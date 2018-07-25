Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:00
Кукеши
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Штурм
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Русенборг
Футбол. Еврокубки
24.07
Легия0
Спартак Тр2
Футбол. Еврокубки
24.07
Црвена Звезда3
Судува0
Футбол. Еврокубки
24.07
Шкендия1
Шериф0
Футбол. Еврокубки
24.07
Динамо З5
Хапоэль Беэр-Шева0
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» — 2018/19: как он будет выглядеть
10Усик победил Гассиева в Москве и стал абсолютным чемпионом мира
09:59 (мск), источник: ТАСС

Аленичев: Формирование состава ФК «Енисей» завершено

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» завершил формирование состава к предстоящему сезону. Об этом ТАСС сообщил главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.

Источник: РИА "Новости"

«Формирование состава фактически завершено. Если и будет приобретение, то максимум одно», — сказал Аленичев, добавив, что, если это приобретение состоится, то это будет игрок в атакующую линию команды.

Читайте также
Хорватский футболист Бодул подписал контракт с красноярским «Енисеем»

В межсезонье красноярцы подписали 12 новых игроков. Среди новичков — сербский защитник Раде Дугалич (предыдущий клуб «Тосно»), хорватский нападающий Дарко Бодул («Амкар») и албанский полузащитник Энис Газавай («Скендербеу»). По словам Аленичева, приобретение трех игроков с разных государств Балкан, находящихся между собой в непростых отношениях, не скажется отрицательно на микроклимате в команде. «Это никак не повлияет. Эти ребята, которых мы приобрели, адаптированы к российскому чемпионату, те же хорваты, сербы, никаких трений я в коллективе не допущу», — подчеркнул Аленичев.

Также клуб подписал игроков четырех игроков «Амкара» — Павла Комолова, Михаила Костюкова, Фегора Огуде, Петра Занева, голкипера из «Тосно» Давида Юрченко, двух защитников самарского клуба «Крылья Советов» — Дмитрия Ятченко и Али Гаджибекова. В аренду из столичного «Динамо» взят Александр Зотов, у ФК «Краснодар» — Алексей Грицаенко.

«Енисей» в сезоне-2017/18 занял третье место в Футбольной национальной лиге и по результатам стыковых матчей с махачкалинским «Анжи» вышел в премьер-лигу.

Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Люди на трибунах плакали во время речи Игнашевича
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира
Южный завершит карьеру в сентябре
ФИФА запретит использование VAR в России до весны
Футбольный стадион «Сан-Сиро» в Милане закроется
Роналду снова 20 лет. Врачи рассказали о показателях игрока
Стали известны даты класико в новом сезоне чемпионата Испании
«Рома» может подать в суд из-за трансфера игрока в «Барселону»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка