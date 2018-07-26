«Анжи» расстался с двумя футболистами
«Анжи» расстался с нападающим Амуром Калмыковым и защитником Исламом Жиловым. Форвард Калмыков пополнил ряды, вновь созданного клуба «Урожай» на правах аренды.
«Анжи» расстался с нападающим Амуром Калмыковым и защитником Исламом Жиловым. Форвард Калмыков пополнил ряды, вновь созданного клуба «Урожай» на правах аренды.
Футболист уже принял участие в составе краснодарской команды в матче 1-го тура ПФЛ зоны «Юг» с «Академией им. В. Понедельника» (3:1).
С Жиловым контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Оба игрока пришли в махачкалинскую команду зимой этого года.
Как сообщал OneD, генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, что в клубе тяжелое финансовое положение .