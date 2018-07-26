Софьян Ханни: Мечтаю стать частью чемпионского безумия «Спартака»
Полузащитник
Полузащитник
— Вы говорили, что перед переездом в Россию у вас были некоторые опасения. Почему?
— Думаю, это нормально, если ты ни разу не бывал в России. Во Франции и Бельгии люди знают о вашей стране только, что она далеко, и здесь холодно и опасно. Когда я говорю, что лететь до Москвы всего три часа, удивляются — для них это настоящий сюрприз. Они думают, чтобы добраться до России, нужно никак не меньше 10 часов провести в самолете. Не знаю, откуда такая информация, но вот так они видят Россию.
— Вы тоже думали, что добираться в Москву будете полдня, а на каждом шагу вас ждет опасность?
— Ну, что касается расстояния,
— Как обстоит дело сейчас?
— Я прожил в Москве чуть больше четырех месяцев. Это отличный город, здесь хорошие люди. Мне все очень нравится. Никаких проблем нет. Живу в доме недалеко от нашей базы в Тарасовке, у меня есть водитель.
— Можете сравнить российскую лигу с бельгийской?
— Лиги похожи. Я не так много матчей пока сыграл в
— Считается, что против «Спартака» каждая команда стремится провести свой лучший матч.
— Это совершенно нормально. «Спартак» ведь самый популярный клуб России, поэтому каждый и хочет запомниться в матче с такой командой. То же самое было в «Андерлехте» в Бельгии. Мы знали, что против нас выйдут 11 человек, готовых жизнь отдать, чтобы победить нас. Нужно готовиться к этому и в «Спартаке». Потому что расслабиться хоть на секунду нам никто не позволит.
— В чем же причина поражений от «Тосно» и «Динамо», перечеркнувших всю работу в сезоне?
— В чем причина, не знаю. Все мы были очень расстроены. Был такой отличный шанс выиграть Кубок России. Мы знали, что мы лучше, мы сильнее. Когда я пришел в «Спартак» в феврале, мне сказали, что в турнире уже нет больших команд кроме нас. Мы должны выигрывать такие матчи — как с «Тосно», как с «Динамо». Но
— Кстати, вы в курсе, что «Тосно» больше не существует?
— Да ладно?
— Да. В Суперкубке с «Локомотивом» сыграет ЦСКА, а в Лиге Европы — «Уфа».
— А почему они?
— Потому что ЦСКА занял второе место, а «Уфа» — шестое.
— Вот это да.
— Еще не сыграет в
— Вау! Что происходит?! А кто же будет играть вместо них?
— «Анжи». Но и по этому клубу нет уверенности, что он доиграет сезон.
— Я в шоке… Получается, в России все зависит от спонсоров. Никогда не сталкивался с подобным в других странах.
— В прошлом сезоне было много критики в адрес тренеров по физподготовке. Могли бы вы сравнить работу над физикой в «Андерлехте» и «Спартаке» после перехода?
— Думаю, физподготовка не зависит ни от клуба, ни от страны, где ты играешь. Все решает подбор тренеров и то, чего они хотят от команды. Например в «Андерлехте» у меня были как тренеры, которые давали мало нагрузки, так и такие, которые устраивали настоящую жесть. Именно такой работал в клубе, когда я перешел в «Спартак». Мы практически не играли на тренировках — постоянно пахали над физикой. Для него это было очень важно. В Москве же тренировки сильно отличались. Мне понравилось, что мы много работаем с мячом. Конечно, когда у нас было два занятия в день, одно из них мы проводили в зале. Но после Бельгии это был практически курорт. Не вижу никакой проблемы в многих часах подготовки. Мы профессиональные спортсмены и должны постоянно тренироваться.
— Не удивились, увидев совершенно новый тренерский штаб по возвращении из отпуска?
— Да, я удивился, потому что не знал об этих изменениях. Мне нравилось работать с теми тренерами, что были весной. Они сильно помогли мне, ведь я был новичком, только что пришедшим в коллектив. Сейчас здесь новые люди, с которыми мы быстро нашли взаимопонимание. В футболе такое случается часто: сегодня у тебя один тренер, а завтра ты уже работаешь с другим. Ничего страшного.
— Какой была ваша летняя подготовка?
— Мы начали все с начала.
— В товарищеских матчах вам пришлось играть на разных позициях. Какая для вас удобнее?
— Моя любимая позиция — «десятка». Нравится играть позади нападающего. Но «Спартак» не играет по схеме с «десяткой». В Бельгии я часто играл левого атакующего полузащитника — как Квинси Промес. Сейчас тренер хочет, чтобы я играл «восьмерку». Это не проблема — я могу действовать в центре поля. Но он понимает также, что я не могу играть везде.
— В прошлом сезоне вы сыграли семь матчей в
— Два гола и две передачи за семь матчей — неплохо, да. Но я знаю, что способен на гораздо большее. И покажу это. Также я расстроен, что играл не так много, но даже полученное игровое время нужно было использовать лучше. Я привык играть постоянно по 90 минут, здесь же нужно было либо выходить на замену, либо уступать место партнерам. Понимаю, что я был новичком, но принять это было непросто. Уверен, я способен гораздо сильнее помогать «Спартаку» своими голами и передачами.
— Есть ли у вас
— Я никогда не ставлю таких целей. В первую очередь, нужно выиграть титул. Когда я пришел в «Спартак», первой моей целью было играть. Играть как можно больше, чтобы понять уровень лиги и стать одним из лучших ее футболистов. Вторая цель — своей игрой помогать команде побеждать и завоевывать титулы. А вот когда выиграем титул, тогда и будем разбираться, кто там сколько забил, отдал и так далее.
— Что мы будем вспоминать по окончании карьеры — конечно же, моменты больших побед. Перед переходом в «Спартак» я смотрел некоторые видео тех лет, когда команда становилась чемпионом. Фанаты, атмосфера — это просто фантастика. И я хочу прожить такие моменты вместе со «Спартаком».
В сезоне-2016/17, когда
— Видели забег на поле после оформления чемпионства год назад?
— Конечно, видел. Это было настоящее сумасшествие. В Бельгии чемпионство «Андерлехта» праздновалось совсем не так. Когда видишь подобное, понимаешь, ради чего и ради кого мы играем в футбол. Если честно, мне очень хотелось бы стать частью того безумия, что было на поле. Надеюсь, это у меня впереди.
— С кем вы быстрее всего нашли общий язык в команде?
— Когда я только приехал, чаще держался вместе с Промесом и Боккетти, так как они свободно говорят
— В Москве живете один или с семьей?
— Когда я только подписал контракт, семья осталась в Брюсселе. Дочка ходила в садик, и мы решили, что резко менять обстановку в тот момент не стоило. Нужно было постепенно привыкать к новым условиям. В конце сезона они сделали двухлетнюю визу и приехали ненадолго ко мне в Москву. А сейчас мы живем вместе, причем они переехали в Москву, когда я был на сборе в Австрии. Я им был даже не нужен (смеется). Семью встретил мой папа, который уже некоторое время жил в моем доме. Водитель отвез его в аэропорт, а потом всех вместе привез домой.
— Чем вы обычно занимаесь дома? Точнее, занимались до переезда семьи.
— Если у нас был только один выходной, я сидел дома. Ходил в спортзал, потом в кафе покушать, совершал прогулки. Если же
— В центр совсем не выбираетесь?
— Жена приезжала ко мне два раза. В общей сложности она провела у меня дней десять. Конечно, мы гуляли по Красной площади, фотографировались.
— В Большой театр не ходили?
— В Большом еще не были, но пойдем обязательно. Жене очень нравится посещать театры.
— А вам?
— А я домосед — люблю побыть дома. Поговорите с моим водителем — он скажет, что я идеальный клиент (смеется). Возить меня почти никуда не надо. Если выбираюсь из дома, то только в ресторан. В Брюсселе мы с женой часто ходили в кино, но сейчас с маленькой дочкой это невозможно. Так что сижу дома, смотрю футбол — очень много матчей обычно — и сериалы.
— То есть, сравнить Москву и Брюссель вы не сможете?
— Единственное, что могу сказать — Москва во много раз больше. Это вот прямо
— Какие чемпионаты смотрите чаще всего?
— Лигу 1, примеру, АПЛ. После переезда смотрю и российскую лигу, а также стараюсь следить за бельгийским чемпионатом.
— Вы упомянули, что ходите в спортзал. Часто тренируетесь самостоятельно?
— Обычно если нет игры, дома я каждый день хожу в зал. Везде, где бы я ни жил, в доме был
— Почему вы в последнее время не вызывались в сборную?
— В последний раз я играл в марте, а вот на майские товарищеские игры против
— Вся сборная Алжира состоит из игроков, выступающих в разных лигах. Это хорошо или плохо?
— Это хорошо.
— Вы выбрали сборную Алжира, а не Франции. Не жалеете теперь, когда французы стали чемпионами мира?
— Да. Я делал выбор сердцем и никогда не жалел о нем. Даже несмотря на победу Франции в России.
— Какие эмоции испытали, когда французы подняли кубок мира над головой?
— Порадовался за игроков. Я никого не знаю в этой команде, но ребята проделали отличную работу. В команде была классная атмосфера. Это помогло им.
— Практически вся французская команда состоит из потомков эмигрантов. Дети эмигрантов или натурализованные футболисты все чаще играют за сборные — это тенденция современного футбола?
— Не думаю, что это тенденция. Просто есть страны, где много эмигрантов. К примеру, во Франции куча разных этносов. Потому и сборная такая. Это зависит исключительно от страны. Вот в России не так много эмигрантов, поэтому и сборная у вас практически полностью состоит из местных. Натурализация порой помогает чуть поднять уровень команды. Но это не панацея. Нельзя собрать команду иностранцев и заставить их играть за страну.
— Что скажете о сборной Бельгии? Вот уже много лет это поколение не может оправдать выданных им авансов.
— Выигать титул непросто. У бельгийцев отличное поколение, уверен, они добьются серьезных успехов. Когда? Не знаю. К сожалению, им на пути попалась Франция. Но третье место — это лучший результат в истории страны. Возможно, они могли замахнуться на победу… Для меня чемпионат мира как Лига чемпионов: всегда есть команды, которые выигрывают эти турниры. Практически невозможно представить, чтобы
— Чемпионат мира стартовал в последний день Рамадана. Не сказался ли пост на игре арабских команд?
— Не знаю, насколько строго игроки соблюдали пост. Думаю, никаких проблем Рамадан им не доставил. Я слышал, что в 2014 году, когда священный месяц выпал на время чемпионата мира, футболисты нашей сборной постились. И это не принесло никакого негатива — команда провела отличный турнир. Если говорить о себе, мне пост даже придает сил, а не отнимает их. Я становлюсь сильнее ментально. Так что не думаю, что причину неудачи арабских команд стоит искать в Рамадане.
— За кого вы болели на чемпионате мира с самого начала?
— Болел за Бразилию. Я с детства за нее — рос на игре Роналдо. Когда бразильцы вылетели, болел за Бельгию и Францию. В Бельгии родилась моя дочка, а во Франции — я сам.
— Знаю, что Роналдо ваш кумир. Кто сильнее: Роналдо или Неймар?
— Роналдо. Неймар даже рядом не стоит.
— Как относитесь к постоянному катанию Неймара по полю и его страданиям после каждого фола?
— Ему это не нужно. Он так хорош!
Не понимаю, зачем он так делает. Неймар лучше всех, он суперталант. Считаю, это все ему не помогает, а наоборот мешает. Все плохо говорят о нем, критикуют… Он может быть лучшим плаксой в мире, может быть лучшим игроком в мире и стать чемпионом мира. Но я считаю, он должен быть солдатом.
На мой взгляд, ему не помешал бы инстинкт убийцы, который есть у Месси или Роналду. Хотя, кто я такой, чтобы учить его. Я играл против Неймара за «Андерлехт» — я видел его возможности. Поверьте, он на самом деле в десять раз лучше, чем мы себе представляем. Он обвел четверых и забил. У него сумасшедшая статистика, он забивает по 30 голов за сезон, но он может делать намного больше.
— Знаю, что во время чемпионата мира спартаковцы внутри команды устраивали пари. Как ваши успехи?
— А я не участвовал. Никогда не играю на деньги. Перед чемпионатом мира моя сестра спросила меня, что я думаю о турнире — кто как выступит. У них на работе был
Артем Калинин