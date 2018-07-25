Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по трансферу Головина. Он подпишет с нами 5-летний контракт

— «Монако» и ЦСКА сегодня во второй половине дня окончательно договорились по трансферу Головина, — сказал Васильев.
— Срок контракта?
— Стандартный. Пять лет.
— Насколько сложными получились переговоры?
— Они действительно были сложными. Честно говоря, до последнего момента не был уверен, что удастся согласовать этот трансфер. Помимо «Челси» в свое время на Головина также претендовал и «Ювентус». На встрече с одним из руководителей туринского клуба в начале мая этого года я услышал, что по сути переход Александра в их команду — дело решенное. Однако основным нашим конкурентом был «Челси».
— Почему удалось выиграть эту борьбу?
— Полагаю, что «Монако» предложил более выгодные условия для клуба и более понятный спортивный проект для игрока.
— Что вы имеете в виду?
— «Челси» — это