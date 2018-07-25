Памятник бывшему футболисту «Динамо» Маслову установлен на Троекуровском кладбище

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня на Троекуровском кладбище был установлен памятник Валерию Маслову. Память о вас никогда не умрет, Валерий Павлович», — говорится в сообщении.

В составе «Динамо» Маслов отыграл более десяти сезонов — с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), трижды серебряным призером (1962, 1967, 1970), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча.

Маслов также занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского «Динамо» — десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом «За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом».