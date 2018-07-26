Исполком РФС утвердил список из 18 главных судей для работы в РПЛ и Кубке России
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список из 18 главных арбитров для работы на матчах Российской
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список из 18 главных арбитров для работы на матчах Российской
«Исполком утвердил итоговый список арбитров на сезон. В него вошли 18 судей, среди которых два новых арбитра», — рассказал он.
В список арбитров вошли Владислав Безбородов, Станислав Васильев, Михаил Вилков, Роман Галимов, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Павел Кукуян, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Алексей Николаев, Алексей Сухой, Евгений Турбин, а также Николай Волошин и Василий Казарцев, вошедшие в состав судей
Заседание исполкома РФС проходит в четверг в Доме футбола в Москве. Сезон-2018/19 чемпионата России стартует 28 июля.