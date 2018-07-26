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14:25 (мск), источник: Sport24

Софьян Ханни: Мечтаю стать частью чемпионского безумия «Спартака»

Полузащитник красно-белых рассказал о жизни в России, удивился исчезновению «Тосно» и «Амкара» и сравнил Неймара и Роналдо.

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Люди на Западе думают, что в Россию лететь 10 часов

— Вы говорили, что перед переездом в Россию у вас были некоторые опасения. Почему?

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— Думаю, это нормально, если ты ни разу не бывал в России. Во Франции и Бельгии люди знают о вашей стране только, что она далеко, и здесь холодно и опасно. Когда я говорю, что лететь до Москвы всего три часа, удивляются — для них это настоящий сюрприз. Они думают, чтобы добраться до России, нужно никак не меньше 10 часов провести в самолете. Не знаю, откуда такая информация, но вот так они видят Россию.

— Вы тоже думали, что добираться в Москву будете полдня, а на каждом шагу вас ждет опасность?

— Ну, что касается расстояния, я-то знал, что Россия не так далеко. Что до опасности — я не люблю заранее себе что-то придумывать. Если я не увидел этого своими глазами, я не стану утверждать. Тем не менее, Россия для меня — новая страна, новое начало. И потому некоторые опасения все-таки были.

— Как обстоит дело сейчас?

— Я прожил в Москве чуть больше четырех месяцев. Это отличный город, здесь хорошие люди. Мне все очень нравится. Никаких проблем нет. Живу в доме недалеко от нашей базы в Тарасовке, у меня есть водитель.

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— Можете сравнить российскую лигу с бельгийской?

— Лиги похожи. Я не так много матчей пока сыграл в премьер-лиге, к тому же, среди них не было игр с топ-командами — ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом»… Так что оценивать детально тяжело. Сейчас начнется новый сезон, и посмотрим. Не могу дождаться, чтобы выйти на поле в матче против лидеров чемпионата. Пока могу сказать, что в российской лиге много борьбы. Особенно команды стараются, играя против нас.

— Считается, что против «Спартака» каждая команда стремится провести свой лучший матч.

— Это совершенно нормально. «Спартак» ведь самый популярный клуб России, поэтому каждый и хочет запомниться в матче с такой командой. То же самое было в «Андерлехте» в Бельгии. Мы знали, что против нас выйдут 11 человек, готовых жизнь отдать, чтобы победить нас. Нужно готовиться к этому и в «Спартаке». Потому что расслабиться хоть на секунду нам никто не позволит.

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— В чем же причина поражений от «Тосно» и «Динамо», перечеркнувших всю работу в сезоне?

— В чем причина, не знаю. Все мы были очень расстроены. Был такой отличный шанс выиграть Кубок России. Мы знали, что мы лучше, мы сильнее. Когда я пришел в «Спартак» в феврале, мне сказали, что в турнире уже нет больших команд кроме нас. Мы должны выигрывать такие матчи — как с «Тосно», как с «Динамо». Но почему-то не смогли…

— Кстати, вы в курсе, что «Тосно» больше не существует?

— Да ладно?

— Да. В Суперкубке с «Локомотивом» сыграет ЦСКА, а в Лиге Европы — «Уфа».

— А почему они?

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— Потому что ЦСКА занял второе место, а «Уфа» — шестое.

— Вот это да.

— Еще не сыграет в премьер-лиге «Амкар», который тоже прекратил существование.

— Вау! Что происходит?! А кто же будет играть вместо них?

— «Анжи». Но и по этому клубу нет уверенности, что он доиграет сезон.

— Я в шоке… Получается, в России все зависит от спонсоров. Никогда не сталкивался с подобным в других странах.

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Моя задача — играть и помогать «Спартаку» выигрывать титулы

— В прошлом сезоне было много критики в адрес тренеров по физподготовке. Могли бы вы сравнить работу над физикой в «Андерлехте» и «Спартаке» после перехода?

— Думаю, физподготовка не зависит ни от клуба, ни от страны, где ты играешь. Все решает подбор тренеров и то, чего они хотят от команды. Например в «Андерлехте» у меня были как тренеры, которые давали мало нагрузки, так и такие, которые устраивали настоящую жесть. Именно такой работал в клубе, когда я перешел в «Спартак». Мы практически не играли на тренировках — постоянно пахали над физикой. Для него это было очень важно. В Москве же тренировки сильно отличались. Мне понравилось, что мы много работаем с мячом. Конечно, когда у нас было два занятия в день, одно из них мы проводили в зале. Но после Бельгии это был практически курорт. Не вижу никакой проблемы в многих часах подготовки. Мы профессиональные спортсмены и должны постоянно тренироваться.

— Не удивились, увидев совершенно новый тренерский штаб по возвращении из отпуска?

— Да, я удивился, потому что не знал об этих изменениях. Мне нравилось работать с теми тренерами, что были весной. Они сильно помогли мне, ведь я был новичком, только что пришедшим в коллектив. Сейчас здесь новые люди, с которыми мы быстро нашли взаимопонимание. В футболе такое случается часто: сегодня у тебя один тренер, а завтра ты уже работаешь с другим. Ничего страшного.

— Какой была ваша летняя подготовка?

— Мы начали все с начала. Какое-то время потребовалось, чтобы привыкнуть к новым требованиям. Мы много работали над тактикой, над построениями и командными взаимодействиями. По своему опыту знаю, что так происходит всегда, когда меняется тренерский штаб.

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— В товарищеских матчах вам пришлось играть на разных позициях. Какая для вас удобнее?

— Моя любимая позиция — «десятка». Нравится играть позади нападающего. Но «Спартак» не играет по схеме с «десяткой». В Бельгии я часто играл левого атакующего полузащитника — как Квинси Промес. Сейчас тренер хочет, чтобы я играл «восьмерку». Это не проблема — я могу действовать в центре поля. Но он понимает также, что я не могу играть везде. Две-три позиции закрыть могу, но не более. На самом деле, между «десяткой» и «восьмеркой» не такая уж большая разница. Во втором случае приходится выполнять больше оборонительных функций.

— В прошлом сезоне вы сыграли семь матчей в премьер-лиге, забив два гола. Неплохой результат для полузащитника.

— Два гола и две передачи за семь матчей — неплохо, да. Но я знаю, что способен на гораздо большее. И покажу это. Также я расстроен, что играл не так много, но даже полученное игровое время нужно было использовать лучше. Я привык играть постоянно по 90 минут, здесь же нужно было либо выходить на замену, либо уступать место партнерам. Понимаю, что я был новичком, но принять это было непросто. Уверен, я способен гораздо сильнее помогать «Спартаку» своими голами и передачами.

— Есть ли у вас какая-либо цель на новый сезон — определенное количество голов, например?

— Я никогда не ставлю таких целей. В первую очередь, нужно выиграть титул. Когда я пришел в «Спартак», первой моей целью было играть. Играть как можно больше, чтобы понять уровень лиги и стать одним из лучших ее футболистов. Вторая цель — своей игрой помогать команде побеждать и завоевывать титулы. А вот когда выиграем титул, тогда и будем разбираться, кто там сколько забил, отдал и так далее.

— Что мы будем вспоминать по окончании карьеры — конечно же, моменты больших побед. Перед переходом в «Спартак» я смотрел некоторые видео тех лет, когда команда становилась чемпионом. Фанаты, атмосфера — это просто фантастика. И я хочу прожить такие моменты вместе со «Спартаком».

В сезоне-2016/17, когда красно-белые стали чемпионами, я тоже стал чемпионом с «Андерлехтом». Надеюсь, вскоре завоюю титул и со «Спартаком».

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— Видели забег на поле после оформления чемпионства год назад?

— Конечно, видел. Это было настоящее сумасшествие. В Бельгии чемпионство «Андерлехта» праздновалось совсем не так. Когда видишь подобное, понимаешь, ради чего и ради кого мы играем в футбол. Если честно, мне очень хотелось бы стать частью того безумия, что было на поле. Надеюсь, это у меня впереди.

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Люблю ходить в спортзал — это время подумать

— С кем вы быстрее всего нашли общий язык в команде?

— Когда я только приехал, чаще держался вместе с Промесом и Боккетти, так как они свободно говорят по-английски. Сейчас уже стараюсь общаться со всеми и завести побольше друзей. Уверен, это путь к созданию здоровой атмосферы в коллективе. А она, в свою очередь, поможет всем нам в борьбе за титулы.

— В Москве живете один или с семьей?

— Когда я только подписал контракт, семья осталась в Брюсселе. Дочка ходила в садик, и мы решили, что резко менять обстановку в тот момент не стоило. Нужно было постепенно привыкать к новым условиям. В конце сезона они сделали двухлетнюю визу и приехали ненадолго ко мне в Москву. А сейчас мы живем вместе, причем они переехали в Москву, когда я был на сборе в Австрии. Я им был даже не нужен (смеется). Семью встретил мой папа, который уже некоторое время жил в моем доме. Водитель отвез его в аэропорт, а потом всех вместе привез домой.

— Чем вы обычно занимаесь дома? Точнее, занимались до переезда семьи.

— Если у нас был только один выходной, я сидел дома. Ходил в спортзал, потом в кафе покушать, совершал прогулки. Если же два-три выходных, то летал в Брюссель повидаться с семьей.

— В центр совсем не выбираетесь?

— Жена приезжала ко мне два раза. В общей сложности она провела у меня дней десять. Конечно, мы гуляли по Красной площади, фотографировались. Где-то еще были в центре, но не могу сказать, где — не знаю названий. Еще мы с ней посещали музей «Спартака» на стадионе.

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— В Большой театр не ходили?

— В Большом еще не были, но пойдем обязательно. Жене очень нравится посещать театры.

— А вам?

— А я домосед — люблю побыть дома. Поговорите с моим водителем — он скажет, что я идеальный клиент (смеется). Возить меня почти никуда не надо. Если выбираюсь из дома, то только в ресторан. В Брюсселе мы с женой часто ходили в кино, но сейчас с маленькой дочкой это невозможно. Так что сижу дома, смотрю футбол — очень много матчей обычно — и сериалы.

— То есть, сравнить Москву и Брюссель вы не сможете?

— Единственное, что могу сказать — Москва во много раз больше. Это вот прямо большая-большая разница! Это хорошо, потому что открывает больше возможностей, но плохо, потому что постоянно везде пробки. Иногда я думаю поехать куда-то в ресторан или погулять, но потом представляю, что только на дорогу туда-обратно уйдет больше двух часов. И сижу дома в итоге (смеется).

— Какие чемпионаты смотрите чаще всего?

— Лигу 1, примеру, АПЛ. После переезда смотрю и российскую лигу, а также стараюсь следить за бельгийским чемпионатом.

— Вы упомянули, что ходите в спортзал. Часто тренируетесь самостоятельно?

— Обычно если нет игры, дома я каждый день хожу в зал. Везде, где бы я ни жил, в доме был фитнес-клуб. Так что это несложно. Это время побыть одному, подумать, разложить мысли по полочкам. Иногда это очень нужно.

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— Почему вы в последнее время не вызывались в сборную?

— В последний раз я играл в марте, а вот на майские товарищеские игры против Кабо-Верде и Португалии тренер меня не вызвал. Но теперь тренер уволен, и сборная осталась без руководства. Сейчас федерация ищет нового специалиста, а мы все ждем, что будет дальше.

— Вся сборная Алжира состоит из игроков, выступающих в разных лигах. Это хорошо или плохо?

— Это хорошо. Во-первых, мы друг друга отлично знаем. Во-вторых, пусть мы не играем в одной лиге и в одной команде, мы набираемся опыта в более сильных чемпионатах. Так что никаких проблем, когда сборная собирается, не возникает.

— Вы выбрали сборную Алжира, а не Франции. Не жалеете теперь, когда французы стали чемпионами мира?

— Да. Я делал выбор сердцем и никогда не жалел о нем. Даже несмотря на победу Франции в России.

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— Какие эмоции испытали, когда французы подняли кубок мира над головой?

— Порадовался за игроков. Я никого не знаю в этой команде, но ребята проделали отличную работу. В команде была классная атмосфера. Это помогло им.

— Практически вся французская команда состоит из потомков эмигрантов. Дети эмигрантов или натурализованные футболисты все чаще играют за сборные — это тенденция современного футбола?

— Не думаю, что это тенденция. Просто есть страны, где много эмигрантов. К примеру, во Франции куча разных этносов. Потому и сборная такая. Это зависит исключительно от страны. Вот в России не так много эмигрантов, поэтому и сборная у вас практически полностью состоит из местных. Натурализация порой помогает чуть поднять уровень команды. Но это не панацея. Нельзя собрать команду иностранцев и заставить их играть за страну.

— Что скажете о сборной Бельгии? Вот уже много лет это поколение не может оправдать выданных им авансов.

— Выигать титул непросто. У бельгийцев отличное поколение, уверен, они добьются серьезных успехов. Когда? Не знаю. К сожалению, им на пути попалась Франция. Но третье место — это лучший результат в истории страны. Возможно, они могли замахнуться на победу… Для меня чемпионат мира как Лига чемпионов: всегда есть команды, которые выигрывают эти турниры. Практически невозможно представить, чтобы какая-то новая команда завоевала трофей. Может быть, после нескольких лет попыток и далекого прохождения в турнире. Это непросто, тут нужен определенный опыт. Вот например «Челси» — сколько лет и денег они потратили, прежде чем выиграть Лигу чемпионов. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пытаются, но пока никак.

— Чемпионат мира стартовал в последний день Рамадана. Не сказался ли пост на игре арабских команд?

— Не знаю, насколько строго игроки соблюдали пост. Думаю, никаких проблем Рамадан им не доставил. Я слышал, что в 2014 году, когда священный месяц выпал на время чемпионата мира, футболисты нашей сборной постились. И это не принесло никакого негатива — команда провела отличный турнир. Если говорить о себе, мне пост даже придает сил, а не отнимает их. Я становлюсь сильнее ментально. Так что не думаю, что причину неудачи арабских команд стоит искать в Рамадане.

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— За кого вы болели на чемпионате мира с самого начала?

— Болел за Бразилию. Я с детства за нее — рос на игре Роналдо. Когда бразильцы вылетели, болел за Бельгию и Францию. В Бельгии родилась моя дочка, а во Франции — я сам.

— Знаю, что Роналдо ваш кумир. Кто сильнее: Роналдо или Неймар?

— Роналдо. Неймар даже рядом не стоит.

— Как относитесь к постоянному катанию Неймара по полю и его страданиям после каждого фола?

— Ему это не нужно. Он так хорош!

Не понимаю, зачем он так делает. Неймар лучше всех, он суперталант. Считаю, это все ему не помогает, а наоборот мешает. Все плохо говорят о нем, критикуют… Он может быть лучшим плаксой в мире, может быть лучшим игроком в мире и стать чемпионом мира. Но я считаю, он должен быть солдатом.

На мой взгляд, ему не помешал бы инстинкт убийцы, который есть у Месси или Роналду. Хотя, кто я такой, чтобы учить его. Я играл против Неймара за «Андерлехт» — я видел его возможности. Поверьте, он на самом деле в десять раз лучше, чем мы себе представляем. Он обвел четверых и забил. У него сумасшедшая статистика, он забивает по 30 голов за сезон, но он может делать намного больше.

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— Знаю, что во время чемпионата мира спартаковцы внутри команды устраивали пари. Как ваши успехи?

— А я не участвовал. Никогда не играю на деньги. Перед чемпионатом мира моя сестра спросила меня, что я думаю о турнире — кто как выступит. У них на работе был какой-то локальный тотализатор. Я поделился с ней мнением, но вообще ничего не угадал — полная катастрофа! И теперь совсем зарекся делать прогнозы.

Артем Калинин

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