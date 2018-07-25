Аленичев: Формирование состава ФК «Енисей» завершено

Источник: РИА "Новости"

«Формирование состава фактически завершено. Если и будет приобретение, то максимум одно», — сказал Аленичев, добавив, что, если это приобретение состоится, то это будет игрок в атакующую линию команды.

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В межсезонье красноярцы подписали 12 новых игроков. Среди новичков — сербский защитник Раде Дугалич (предыдущий клуб «Тосно»), хорватский нападающий Дарко Бодул («Амкар») и албанский полузащитник Энис Газавай («Скендербеу»). По словам Аленичева, приобретение трех игроков с разных государств Балкан, находящихся между собой в непростых отношениях, не скажется отрицательно на микроклимате в команде. «Это никак не повлияет. Эти ребята, которых мы приобрели, адаптированы к российскому чемпионату, те же хорваты, сербы, никаких трений я в коллективе не допущу», — подчеркнул Аленичев.

Также клуб подписал игроков четырех игроков «Амкара» — Павла Комолова, Михаила Костюкова, Фегора Огуде, Петра Занева, голкипера из «Тосно» Давида Юрченко, двух защитников самарского клуба «Крылья Советов» — Дмитрия Ятченко и Али Гаджибекова. В аренду из столичного «Динамо» взят Александр Зотов, у ФК «Краснодар» — Алексей Грицаенко.