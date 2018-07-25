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13:54 (мск), источник: ТАСС

ФИФА выдала «Сапсан-Арене» сертификат высшей категории

ТАСС, 25 июля. Московский стадион «Сапсан-Арена» получил от Международной федерации футбола (ФИФА) сертификат высшей категории FIFA Quality Pro. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

«Представители тестовой лаборатории остались довольны качеством поля. Таким образом, “Сапсан-Арена” имеет право принимать соревнования любого уровня (ФИФА, УЕФА, РФС, РПЛ) до 5 октября 2019 года», — говорится в сообщении.

«Сапсан-Арена» является частью стадионного комплекса «РЖД-Арены». Стадион является домашним для «Казанки» и женской команды «Локомотива». Первый матч на стадионе пройдет 26 июля между командами «Казанка» и «Псков-747».

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