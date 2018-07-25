«Енисею» поставлена задача занять место не ниже 12-го в сезоне РПЛ

«Задача — любое место, не ниже 12-го», — сказал он. Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил ТАСС, что одна из задач команды — «показывать интересный футбол, чтобы он нравился болельщикам».

По словам Рубцова, бюджет у клуба достаточный, чтобы играть в Российской премьер-лиге. «Бюджет команды очень деликатный, но он достаточный для того, чтобы играть в премьер-лиге. Он стабильный. Мы играем за деликатные деньги, но их хватает, потому что мы тратим их только на футбол», — подчеркнул он.