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20:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по трансферу Головина. Он подпишет с нами 5-летний контракт

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил «СЭ», что полузащитник ЦСКА Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега.

Источник: РИА "Новости"

— «Монако» и ЦСКА сегодня во второй половине дня окончательно договорились по трансферу Головина, — сказал Васильев.

— Срок контракта?

— Стандартный. Пять лет.

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— Насколько сложными получились переговоры?

— Они действительно были сложными. Честно говоря, до последнего момента не был уверен, что удастся согласовать этот трансфер. Помимо «Челси» в свое время на Головина также претендовал и «Ювентус». На встрече с одним из руководителей туринского клуба в начале мая этого года я услышал, что по сути переход Александра в их команду — дело решенное. Однако основным нашим конкурентом был «Челси».

— Почему удалось выиграть эту борьбу?

— Полагаю, что «Монако» предложил более выгодные условия для клуба и более понятный спортивный проект для игрока.

— Что вы имеете в виду?

— «Челси» — это топ-клуб, к которому я отношусь с большим уважением. Однако линия полузащиты у английской команды перегружена. На мой взгляд, Александр обязательно будет играть в любом из ведущих клубов мира. Но ему потребуется еще некоторое время, переходный этап. Таким трамплином может стать для Головина как раз «Монако».

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