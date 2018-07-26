Крыховяк станет звездой, Семин возьмет Суперкубок. Что ждет «Локомотив» в сезоне-2018/19

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Трансферы: кого уже подписали?

Брайан Идову. Между новостями о том, что «Амкар» прекратил существование, и трансфером Идову в «Локомотив» прошло чуть меньше месяца. Даже странно, что за это время никто не подсуетился. Брайан — универсал («Мы его брали с прицелом на центр обороны, но вообще он может сыграть на разных позициях», — Семин), который забивал сборной Аргентине, адаптирован к чемпионату и знает русский лучше нас с вами; но главное — достался «Локо» бесплатно. Идеальная сделка.

Гжегож Крыховяк. Поляк так мощно выжигал центр поля в «Севилье», что переехал в «ПСЖ» вместе с Унаи Эмери. Но после перехода с привычной 4−2−3−1 на 4−3−3 сначала вылетел в молодежный состав, а вскоре оказался в «Вест Бромвиче».

Последнее место в АПЛ, конфликт с Аланом Пардью и вылет в Чемпионшип — аренда в Англии — худшее, что случалось с одним из топовых опорников Европы. На чемпионате мира Гжегож тоже сыграл слабо (хоть и забил Сенегалу), но его глупая ошибка в том же матче стоила Польше победы. Правда, если бы ни эти проблемы — Крыховяк в Россию просто не приехал бы.

Его главная мотивация прямо сейчас — перезапустить карьеру и засверкать, как в «Севилье». Фарфан подтвердит: «Локо» — идеальный клуб под такие задачи. Тем более что Семин играет по самой удобной для поляка схеме — 4−2−3−1, а помимо РПЛ у Гжегожа будет Лига чемпионов.

Поляк уже пообещал выучить русский за пару месяцев, потому что понимает — в Россию он надолго. Если Гжегож сыграет 10 матчей за «Локо», клуб выкупит его у «ПСЖ» за € 12 млн — нет никаких сомнений, что уже осенью деньги отправятся в Париж.

Крыховяк в «Локо» — пока лучший трансфер лета в премьер-лиге.

Рифат Жемалетдинов. Воспитанник «Локомотива», который два года назад сверкнул в Черкизово и со скандалом перешел в «Рубин» (где так и не заиграл), летом вернулся обратно. Камбэк обошелся клубу в € 1,5 млн (если верить Transfermarkt, за счет продажи и выкупа «Локо» потерял € 1 млн), но на переходе настаивал Семин: «Надо, чтобы он [Жемалетдинов] перешел в “Локо” и заиграл, как братья Миранчуки, Баринов, Лысов», — сказал коуч. Через пару дней Жемалетдинов был на сборах.

Кто ушел?

Главная потеря — Неманья Пейчинович, который бесплатно уехал в Китай. Ари вернулся в «Краснодар», но у него настолько грустная статистика (8 матчей, 1 гол в чемпионском сезоне), что в Черкизово вряд ли расстроились. Бразильцу — уже 32, он после разрыва крестов. К тому же есть Фарфан (перед ЧМ с ним продлили контракт) и Эдер, которого выкупили из «Лилля» за символический € 1 млн.

Кого еще подпишут?

Больше всего слухов было вокруг Алеиша Видаля (28 лет, правый латераль «Барселоны» и возможный конкурент Владислава Игнатьева) — еще одно усиление под Лигу чемпионов. Но, кажется, он остается в Испании — по информации Mundo Deportivo, «Севилья» договорилась о трансфере Видаля за € 10−12 млн и близка к завершению сделки.

Второй вопрос — по нападающему. «Локомотив» отпустил Ари, но никого не подписал. Два форварда (Фарфан и Эдер) в составе на весь сезон + еврокубки — слишком ненадежно. Нет ничего странного, что большинство трансферных слухов — от Смолова до Балотелли — о вокруг нового нападающего. Летом «Локо» точно кого-то купит.

Как играли на сборах?

«Локомотив» — «Аустрия» (Австрия) — 1:1

«Локомотив» — «Осиек» (Хорватия) — 0:0

«Локомотив» — «Вольфсберг» (Австрия) — 0:0

«Локомотив» — «Витесс» (Голландия) — 0:3

«Локомотив» — «Акхисар Беледиеспор» (Турция) — 2:1.

Всего три гола за сборы — очень скромно, но самый красивый все-таки был забит на тренировке в Австрии. Саба Кверквелия — король!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlIjbhIDEDX/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlIjbhIDEDX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вах, что творит @saba_kvirkvelia ? Оцените танец нашего грузина от 1 до 10 ? #РЖДтренировочныесборы</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fclokomotiv/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ??? «Локомотив» – ЧЕМПИОН!</a> (@fclokomotiv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-12T14:00:17+00:00">12 Июл 2018 в 7:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В чем будут играть в новом сезоне?

Новый технический спонсор «Локомотива» — Under Armour — разработала три комплекта. Главное отличие по сравнению с прошлым сезоном — нет зеленых футболок. Юрий Семин недоволен: «Новая форма мне нравится, хотя, конечно, не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус», — написал коуч в инстаграме. Но мы-то знаем — «Локомотив» все равно будет играть в белом.

Цифра лета

ФИФА распределила между клубами, чьи футболисты приняли участие на ЧМ-2018, около € 180 млн.

За каждый день, проведенный игроком на турнире в России, клуб получил примерно 7 236 евро (не важно, выходил футболист на поле в официальной игре или нет). Если с 2016 года игрок менял клубы, то они все получили часть общей суммы.

€ 1,7 млн «Локомотива» — 20-й показатель среди всех команд. На 29-м месте — «Зенит» (€ 1,2 млн), на 32-м — «Краснодар» (€ 1,16 млн), на 33-м — ЦСКА (€ 1,13 млн).

Что могут выиграть?

Самый легкий способ не остаться без трофея в сезоне — взять Суперкубок. Для этого нужно грохнуть чуть ли не полностью обновленный ЦСКА. У Виктора Гончаренко минус:

Сергей Игнашевич (теперь тренер)

Алексей и Василий Березуцкие (завершили карьеру)

Александр Головин (уже в «Монако»)

Понтус Вернблум, Ахмед Муса, Бибрас Натхо, Георги Миланов (закончились контракты).

7−8 человек основы — слишком много, чтобы без проблем в качестве войти в сезон и в первом же матче вынести действующего чемпиона.

По сути, в Нижнем у ЦСКА выйдет новая команда, в которой даже те, кто был сыгран раньше (Акинфеев, Дзагоев, Фернандес) пропустили половину сборов, восстанавливаясь после чемпионата мира.

У «Локо» эта же проблема, но не в таком масштабе. Братья Миранчуки смотрели ЧМ со скамейки (Алексей вышел на тайм с Уругваем), Чорлука с Фернандешем выходили на замену и вряд ли сильно устали. Фарфан провел три тайма и тоже давно восстановился. Ну, а Гилерме, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Михалик и Тарасов вообще отработали все сборы и подойдут к сезону в идеальной форме. Плюс, есть молодые Жемалетдинов, Баринов и Лысов, которые уже подстраховывали в основе опытных партнеров.

Для Суперкубка такой обоймы хватит, но чтобы во второй раз зацепить золото РПЛ — вряд ли. Семин уже выжал из этой команды даже больше, чем просто максимум — а численного усиления состава так и не получил.

Выехать на эмоциях второй год подряд — нереально (вспомните, как шарахало «Спартак»), многие долго набирать форму после ЧМ. Плюс, осенью начнется Лига чемпионов, а у «Локо» и при Лиге Европы (с «Шерифом», «Злином» и «Копенгагеном») были проблемы.

Юрий Семин это тоже хорошо понимает.

— Одни игроки начинают подготовку к сезону раньше, другие позже, но чемпионат ведь стартует для всех одинаково. Как итог, кто-то готов до конца, а кто-то «сырой», — объяснял коуч. — К тому же, мы играем в Лиге Чемпионов, поэтому должны быть подготовлены на высочайшем уровне. Вторая проблема — нам нужны усиления. Планируем приобрести как минимум по одному новичку в каждую из линий. Сейчас открыто множество вопросов, которые хотелось бы побыстрее решить.

По одному новичку в линию — неплохо. Но, кажется, даже этого слишком мало. «Локомотив» ждет невероятно сложный сезон.