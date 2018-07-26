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13:52 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» арендовал футболиста «Зенита» Полоза на сезон-2018/19

ТАСС, 26 июля. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Полоз проведет следующий сезон в аренде в казанском «Рубине». Об этом сообщает пресс- служба санкт-петербургского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что 27-летний форвард тренируется с «Рубином» на подготовительных предсезонных сборах.

С 2014 по 2017 год форвард играл в «Ростове» под руководством Курбана Бердыева, который с июня 2017 года является главным тренером «Рубина». В июне 2017 года Полоз перешел в «Зенит».

В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил три мяча и отдал восемь результативных передач. В составе сборной России Полоз провел 15 игр и забил два гола.

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