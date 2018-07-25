«Зенит» объявил о расторжении контракта с полузащитником Юсуповым
«Зенит» расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт
«Зенит» расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт
«Сине-бело-голубые благодарят Артура Юсупова за время, проведённое в Петербурге, и желают удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении
Юсупов присоединился к «Зениту» в июне 2015 года. За клуб футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Вместе с петербуржцами Юсупов выиграл Кубок России и дважды Суперкубок страны.
Ранее «Зенит» объявлял, что прорабатывает варианты с арендой Юсупова в клубы