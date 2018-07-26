«Рубин» арендовал футболиста «Зенита» Полоза на сезон-2018/19

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что 27-летний форвард тренируется с «Рубином» на подготовительных предсезонных сборах.

С 2014 по 2017 год форвард играл в «Ростове» под руководством Курбана Бердыева, который с июня 2017 года является главным тренером «Рубина». В июне 2017 года Полоз перешел в «Зенит».