЖ Гжегож Крыховяк стал игроком московского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

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28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды. Крыховяк будет выступать за красно-зеленых под седьмым номером.

Крыховяк выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2016 года, проведя за клуб 19 матчей. Прошедший сезон польский игрок провел в аренде в английском «Вест Бромвиче». На чемпионате мира по футболу в России Крыховяк провел три матча в составе сборной Польши и отметился забитым мячом.

В сезоне-2017/18 «Локомотив» занял первое место в чемпионате России и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. 27 июля «Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России, который пройдет в Нижнем Новгороде.

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