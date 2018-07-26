Софьян Ханни: Мечтаю стать частью чемпионского безумия «Спартака»

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Люди на Западе думают, что в Россию лететь 10 часов

— Вы говорили, что перед переездом в Россию у вас были некоторые опасения. Почему?

— Думаю, это нормально, если ты ни разу не бывал в России. Во Франции и Бельгии люди знают о вашей стране только, что она далеко, и здесь холодно и опасно. Когда я говорю, что лететь до Москвы всего три часа, удивляются — для них это настоящий сюрприз. Они думают, чтобы добраться до России, нужно никак не меньше 10 часов провести в самолете. Не знаю, откуда такая информация, но вот так они видят Россию.

— Вы тоже думали, что добираться в Москву будете полдня, а на каждом шагу вас ждет опасность?

— Ну, что касается расстояния, я-то знал, что Россия не так далеко. Что до опасности — я не люблю заранее себе что-то придумывать. Если я не увидел этого своими глазами, я не стану утверждать. Тем не менее, Россия для меня — новая страна, новое начало. И потому некоторые опасения все-таки были.

— Как обстоит дело сейчас?

— Я прожил в Москве чуть больше четырех месяцев. Это отличный город, здесь хорошие люди. Мне все очень нравится. Никаких проблем нет. Живу в доме недалеко от нашей базы в Тарасовке, у меня есть водитель.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BensNpnHoNU/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.44444444444444% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BensNpnHoNU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? ⚽ ОФИЦИАЛЬНО: Софиан Ханни стал игроком «Спартака»! Добро пожаловать! #Спартак #ФКСпартак #краснобелый #ВпередСпартак #Spartak #FCSpartak #fcsm</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-31T16:14:47+00:00">31 Янв 2018 в 8:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Можете сравнить российскую лигу с бельгийской?

— Лиги похожи. Я не так много матчей пока сыграл в премьер-лиге, к тому же, среди них не было игр с топ-командами — ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом»… Так что оценивать детально тяжело. Сейчас начнется новый сезон, и посмотрим. Не могу дождаться, чтобы выйти на поле в матче против лидеров чемпионата. Пока могу сказать, что в российской лиге много борьбы. Особенно команды стараются, играя против нас.

— Считается, что против «Спартака» каждая команда стремится провести свой лучший матч.

— Это совершенно нормально. «Спартак» ведь самый популярный клуб России, поэтому каждый и хочет запомниться в матче с такой командой. То же самое было в «Андерлехте» в Бельгии. Мы знали, что против нас выйдут 11 человек, готовых жизнь отдать, чтобы победить нас. Нужно готовиться к этому и в «Спартаке». Потому что расслабиться хоть на секунду нам никто не позволит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bk4aHS7ATay/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bk4aHS7ATay/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">7 ans après ... souvenirs, souvenirs... #LaBelleEpoque#Shalimar#Nantes#??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sofiane.hanni/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> sofiane.hanni</a> (@sofiane.hanni) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-06T07:12:05+00:00">6 Июл 2018 в 12:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В чем же причина поражений от «Тосно» и «Динамо», перечеркнувших всю работу в сезоне?

— В чем причина, не знаю. Все мы были очень расстроены. Был такой отличный шанс выиграть Кубок России. Мы знали, что мы лучше, мы сильнее. Когда я пришел в «Спартак» в феврале, мне сказали, что в турнире уже нет больших команд кроме нас. Мы должны выигрывать такие матчи — как с «Тосно», как с «Динамо». Но почему-то не смогли…

— Кстати, вы в курсе, что «Тосно» больше не существует?

— Да ладно?

— Да. В Суперкубке с «Локомотивом» сыграет ЦСКА, а в Лиге Европы — «Уфа».

— А почему они?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlODXmeFlb6/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlODXmeFlb6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Матч за ОЛИМП-Суперкубок России между @fclokomotiv и @pfc_cska_official пройдёт 27 июля на стадионе «Нижний Новгород». Начало – 21:30. ? Ссылка на всю подробную информацию о матче, билетной программе и многом другом - в описании профиля. #Суперкубок2018</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rfpl_org/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Российская Премьер-Лига</a> (@rfpl_org) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-14T16:56:38+00:00">14 Июл 2018 в 9:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Потому что ЦСКА занял второе место, а «Уфа» — шестое.

— Вот это да.

— Еще не сыграет в премьер-лиге «Амкар», который тоже прекратил существование.

— Вау! Что происходит?! А кто же будет играть вместо них?

— «Анжи». Но и по этому клубу нет уверенности, что он доиграет сезон.

— Я в шоке… Получается, в России все зависит от спонсоров. Никогда не сталкивался с подобным в других странах.

Моя задача — играть и помогать «Спартаку» выигрывать титулы

— В прошлом сезоне было много критики в адрес тренеров по физподготовке. Могли бы вы сравнить работу над физикой в «Андерлехте» и «Спартаке» после перехода?

— Думаю, физподготовка не зависит ни от клуба, ни от страны, где ты играешь. Все решает подбор тренеров и то, чего они хотят от команды. Например в «Андерлехте» у меня были как тренеры, которые давали мало нагрузки, так и такие, которые устраивали настоящую жесть. Именно такой работал в клубе, когда я перешел в «Спартак». Мы практически не играли на тренировках — постоянно пахали над физикой. Для него это было очень важно. В Москве же тренировки сильно отличались. Мне понравилось, что мы много работаем с мячом. Конечно, когда у нас было два занятия в день, одно из них мы проводили в зале. Но после Бельгии это был практически курорт. Не вижу никакой проблемы в многих часах подготовки. Мы профессиональные спортсмены и должны постоянно тренироваться.

— Не удивились, увидев совершенно новый тренерский штаб по возвращении из отпуска?

— Да, я удивился, потому что не знал об этих изменениях. Мне нравилось работать с теми тренерами, что были весной. Они сильно помогли мне, ведь я был новичком, только что пришедшим в коллектив. Сейчас здесь новые люди, с которыми мы быстро нашли взаимопонимание. В футболе такое случается часто: сегодня у тебя один тренер, а завтра ты уже работаешь с другим. Ничего страшного.

— Какой была ваша летняя подготовка?

— Мы начали все с начала. Какое-то время потребовалось, чтобы привыкнуть к новым требованиям. Мы много работали над тактикой, над построениями и командными взаимодействиями. По своему опыту знаю, что так происходит всегда, когда меняется тренерский штаб.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhH1nvngqx8/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhH1nvngqx8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Bien arrivé à Samara ⚽️⚽️⚽️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sofiane.hanni/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> sofiane.hanni</a> (@sofiane.hanni) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-03T20:55:29+00:00">3 Апр 2018 в 1:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В товарищеских матчах вам пришлось играть на разных позициях. Какая для вас удобнее?

— Моя любимая позиция — «десятка». Нравится играть позади нападающего. Но «Спартак» не играет по схеме с «десяткой». В Бельгии я часто играл левого атакующего полузащитника — как Квинси Промес. Сейчас тренер хочет, чтобы я играл «восьмерку». Это не проблема — я могу действовать в центре поля. Но он понимает также, что я не могу играть везде. Две-три позиции закрыть могу, но не более. На самом деле, между «десяткой» и «восьмеркой» не такая уж большая разница. Во втором случае приходится выполнять больше оборонительных функций.

— В прошлом сезоне вы сыграли семь матчей в премьер-лиге, забив два гола. Неплохой результат для полузащитника.

— Два гола и две передачи за семь матчей — неплохо, да. Но я знаю, что способен на гораздо большее. И покажу это. Также я расстроен, что играл не так много, но даже полученное игровое время нужно было использовать лучше. Я привык играть постоянно по 90 минут, здесь же нужно было либо выходить на замену, либо уступать место партнерам. Понимаю, что я был новичком, но принять это было непросто. Уверен, я способен гораздо сильнее помогать «Спартаку» своими голами и передачами.

— Есть ли у вас какая-либо цель на новый сезон — определенное количество голов, например?

— Я никогда не ставлю таких целей. В первую очередь, нужно выиграть титул. Когда я пришел в «Спартак», первой моей целью было играть. Играть как можно больше, чтобы понять уровень лиги и стать одним из лучших ее футболистов. Вторая цель — своей игрой помогать команде побеждать и завоевывать титулы. А вот когда выиграем титул, тогда и будем разбираться, кто там сколько забил, отдал и так далее.

— Что мы будем вспоминать по окончании карьеры — конечно же, моменты больших побед. Перед переходом в «Спартак» я смотрел некоторые видео тех лет, когда команда становилась чемпионом. Фанаты, атмосфера — это просто фантастика. И я хочу прожить такие моменты вместе со «Спартаком».

В сезоне-2016/17, когда красно-белые стали чемпионами, я тоже стал чемпионом с «Андерлехтом». Надеюсь, вскоре завоюю титул и со «Спартаком».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BWDjWCIA1xt/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWDjWCIA1xt/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Heureux et fier de poursuivre l'aventure en mauve !! #RSCA #COYM #??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sofiane.hanni/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> sofiane.hanni</a> (@sofiane.hanni) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-02T19:13:29+00:00">2 Июл 2017 в 12:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Видели забег на поле после оформления чемпионства год назад?

— Конечно, видел. Это было настоящее сумасшествие. В Бельгии чемпионство «Андерлехта» праздновалось совсем не так. Когда видишь подобное, понимаешь, ради чего и ради кого мы играем в футбол. Если честно, мне очень хотелось бы стать частью того безумия, что было на поле. Надеюсь, это у меня впереди.

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Люблю ходить в спортзал — это время подумать

— С кем вы быстрее всего нашли общий язык в команде?

— Когда я только приехал, чаще держался вместе с Промесом и Боккетти, так как они свободно говорят по-английски. Сейчас уже стараюсь общаться со всеми и завести побольше друзей. Уверен, это путь к созданию здоровой атмосферы в коллективе. А она, в свою очередь, поможет всем нам в борьбе за титулы.

— В Москве живете один или с семьей?

— Когда я только подписал контракт, семья осталась в Брюсселе. Дочка ходила в садик, и мы решили, что резко менять обстановку в тот момент не стоило. Нужно было постепенно привыкать к новым условиям. В конце сезона они сделали двухлетнюю визу и приехали ненадолго ко мне в Москву. А сейчас мы живем вместе, причем они переехали в Москву, когда я был на сборе в Австрии. Я им был даже не нужен (смеется). Семью встретил мой папа, который уже некоторое время жил в моем доме. Водитель отвез его в аэропорт, а потом всех вместе привез домой.

— Чем вы обычно занимаесь дома? Точнее, занимались до переезда семьи.

— Если у нас был только один выходной, я сидел дома. Ходил в спортзал, потом в кафе покушать, совершал прогулки. Если же два-три выходных, то летал в Брюссель повидаться с семьей.

— В центр совсем не выбираетесь?

— Жена приезжала ко мне два раза. В общей сложности она провела у меня дней десять. Конечно, мы гуляли по Красной площади, фотографировались. Где-то еще были в центре, но не могу сказать, где — не знаю названий. Еще мы с ней посещали музей «Спартака» на стадионе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh7icj7A1lC/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh7icj7A1lC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">2 ans! 2 années que tu me combles de joies. 2 années que tu m’as appris à devenir un papa, un homme, un ami, un clown...ton clown! Tu es mon rayon de soleil, ma petite amoureuse, tu es tout pour moi. Je remercie Dieu de m’avoir offert ce petit bout d’choux. Je te souhaite un agréable joyeux anniversaire et espère être très vite avec toi pour partager cela. Je t’aime fille ❤️. Happy birthday baby ❤️ #2YearsOld#??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sofiane.hanni/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> sofiane.hanni</a> (@sofiane.hanni) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-23T22:48:26+00:00">23 Апр 2018 в 3:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В Большой театр не ходили?

— В Большом еще не были, но пойдем обязательно. Жене очень нравится посещать театры.

— А вам?

— А я домосед — люблю побыть дома. Поговорите с моим водителем — он скажет, что я идеальный клиент (смеется). Возить меня почти никуда не надо. Если выбираюсь из дома, то только в ресторан. В Брюсселе мы с женой часто ходили в кино, но сейчас с маленькой дочкой это невозможно. Так что сижу дома, смотрю футбол — очень много матчей обычно — и сериалы.

— То есть, сравнить Москву и Брюссель вы не сможете?

— Единственное, что могу сказать — Москва во много раз больше. Это вот прямо большая-большая разница! Это хорошо, потому что открывает больше возможностей, но плохо, потому что постоянно везде пробки. Иногда я думаю поехать куда-то в ресторан или погулять, но потом представляю, что только на дорогу туда-обратно уйдет больше двух часов. И сижу дома в итоге (смеется).

— Какие чемпионаты смотрите чаще всего?

— Лигу 1, примеру, АПЛ. После переезда смотрю и российскую лигу, а также стараюсь следить за бельгийским чемпионатом.

— Вы упомянули, что ходите в спортзал. Часто тренируетесь самостоятельно?

— Обычно если нет игры, дома я каждый день хожу в зал. Везде, где бы я ни жил, в доме был фитнес-клуб. Так что это несложно. Это время побыть одному, подумать, разложить мысли по полочкам. Иногда это очень нужно.

Неймар даже рядом не стоит с Роналдо

— Почему вы в последнее время не вызывались в сборную?

— В последний раз я играл в марте, а вот на майские товарищеские игры против Кабо-Верде и Португалии тренер меня не вызвал. Но теперь тренер уволен, и сборная осталась без руководства. Сейчас федерация ищет нового специалиста, а мы все ждем, что будет дальше.

— Вся сборная Алжира состоит из игроков, выступающих в разных лигах. Это хорошо или плохо?

— Это хорошо. Во-первых, мы друг друга отлично знаем. Во-вторых, пусть мы не играем в одной лиге и в одной команде, мы набираемся опыта в более сильных чемпионатах. Так что никаких проблем, когда сборная собирается, не возникает.

— Вы выбрали сборную Алжира, а не Франции. Не жалеете теперь, когда французы стали чемпионами мира?

— Да. Я делал выбор сердцем и никогда не жалел о нем. Даже несмотря на победу Франции в России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bg81Yp-g5JL/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bg81Yp-g5JL/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Moscow !!! ??☀️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sofiane.hanni/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> sofiane.hanni</a> (@sofiane.hanni) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-30T14:21:47+00:00">30 Мар 2018 в 7:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Какие эмоции испытали, когда французы подняли кубок мира над головой?

— Порадовался за игроков. Я никого не знаю в этой команде, но ребята проделали отличную работу. В команде была классная атмосфера. Это помогло им.

— Практически вся французская команда состоит из потомков эмигрантов. Дети эмигрантов или натурализованные футболисты все чаще играют за сборные — это тенденция современного футбола?

— Не думаю, что это тенденция. Просто есть страны, где много эмигрантов. К примеру, во Франции куча разных этносов. Потому и сборная такая. Это зависит исключительно от страны. Вот в России не так много эмигрантов, поэтому и сборная у вас практически полностью состоит из местных. Натурализация порой помогает чуть поднять уровень команды. Но это не панацея. Нельзя собрать команду иностранцев и заставить их играть за страну.

— Что скажете о сборной Бельгии? Вот уже много лет это поколение не может оправдать выданных им авансов.

— Выигать титул непросто. У бельгийцев отличное поколение, уверен, они добьются серьезных успехов. Когда? Не знаю. К сожалению, им на пути попалась Франция. Но третье место — это лучший результат в истории страны. Возможно, они могли замахнуться на победу… Для меня чемпионат мира как Лига чемпионов: всегда есть команды, которые выигрывают эти турниры. Практически невозможно представить, чтобы какая-то новая команда завоевала трофей. Может быть, после нескольких лет попыток и далекого прохождения в турнире. Это непросто, тут нужен определенный опыт. Вот например «Челси» — сколько лет и денег они потратили, прежде чем выиграть Лигу чемпионов. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пытаются, но пока никак.

— Чемпионат мира стартовал в последний день Рамадана. Не сказался ли пост на игре арабских команд?

— Не знаю, насколько строго игроки соблюдали пост. Думаю, никаких проблем Рамадан им не доставил. Я слышал, что в 2014 году, когда священный месяц выпал на время чемпионата мира, футболисты нашей сборной постились. И это не принесло никакого негатива — команда провела отличный турнир. Если говорить о себе, мне пост даже придает сил, а не отнимает их. Я становлюсь сильнее ментально. Так что не думаю, что причину неудачи арабских команд стоит искать в Рамадане.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhcCW-LgO8A/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.673960612691467% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhcCW-LgO8A/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?????? toutes mes prières vont aux personnes disparues aujourd’hui dans ce tragique accident d’avion, à Boufarik ainsi qu’à leurs familles. Allah y rahmoum!! ????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sofiane.hanni/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> sofiane.hanni</a> (@sofiane.hanni) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-11T17:11:36+00:00">11 Апр 2018 в 10:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— За кого вы болели на чемпионате мира с самого начала?

— Болел за Бразилию. Я с детства за нее — рос на игре Роналдо. Когда бразильцы вылетели, болел за Бельгию и Францию. В Бельгии родилась моя дочка, а во Франции — я сам.

— Знаю, что Роналдо ваш кумир. Кто сильнее: Роналдо или Неймар?

— Роналдо. Неймар даже рядом не стоит.

— Как относитесь к постоянному катанию Неймара по полю и его страданиям после каждого фола?

— Ему это не нужно. Он так хорош!

Не понимаю, зачем он так делает. Неймар лучше всех, он суперталант. Считаю, это все ему не помогает, а наоборот мешает. Все плохо говорят о нем, критикуют… Он может быть лучшим плаксой в мире, может быть лучшим игроком в мире и стать чемпионом мира. Но я считаю, он должен быть солдатом.

На мой взгляд, ему не помешал бы инстинкт убийцы, который есть у Месси или Роналду. Хотя, кто я такой, чтобы учить его. Я играл против Неймара за «Андерлехт» — я видел его возможности. Поверьте, он на самом деле в десять раз лучше, чем мы себе представляем. Он обвел четверых и забил. У него сумасшедшая статистика, он забивает по 30 голов за сезон, но он может делать намного больше.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bk7wcJWA0VJ/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.7962962962963% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bk7wcJWA0VJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Posso dizer que é o momento mais triste da minha carreira, a dor é muito grande porque sabíamos que poderíamos chegar, sabíamos que tínhamos condições de irmos mais além, de fazer história .. mas não foi dessa vez. Difícil encontrar forças pra querer voltar a jogar futebol, mas tenho certeza que Deus me dará força suficiente pra enfrentar qualquer coisa, por isso nunca deixarei de te agradecer Deus, até mesmo na derrota... porque eu sei que o teu caminho é muito melhor do que o meu ??❤️ Muito feliz em fazer parte desse time, estou orgulhoso de todos, interromperam nosso sonho mas não tiraram da nossa cabeça e nem dos nossos corações ??❤️ . . . ? @nogueirafoto</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/neymarjr/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Nj ?? ? neymarjr</a> (@neymarjr) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-07T14:24:54+00:00">7 Июл 2018 в 7:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Знаю, что во время чемпионата мира спартаковцы внутри команды устраивали пари. Как ваши успехи?

— А я не участвовал. Никогда не играю на деньги. Перед чемпионатом мира моя сестра спросила меня, что я думаю о турнире — кто как выступит. У них на работе был какой-то локальный тотализатор. Я поделился с ней мнением, но вообще ничего не угадал — полная катастрофа! И теперь совсем зарекся делать прогнозы.