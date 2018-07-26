«Анжи» расстался с двумя футболистами

Футболист уже принял участие в составе краснодарской команды в матче 1-го тура ПФЛ зоны «Юг» с «Академией им. В. Понедельника» (3:1).

С Жиловым контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Оба игрока пришли в махачкалинскую команду зимой этого года.