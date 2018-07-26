«Может, Вася Березуцкий через неделю вернется». ЦСКА готов к матчу за Суперкубок

Источник: Sport24

В четверг перед вылетом в Нижний Новгород на матч Суперкубка с «Локомотивом» ЦСКА провел открытую тренировку на стадионе «Октябрь».

Неожиданно для всех на поле появился полузащитник «Рубина» Ильшат Ахметов. Оказалось, что за несколько минут до начала тренировки ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с молодых хавбеком. А вот нападающего «Халла» Абеля Эрнандеса, новостей о котором ждали поклонники красно-синих, с командой не было. Хотя вчера некоторые болельщики заметили форварда в торговом центре неподалеку от стадиона ЦСКА.

Не было на тренировке и Александра Головина. Футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Монако», о чем вчера сообщил Sрort24.ru вице-президент клуба Вадим Васильев. Начало занятия пропустил Витиньо, однако затем появился на поле. Неподалеку занимался и Виктор Васин, продолжающий восстановление от травмы крестообразных связок.

После занятия на вопросы журналистов ответил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

— Физически мы будем хорошо готовы к матчу за Суперкубок, — начал Гончаренко. — Тактически тоже надеюсь больших проблем не возникнет. Весь вопрос в том, насколько будет налажена взаимосвязь между некоторыми игроками. У нас практически новая команда. Мы можем выйти в любом сочетании, вопрос в сыгранности. Надеюсь, тактическое взаимопонимание нам поможет.

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— Как в команде приняли Ахметова?

— Он многих ребят уже знал и раньше. Мы тепло его поприветствовали. Надеюсь, скоро он начнет приносить нам помощь.

— Магнуссон после товарищеского матча с «Енисеем» сказал, что чувствует себя чуть ли не самым опытным на поле. Ждете ли вы лидерства и от других игроков?

— Естественно. Ждем от того же Набабкина, Щенникова. Не забываем, что у нас есть Акинфеев и Дзагоев, которые ведут команду за собой. Может, кто-то из молодых игроков раскроет свои внутренние резервы.

— Что можете сказать об уходе Головина?

— Его не было на тренировке. Но мои комментарии будут только после официального подтверждения.

Футбол Суперкубок России 2018 27.07.2018, 21:30 Локомотив М - ЦСКА -

— Правда, что Витиньо вернется в Бразилию?

— То же самое: когда что-то произойдет, тогда и будем комментировать. Уход и приход футболистов в последний момент может сорваться, поэтому нет смысла об этом говорить.

— Летит ли в Новгород с командой Игнашевич?

— Да, конечно. Поддержать, посмотреть матч, поделиться с ребятами опытом. А потом что-то подменить и рассказать тренерскому штабу.

— Как проходит восстановление Васина?

— У Васина, Макарова и Кучаева такие травмы, что тяжело прогнозировать сроки восстановления. Но ближе всех к восстановлению находится Кучаев.

— В каком состоянии сборники?

— В отличном состоянии и Марио, и Дзагоев, и Акинфеев. Поэтому никаких вопросов по ним не возникает.

— На какой позиции видите Ахметова?

— Нужно говорить не только об Ахметове. Необходимо определить качество тех игроков, которые у нас есть, а затем выстраивать оптимальную схему. Может быть, будет два опорных полузащитника, может три, может два нападающих и так далее. Трансферное окно еще открыто, игроки могут как прийти, так и уйти. Когда четко будем знать, что состав определен, тогда можно будет обсуждать. Четыре или пять защитников? Посмотрим, какой из вариантов нам больше подходит.

— Сыграет ли Ахметов в матче за Суперкубок?

— Все, кто летит, имеет возможность сыграть завтра.

Затем к журналистам вышел защитник команды Никита Чернов.

— Сейчас на каждого игрока возложена большая ответственность, — начал вернувшийся в команду защитник. — Виктор Михайлович постоянно говорит, что на поле 11 лидеров, чтобы каждый мог в трудную минуту взять на себя это бремя. Все равно за спиной у нас Игорь Акинфеев и другие опытные игроки, которые немало времени провели в ЦСКА, поэтому никаких проблем не будет.

— Что думаете об уходе братьев Березуцкий и Игнашевича?

— Это рано или поздно это все равно бы случилось. Все когда-то заканчивают, теперь пришло наше время. Мы хотим с доблестью нести это знамя дальше и приводить ЦСКА к победам.

— Какие эмоции испытали? Больше грустно или наоборот, подумали, что наконец-то появился шанс закрепиться в основе ЦСКА?

— Я, конечно, не говорил «наконец-то я сыграю в основе» — предоставился шанс, надо им воспользоваться. Даже если бы братья остались, я пришел в ЦСКА, чтобы доказывать тренерскому штабу, на что я способен. А там они бы уже решали. В любом случае я готов помочь команде. Никита Чернов

— Были наставления от братьев перед уходом?

— Нет. Вася сказал, что ещё, может быть, вернётся. Может, через неделю он уже соскучится по футболу и скажет: «Я хочу снова играть за ЦСКА!». Все с радостью примут.