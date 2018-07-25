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10:01 (мск), источник: ТАСС

«Енисею» поставлена задача занять место не ниже 12-го в сезоне РПЛ

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Руководство красноярского футбольного клуба «Енисей» поставило перед командой задачу занять место не ниже 12-го в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил директор клуба Денис Рубцов.

Источник: РИА "Новости"

«Задача — любое место, не ниже 12-го», — сказал он. Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил ТАСС, что одна из задач команды — «показывать интересный футбол, чтобы он нравился болельщикам».

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По словам Рубцова, бюджет у клуба достаточный, чтобы играть в Российской премьер-лиге. «Бюджет команды очень деликатный, но он достаточный для того, чтобы играть в премьер-лиге. Он стабильный. Мы играем за деликатные деньги, но их хватает, потому что мы тратим их только на футбол», — подчеркнул он.

«Енисей» в сезоне-2017/18 занял третье место в Футбольной национальной лиге и по результатам стыковых матчей с махачкалинским «Анжи» впервые в истории вышел в премьер-лигу.

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