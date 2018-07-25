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19:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» объявил о продлении контракта с Навасом

Защитник «Рубина» Сесар Навас продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт казанской команды.

Новое соглашение 38-летнего испанского футболиста с казанцами будет рассчитано на один год. Срок предыдущего контракта Наваса с «Рубином» истёк этим летом.

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В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Навас принял участие в 17 матчах (все — в основе) за «Рубин». Защитник выступал в команде с 2009 по 2015 год, а в 2017 году вернулся в стан казанцев после двух лет, проведённых в составе «Ростова».

В мае главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что клуб предложит Навасу продлить контракт. При этом тогда специалист был не уверен относительно того, захочет ли футболист остаться в команде на предложенных финансовых условиях.

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