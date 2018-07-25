«Рубин» объявил о продлении контракта с Навасом
Защитник «Рубина» Сесар Навас продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт казанской команды.
Защитник «Рубина» Сесар Навас продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт казанской команды.
Новое соглашение 38-летнего испанского футболиста с казанцами будет рассчитано на один год. Срок предыдущего контракта Наваса с «Рубином» истёк этим летом.
В минувшем сезоне российской
В мае главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что клуб предложит Навасу продлить контракт. При этом тогда специалист был не уверен относительно того, захочет ли футболист остаться в команде на предложенных финансовых условиях.