Вратарь ЦСКА: Уход Березуцких и Игнашевича ничего не изменил в клубе

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— Совсем скоро в Нижнем Новгороде состоится матч за Суперкубок России. ЦСКА уже готовится целенаправленно именно к «Локомотиву»?

— Сам разбор команды соперника у нас будет в преддверии игры, за день до матча. А так мы тренировались, как обычно делаем это перед встречей с любым клубом. Ничего сверхъестественного. Атмосфера в команде сейчас очень хорошая. Мы хорошо подготовились и сделаем все, чтобы завоевать Суперкубок.

— Какой игры ждете от соперника?

Футбол Суперкубок России 2018 27.07.2018, 21:30 Локомотив М - ЦСКА -

— «Локомотив» играет в комбинационный футбол, и он неплохо усилился перед сезоном. Пришел, например, Гжегож Крыховяк из «ПСЖ». Однако я без понятия, как он готовился и в какой форме находится сейчас, так что не могу точно сказать, насколько серьезную угрозу он будет представлять воротам.

У нас, в свою очередь, тоже много усилений. Теперь ЦСКА — это практически новая команда, хорошая, молодая. Думаю, получится интересная игра. Шансы в ней 50 на 50.

И мы, и «Локомотив» любим играть на контратаках, но кому-то из нас придется действовать первым номером. Это уже зависит от тренера.

— Вы провели с командой всю предсезонную подготовку. Есть ли вероятность, что в матче за Суперкубок в воротах будете стоять именно вы?

— Я думаю, вряд ли.

Из отпуска приехал Игорь Акинфеев, и он точно будет играть, поскольку именно он у нас основной вратарь. Для меня же тренироваться с ним — это уже большой опыт.

Игорь очень много подсказывает, и к нему всегда можно обратиться за советом. Я считаю, что это большая удача — поработать с великим вратарем, лучшим вратарем в России. Но если что-то случится, не дай бог, то я всегда готов подстраховать Игоря.

— Не думали о том, чтобы получать больше игровой практики, например, в аренде?

— Насчет аренды пока нет предложений. Если поступят, то будем думать. Я согласен с тем, что для вратаря, как и для любого футболиста, главное — опыт. Но нужно время, чтобы его получать и прогрессировать.

— Вы упомянули летние усиления. В ЦСКА пришли два новых защитника — Родриго Бекао и Хердур Магнуссон. Как они влились в команду?

— Родриго и Хердур быстро вошли в коллектив. У нас всегда хорошо принимают новичков.

Магнуссон здорово говорит по-английски, а с Родриго мы общаемся через переводчика, но он тоже уже учит английский. Пытаемся контактировать, как можем.

ЦСКА — это одна большая семья. Мы набираем форму все вместе и готовимся к сезону. Как вратарь я себя чувствую с ними нормально. Оба — хорошо обученные, с приличной базой, уверенные защитники. Никаких проблем.

— На предсезонных сборах в отсутствие Акинфеева, который участвовал в чемпионате мира и затем отдыхал в отпуске, вы были основным вратарем. Как ощущали себя в этой роли?

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— Это большая ответственность — быть основным голкипером в таком большом клубе. На сборах мы играли с хорошими командами, вроде «Гамбурга» и «Бешикташа», которые принимают участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это была очень хорошая практика для нас.

Находясь в роли основного голкипера, я чувствовал некоторое волнение, но справлялся с ним.

По сравнению с прошлым летом, когда я готовился к первому сезону в основной команде ЦСКА, я начал действовать более спокойно. Уже нет прежнего мандража. Я стал увереннее, а уверенность — это самое главное.

— Что поменялось в ЦСКА с уходом таких ветеранов, как братья Березуцкие и Сергей Игнашевич?

— Особо ничего не поменялось. Команда стала более молодой — вот и все.

О решении Игнашевича и Березуцких завершить карьеру мы узнали, когда были на сборах. Уже тогда мы готовились к сезону без них.

Хотя, конечно, это потеря для клуба, ведь всегда сложно, когда такие легенды уходят. Но я думаю, что мы преодолеем эти трудности и все будет хорошо.

— В России недавно завершился чемпионат мира. Удалось побывать на играх?

— К сожалению, не получилось посетить ни одного матча на стадионе, так что смотрел по телевизору.

Писал ребятам, поздравлял, — например, после победы в матче открытия над Саудовской Аравией (одноклубник Помазуна Александр Головин забил мяч в этой встрече. — «Газета.Ru»). Но особенно не хотел беспокоить, потому что, когда идет такая напряженная подготовка, лучше не отвлекать ребят. Это ведь очень ответственный турнир.

— На мундиале в России использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR). Как вы относитесь к данному нововведению?

— Положительно, ведь футбол стал более честным.

Какие-то судейские ошибки или моменты, где арбитр не видит эпизода, помогает заметить видеоповтор. Игра стала более справедливой.

— Как профессиональный футболист поделитесь мнением: чемпионат мира сильно повлияет на нашу страну?

— Да, у нас уже появилась очень хорошая инфраструктура, много стадионов. Можно даже посмотреть по ФНЛ — сколько людей стало ходить на матчи в Саранске, Нижнем Новгороде, Калининграде… Хочу съездить в Калининград, где я родился, посмотреть на новый стадион, но пока не получается. Надеюсь, что теперь больше фанатов начнет посещать футбол. Тогда будет развитие.

— А как вы сами решили пойти на футбол и затем связали с ним свою жизнь?

— Мой путь начался в клубе «Москва», в шесть лет отец привел меня туда.

Сначала я играл на позиции нападающего, но меня тянуло все больше и больше в ворота, поэтому стал голкипером.

На протяжении пяти лет я выступал в этом клубе, после чего позвали в ЦСКА. Пример я брал с отца, который тоже играл на этой позиции, и с самого детства я наблюдал за его выступлениями. Мне хотелось так же выходить на полный стадион и ощущать эту атмосферу, защищать ворота команды.

— Вы долгое время выступали в молодежной команде ЦСКА. Насколько сложно было добиться там роли основного вратаря?

— На самом деле все произошло довольно неожиданно. В 15 лет меня позвали на сборы с молодежной командой, а потом начался чемпионат, и я находился в запасе. Первая игра, как помню, была с «Зенитом». Нашим основным голкипером на тот момент являлся Слава Исупов, но он получил травму в середине второго тайма. Мне пришлось выйти на поле, и я неплохо показал себя. После этого мне предоставляли шанс за шансом, и я стал чаще играть. Как правило, мы выходили через две игры, но в молодежной Лиге чемпионов мне, к счастью, доводилось выступать довольно часто.

— Что было для вас самым сложным на пути к основной команде ЦСКА?

— Это травмы, с которыми мне приходилось сталкиваться (в 2013 году Помазун порвал крестообразную связку. — «Газета.Ru»). Самое сложное — это восстановление после повреждения. Нужно снова набирать форму.

Но у меня никогда не было мысли покончить с футболом. Я люблю эту игру, это дело всей моей жизни.

Мне хочется прогрессировать дальше и давать больше пользы команде. Больше всего помогает раскрыть потенциал наш тренер вратарей Сергей Иванович Овчинников. Он с нами практически с утра до вечера, всегда помогает, подсказывает, всей душой вкладывается в нас.

— А с кем еще в ЦСКА вы близко общаетесь?

— У нас так заведено, что ЦСКА — это одна большая семья, мы все друзья и помогаем друг другу все время. Но если кого-то выделять, то больше всего я дружу с Сашей Головиным и Георгием Кырнацем.

— Головин может скоро сменить клубную прописку, перейдя либо в «Челси», либо в «Монако». Что бы вы ему посоветовали?

— Я бы не стал ничего советовать, ведь для спортсмена это решение всей его жизни, и он должен принять его самостоятельно. Я бы просто поддержал Головина и сказал: «Это твой выбор. Куда душа лежит — там твое место».

— Какой момент в карьере запомнился вам больше всего?

— Без сомнения скажу, что это мой дебют в матче с «Рубином». Конечно, не очень удачный, но опять же — это дебют (ЦСКА проиграл со счетом 1:2. — «Газета.Ru»). Это непередаваемые эмоции, непередаваемая энергетика, такого, конечно, у меня еще в жизни не было никогда.

После этого я стал более сильным психологически, ведь каждая игра дает больше уверенности, даже если она неудачная.

Кроме того, меня очень поддерживают близкие. Для любого спортсмена — тем более профессионального — важна поддержка родных и близких, чтобы они всегда были рядом и могли подставить плечо в трудную минуту.