«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ Крыховяка на правах аренды
ТАСС, 24 июля. Полузащитник сборной Польши и французского футбольного клуба ПСЖ Гжегож Крыховяк стал игроком московского «Локомотива». Об этом сообщает
ТАСС, 24 июля. Полузащитник сборной Польши и французского футбольного клуба ПСЖ Гжегож Крыховяк стал игроком московского «Локомотива». Об этом сообщает
28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды. Крыховяк будет выступать за
Крыховяк выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2016 года, проведя за клуб 19 матчей. Прошедший сезон польский игрок провел в аренде в английском «Вест Бромвиче». На чемпионате мира по футболу в России Крыховяк провел три матча в составе сборной Польши и отметился забитым мячом.
В сезоне-2017/18 «Локомотив» занял первое место в чемпионате России и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. 27 июля «Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России, который пройдет в Нижнем Новгороде.