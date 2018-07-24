Самый громкий трансфер лета. Кого подписал «Локомотив»

Источник: Спорт-Экспресс

Польша. Конец 1990-х годов. В маленьком городке Грыфице, населением 16 тысяч человек, братья Кшиштоф и Гжегож Крыховяк тренируют удары на старой футбольной площадке. Спустя более 17 лет, в мае 2015 года, в Варшаве младший Крыховяк поднимает над головой кубок Лиги Европы, свой первый европейский титул в составе испанской «Севильи». С того момента прошло три года — сегодня Гжегож Крыховяк становится футболистом «Локомотива», открывая новую главу в своей карьере. Каким был путь новичка московского клуба — в материале «СЭ».

ФРАНЦИЯ — ВТОРОЙ ДОМ

Профессиональный футбол для Крыховяка начался в 2008 году. Пока в Австрии и Швейцарии вовсю шел чемпионат Европы, в Бордо тренировался 18-летний польский талант. В городе с берегов Гаронны Крыховяк провел четыре года, но за аквитанцев провел всего два матча, не забив ни одного гола. В последнем чемпионстве «Бордо» — в сезоне-2008/09 — Гжегож участия не принимал, зато неплохо проявил себя в «Реймсе» и «Нанте», где играл на правах аренды. За цепкость, неуступчивость в единоборствах и большой объем черновой работы болельщики прозвали Крыховяка «Le Plombier» (сантехник) и «Le Bûcheron» (лесоруб). Но даже громкие прозвища не помогли поляку закрепиться в составе «Бордо», и он поехал в уже знакомый «Реймс» с четкой задачей — помочь вывести клуб в Лигу 1.

«Это настоящий трудяга. Работать с такими игроками мечтает каждый тренер», — хвалил Крыховяка бывший наставник «Реймса» Юбер Фурнье. С «Реймсом» связан один из лучших этапов в карьере польского опорника. За неполных три сезона после возвращения Гжегож провел там 70 матчей и забил восемь голов — статистики лучше он не показывал ни в одном из других клубов, за которые выступал.

Со временем Крыховяком заинтересовались более сильные клубы. В результате в 2014 году «Севилья» приобрела полузащитника за 4,5 миллиона евро.

Франция стала особенным местом для поляка. Уезжая, он сказал: «Это мой второй дом. Здесь я стал профессионалом, закончил университет, встретил свою невесту Селию, играл в высшей лиге чемпионата страны. С “Реймсом” мы проделали путь из третьего дивизиона. Это великолепные воспоминания — например, я обыгрывал “ПСЖ” со Златаном Ибрагимовичем».

ДВЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ ПОДРЯД

Дебют Крыховяка в «Севилье» нельзя назвать удачным. Первый матч за новую команду случился уже в Суперкубке УЕФА против мадридского «Реала». Команда из Андалусии проиграла 0:2. Первая попытка выиграть трофей оказалась неудачной, зато впоследствии Крыховяк с «Севильей», которую тогда тренировал Унаи Эмери, дважды победил в Лиге Европы (сезоны-2014/15 и 2015/16).

Особенно ему запомнился триумф в мае 2015 в родной Польше. «Очень хочу победить в варшавском финале Лиги Европы», говорил футболист в интервью перед финалом. Тогда «Севилья» со счетом 3:2 обыграла «Днепр».

«Если мы попросим его выйти на поле сегодня вечером, то он определенно не откажется, и это очень хорошо. В моих командах было немного игроков, которые говорили тренеру, что ради него они готовы играть через боль», — признавался Эмери.

Эмери в 2016 году возглавил «ПСЖ». И первым делом переманил Крыховяка, за которого парижский клуб заплатил 34 миллиона евро.

ПАРИЖ, АНГЛИЯ, МОСКВА

В 2017 году, впервые за пять лет, чемпион во Франции сменился — «Монако» еще с Мбаппе в составе отобрал золото у Парижа. Крыховяку вновь не покорилась Лига 1. «ПСЖ» неудачно выступил и в Лиге чемпионов, потерпев знаменитое фиаско в матче с «Барселоной» в 1/8 финала. Крыховяк участвовал в той игре на «Камп Ноу». Более того, он застал на поле исторический момент — шестой мяч в ворота парижской команды влетел спустя три минуты после выхода поляка на замену.

Отыграв в Париже менее двух десятков матчей, он на год уехал в Англию — в аренду в «Вест Бромвич». За «дроздов» Крыховяк провел 27 игр, но результативными действиями не отметился. Теперь 28-летний поляк, уже забивший один гол в России — на чемпионате мира в ворота Сенегала (1:2), отправился в «Локомотив» — помогать команде Юрия Семина в Лиге чемпионов и защищать титул чемпиона России. Крыховяку, которым после побед с «Севильей» интересовались не только «ПСЖ», но и «Барселона» с «Манчестер Сити», в России есть что доказывать. Голодный до побед опорный полузащитник — пожалуй, самый громкий трансфер РПЛ этим летом.