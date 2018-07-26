РФС временно снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) временно снял запрет с казанского клуба «Рубин» на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) временно снял запрет с казанского клуба «Рубин» на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает
«В Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить ходатайство “Рубина” о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что комитет РФС по статусу игроков оштрафовал «Рубин» за несвоевременное уведомление Российской футбольной
В сезоне-2017/18 «Рубин» занял 10-е место в чемпионате России, набрав 38 очков в 30 играх, и не смог пробиться в зону еврокубков. В первом туре предстоящего сезона команда из Казани дома сыграет с «Краснодаром», встреча состоится 29 июля.