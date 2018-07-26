Защитник «Шинника» перебрался в «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» подписал защитника Артема Щадина. Контракт подписан на два года с возможностью продления ёще на год.
Футбольный клуб «Ростов» подписал защитника Артема Щадина. Контракт подписан на два года с возможностью продления ёще на год.
Артем Щадин минувший сезон выступал в составе «Шинника», с которым дошел до полуфинала Кубка России.
Ранее «Шинник» покинули: н. Безлихотнов (Армавир), з. Евсеев, з. Жестоков (Пюник), н. Земсков (Авангард), з. Кагермазов (Факел), п. Лях (Торпедо М), в. Малышев (завершение карьеры), з. Чалов, з. Чистяков (Зенит СПб), з. Ятченко (Мордовия).