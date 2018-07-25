РФС пока не подал официальный запрос в IFAB на использование системы видеоповторов

Тестирование VAR было одобрено IFAB в 2016 году. На чемпионате мира 2018 года в России Международная федерация футбола (ФИФА) впервые применила систему видеоповторов. Во вторник глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что частные клубы «Краснодар» и «Спартак» изъявили желание за свой счет поставить оборудование для VAR и провести тестовые матчи с этой системой.
«Мы можем сообщить, что Российский футбольный союз пока официально не подал запрос на разрешение использовать VAR в соревнованиях под своей эгидой», — сообщили в пресс-службе IFAB.
По словам Прядкина, исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев уже организовал подготовку квалифицированных кадров для работы с VAR.
«РФС только начал некоторые испытания по использованию VAR и находится на ранней стадии. Надо учитывать, что подготовка и обучение достаточно компетентных судей — это долгий процесс. Все шаги должны быть выполнены, прежде чем использовать VAR в конкурентных матчах», — добавили в пресс- службе IFAB.