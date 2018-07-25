Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лудогорец0
Видеотон0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Кукеши0
Карабах0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
БАТЭ0
ХИК0
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Штурм
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Русенборг
Футбол. Еврокубки
26.07
Уфа
Домжале
Все события
Фоторепортажи
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
22«Спартак» — 2018/19: как он будет выглядеть
19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» объявил о расторжении контракта с полузащитником Юсуповым

«Зенит» расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

«Сине-бело-голубые благодарят Артура Юсупова за время, проведённое в Петербурге, и желают удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Во время загрузки произошла ошибка.

Юсупов присоединился к «Зениту» в июне 2015 года. За клуб футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Вместе с петербуржцами Юсупов выиграл Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Ранее «Зенит» объявлял, что прорабатывает варианты с арендой Юсупова в клубы Премьер-Лиги. В минувшем сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Ростов», в составе которого провёл 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 «На колени перед Украиной». Украинские СМИ «оторвались» после победы Усика
В Аргентине убили молодого вратаря. Что произошло?
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время
Болельщики выбрали символическую сборную ЧМ-2018, россиян нет
«Марсель» отстранен от участия в еврокубках на два года условно
ФИФА открыла расследование против России из-за матча 2009 года
Выбран самый красивый гол чемпионата мира (видео)
Головин не полетит с ЦСКА на матч за Суперкубок России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка