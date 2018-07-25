«Енисею» поставлена задача занять место не ниже 12-го в сезоне РПЛ
КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Руководство красноярского футбольного клуба «Енисей» поставило перед командой задачу занять место не ниже 12-го в предстоящем сезоне Российской
КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Руководство красноярского футбольного клуба «Енисей» поставило перед командой задачу занять место не ниже 12-го в предстоящем сезоне Российской
«Задача — любое место, не ниже 12-го», — сказал он. Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил ТАСС, что одна из задач команды — «показывать интересный футбол, чтобы он нравился болельщикам».
По словам Рубцова, бюджет у клуба достаточный, чтобы играть в Российской
«Енисей» в сезоне-2017/18 занял третье место в Футбольной национальной лиге и по результатам стыковых матчей с махачкалинским «Анжи» впервые в истории вышел в