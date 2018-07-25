«Краснодар» расстался с Янбаевым
«Краснодар» и защитник Ренат Янбаев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Краснодар» и защитник Ренат Янбаев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Футболист пополнил ряды краснодарского клуба в статусе свободного агента летом прошлого года. В минувшем сезоне он принял участие в трёх официальных матчах, не отметившись в них результативными действиями.
Как ранее сообщал OneD, «Краснодар» подписал защитника «Крыльев Советов» Ивана Таранова. Футболист внесен в заявку второй команды.