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00:08 (мск), источник: Газета.Ру

ФИФА запретит использование VAR в России до весны

Международная федерация футбола (ФИФА) запретит использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах внутрироссийских соревнований до весны, сообщает Sport24.

Источник: AP 2018

Данная система применялась на встречах проходившего в России чемпионата мира. От использования VAR в сезоне-2018/19 отказалась Английская премьер-лига. В чемпионатах Германии, Португалии и Италии система VAR применяется с прошлого сезона.

Сегодня президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что в нынешнем сезоне лига постарается использовать систему VAR на некоторых матчах.

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