РФС пока не подал официальный запрос в IFAB на использование системы видеоповторов

Источник: AP 2018

Тестирование VAR было одобрено IFAB в 2016 году. На чемпионате мира 2018 года в России Международная федерация футбола (ФИФА) впервые применила систему видеоповторов. Во вторник глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что частные клубы «Краснодар» и «Спартак» изъявили желание за свой счет поставить оборудование для VAR и провести тестовые матчи с этой системой.

«Мы можем сообщить, что Российский футбольный союз пока официально не подал запрос на разрешение использовать VAR в соревнованиях под своей эгидой», — сообщили в пресс-службе IFAB.

По словам Прядкина, исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев уже организовал подготовку квалифицированных кадров для работы с VAR.