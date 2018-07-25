Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по трансферу Головина. Он подпишет с нами 5-летний контракт

Источник: РИА "Новости"

— «Монако» и ЦСКА сегодня во второй половине дня окончательно договорились по трансферу Головина, — сказал Васильев.

— Срок контракта?

— Стандартный. Пять лет.

— Насколько сложными получились переговоры?

— Они действительно были сложными. Честно говоря, до последнего момента не был уверен, что удастся согласовать этот трансфер. Помимо «Челси» в свое время на Головина также претендовал и «Ювентус». На встрече с одним из руководителей туринского клуба в начале мая этого года я услышал, что по сути переход Александра в их команду — дело решенное. Однако основным нашим конкурентом был «Челси».

— Почему удалось выиграть эту борьбу?

— Полагаю, что «Монако» предложил более выгодные условия для клуба и более понятный спортивный проект для игрока.

— Что вы имеете в виду?