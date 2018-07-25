ФИФА запретит использование VAR в России до весны
Международная федерация футбола (ФИФА) запретит использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах внутрироссийских соревнований до весны, сообщает Sport24.
Международная федерация футбола (ФИФА) запретит использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах внутрироссийских соревнований до весны, сообщает Sport24.
Данная система применялась на встречах проходившего в России чемпионата мира. От использования VAR в сезоне-2018/19 отказалась Английская
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