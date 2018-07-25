Защитника сборной России забраковали для игры в лучших командах Англии

Источник: РИА "Новости"

Пирс отметил, что 24-летний россиянин успешно провел лишь один большой турнир (чемпионат мира-2018).

По мнению англичанина, этого недостаточно для трансфера в серьезный клуб.

«Не думаю, что в ближайшие годы у него есть шанс заиграть в больших командах, но клубы второй половины таблицы Английской премьер-лиги уже сейчас вполне могут проявить к нему интерес», — уверен тренер.

На чемпионате мира-2018 Кутепов провел все пять матчей в составе сборной России, дойдя до четвертьфинала турнира. Защитник является воспитанником Академии им. Коноплева и с 2012 года находится в системе московского «Спартака». В составе московского клуба Кутепов становился чемпионом России (сезон-2016/2017).