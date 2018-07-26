Крыховяк станет звездой, Семин возьмет Суперкубок. Что ждет «Локомотив» в сезоне-2018/19
В Черкизово будет жарко!
В Черкизово будет жарко!
Брайан Идову. Между новостями о том, что «Амкар» прекратил существование, и трансфером Идову в «Локомотив» прошло чуть меньше месяца. Даже странно, что за это время никто не подсуетился. Брайан — универсал («Мы его брали с прицелом на центр обороны, но вообще он может сыграть на разных позициях», — Семин), который забивал сборной Аргентине, адаптирован к чемпионату и знает русский лучше нас с вами; но главное — достался «Локо» бесплатно. Идеальная сделка.
Гжегож Крыховяк. Поляк так мощно выжигал центр поля в «Севилье», что переехал в «ПСЖ» вместе с Унаи Эмери. Но после перехода с привычной 4−2−3−1 на 4−3−3 сначала вылетел в молодежный состав, а вскоре оказался в «Вест Бромвиче».
Последнее место в АПЛ, конфликт с Аланом Пардью и вылет в Чемпионшип — аренда в Англии — худшее, что случалось с одним из топовых опорников Европы. На чемпионате мира Гжегож тоже сыграл слабо (хоть и забил Сенегалу), но его глупая ошибка в том же матче стоила Польше победы. Правда, если бы ни эти проблемы — Крыховяк в Россию просто не приехал бы.
Его главная мотивация прямо сейчас — перезапустить карьеру и засверкать, как в «Севилье». Фарфан подтвердит: «Локо» — идеальный клуб под такие задачи. Тем более что Семин играет по самой удобной для поляка схеме — 4−2−3−1, а помимо РПЛ у Гжегожа будет Лига чемпионов.
Поляк уже пообещал выучить русский за пару месяцев, потому что понимает — в Россию он надолго. Если Гжегож сыграет 10 матчей за «Локо», клуб выкупит его у «ПСЖ» за € 12 млн — нет никаких сомнений, что уже осенью деньги отправятся в Париж.
Рифат Жемалетдинов. Воспитанник «Локомотива», который два года назад сверкнул в Черкизово и со скандалом перешел в «Рубин» (где так и не заиграл), летом вернулся обратно. Камбэк обошелся клубу в € 1,5 млн (если верить Transfermarkt, за счет продажи и выкупа «Локо» потерял € 1 млн), но на переходе настаивал Семин: «Надо, чтобы он [Жемалетдинов] перешел в “Локо” и заиграл, как братья Миранчуки, Баринов, Лысов», — сказал коуч. Через пару дней Жемалетдинов был на сборах.
Главная потеря — Неманья Пейчинович, который бесплатно уехал в Китай. Ари вернулся в «Краснодар», но у него настолько грустная статистика (8 матчей, 1 гол в чемпионском сезоне), что в Черкизово вряд ли расстроились. Бразильцу — уже 32, он после разрыва крестов. К тому же есть Фарфан (перед ЧМ с ним продлили контракт) и Эдер, которого выкупили из «Лилля» за символический € 1 млн.
Больше всего слухов было вокруг Алеиша Видаля (28 лет, правый латераль «Барселоны» и возможный конкурент Владислава Игнатьева) — еще одно усиление под Лигу чемпионов. Но, кажется, он остается в Испании — по информации Mundo Deportivo, «Севилья» договорилась о трансфере Видаля за € 10−12 млн и близка к завершению сделки.
Второй вопрос — по нападающему. «Локомотив» отпустил Ари, но никого не подписал. Два форварда (Фарфан и Эдер) в составе на весь сезон + еврокубки — слишком ненадежно. Нет ничего странного, что большинство трансферных слухов — от Смолова до Балотелли — о вокруг нового нападающего. Летом «Локо» точно
«Локомотив» — «Аустрия» (Австрия) — 1:1
«Локомотив» — «Осиек» (Хорватия) — 0:0
«Локомотив» — «Вольфсберг» (Австрия) — 0:0
«Локомотив» — «Витесс» (Голландия) — 0:3
«Локомотив» — «Акхисар Беледиеспор» (Турция) — 2:1.
Всего три гола за сборы — очень скромно, но самый красивый
Новый технический спонсор «Локомотива» — Under Armour — разработала три комплекта. Главное отличие по сравнению с прошлым сезоном — нет зеленых футболок. Юрий Семин недоволен: «Новая форма мне нравится, хотя, конечно, не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус», — написал коуч в инстаграме. Но
ФИФА распределила между клубами, чьи футболисты приняли участие на ЧМ-2018, около € 180 млн.
За каждый день, проведенный игроком на турнире в России, клуб получил примерно 7 236 евро (не важно, выходил футболист на поле в официальной игре или нет). Если с 2016 года игрок менял клубы, то они все получили часть общей суммы.
€ 1,7 млн «Локомотива» — 20-й показатель среди всех команд. На 29-м месте — «Зенит» (€ 1,2 млн), на 32-м — «Краснодар» (€ 1,16 млн), на 33-м — ЦСКА (€ 1,13 млн).
Самый легкий способ не остаться без трофея в сезоне — взять Суперкубок. Для этого нужно грохнуть чуть ли не полностью обновленный ЦСКА. У Виктора Гончаренко минус:
7−8 человек основы — слишком много, чтобы без проблем в качестве войти в сезон и в первом же матче вынести действующего чемпиона.
По сути, в Нижнем у ЦСКА выйдет новая команда, в которой даже те, кто был сыгран раньше (Акинфеев, Дзагоев, Фернандес) пропустили половину сборов, восстанавливаясь после чемпионата мира.
У «Локо» эта же проблема, но не в таком масштабе. Братья Миранчуки смотрели ЧМ со скамейки (Алексей вышел на тайм с Уругваем), Чорлука с Фернандешем выходили на замену и вряд ли сильно устали. Фарфан провел три тайма и тоже давно восстановился. Ну, а Гилерме, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Михалик и Тарасов вообще отработали все сборы и подойдут к сезону в идеальной форме. Плюс, есть молодые Жемалетдинов, Баринов и Лысов, которые уже подстраховывали в основе опытных партнеров.
Выехать на эмоциях второй год подряд — нереально (вспомните, как шарахало «Спартак»), многие долго набирать форму после ЧМ. Плюс, осенью начнется Лига чемпионов, а у «Локо» и при Лиге Европы (с «Шерифом», «Злином» и «Копенгагеном») были проблемы.
Юрий Семин это тоже хорошо понимает.
— Одни игроки начинают подготовку к сезону раньше, другие позже, но чемпионат ведь стартует для всех одинаково. Как итог,
По одному новичку в линию — неплохо. Но, кажется, даже этого слишком мало. «Локомотив» ждет невероятно сложный сезон.
Леонид Волотко