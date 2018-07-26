РФС временно снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

Источник: РИА "Новости"

«В Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить ходатайство “Рубина” о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что комитет РФС по статусу игроков оштрафовал «Рубин» за несвоевременное уведомление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) о прекращении трудовых договоров с несколькими игроками. Казанский клуб расторг контракты с голкипером Александром Фильцовым, полузащитником Альбертом Шариповым и нападающим Максимом Канунниковым.