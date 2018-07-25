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12:14 (мск), источник: Onedivision.ru

«Краснодар» расстался с Янбаевым

«Краснодар» и защитник Ренат Янбаев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Источник: РИА "Новости"

Футболист пополнил ряды краснодарского клуба в статусе свободного агента летом прошлого года. В минувшем сезоне он принял участие в трёх официальных матчах, не отметившись в них результативными действиями.

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Как ранее сообщал OneD, «Краснодар» подписал защитника «Крыльев Советов» Ивана Таранова. Футболист внесен в заявку второй команды.

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