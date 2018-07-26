Массимо Каррера: Против «Оренбурга» сыграем составом, которого у нас еще не было
Перед стартом нового чемпионата России интервью «Матч ТВ» дал главный тренер московского «Спартака».
Перед стартом нового чемпионата России интервью «Матч ТВ» дал главный тренер московского «Спартака».
— «Спартак"-2018, похоже, можно назвать чемпионом России по товарищеским матчам. А что мы увидим в официальных встречах?
— Ценю вашу иронию, но поверьте, что выигрывать всегда приятно, даже в тренировочных матчах. Однако никакой эйфории у нас нет. Во всяком случае у меня лично. Победы — это хорошо, но меня больше интересовали те или иные конкретные аспекты нашей игры. Многое у нас получилось,
— Какого результата вы ждете от своей команды?
— От «Спартака» всегда ждут максимума.
— Леонид Федун заявил недавно, что ваша дальнейшая судьба (контракт Карреры истекает летом 2019 года. — «Матч ТВ») не зависит от того, выйдет ли «Спартак» в ЛЧ. Что скажете?
— Я благодарен президенту клуба за доверие и постараюсь оправдать его, как и доверие наших болельщиков. Мои мысли не о контракте, а о результатах «Спартака». Мы на позитиве провели подготовительный период, так что рассчитываем перенести наши наработки и наш положительный настрой из тренировочных матчей в официальные.
— Вам наверняка удалось посмотреть матч ПАОК — «Базель». Как вам эти команды?
— Примерно равные по силам соперники. Счет 2:1 очень скользкий для победителя, хотя все равно победа есть победа. Пока греки находятся в более выгодном положении. При этом у «Базеля» немалый опыт игры в ЛЧ, так что ПАОКу расслабляться не придется.
— До Лиги чемпионов еще есть время, а пока на повестке дня «Оренбург». Что можете сказать про соперника в 1-м туре?
— Крепкая организованная команда, у которой повышенная мотивация.
— Почему повышенная?
— Потому что против «Спартака», как я давно успел убедиться, с другой не играют!
— Зобнин, Кутепов и Самедов по понятным причинам отдыхали меньше всех. В каком состоянии они находятся?
— В хорошем. Ребята профессионалы, все понимают. Да, они мало отдыхали, зато вернулись из сборной России в отменном психологическом состоянии. Это очень важно!
— Они могут сыграть против «Оренбурга»?
— Могут сыграть, а могут и не сыграть. Сами увидите! Про состав ничего заранее не скажу, кроме одного: именно такого сочетания одиннадцати игроков, как в предстоящую субботу, у нас еще не было.
— Да уж, заинтриговали… Матч с «Оренбургом» пройдет в субботу вечером, а днем сборную России принимают в Кремле. Будут ли на приеме Зобнин, Кутепов и Самедов?
— Как и все другие футболисты сборной России, спартаковские ребята сделали большое дело для своей страны. И я горд, что представители нашей команды окажутся в числе тех, кого примут в Кремле.
— Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.
— Искренне поздравляю наставника сборной России, он заслужил это своей работой, своим отношением к профессии, к коллегам и игрокам. Его появление в элитном списке — большой плюс не только для него самого, но и для всего российского футбола.
— Переход Александра Головина в «Монако» — потеря для ЧР или находка для сборной?
— Это, безусловно, потеря для ЦСКА и для чемпионата России. В то же время это новый виток в карьере очень перспективного игрока. И для вашей сборной такой трансфер может стать плюсом.
— Вы говорили, что Головин готов для «Ювентуса», который выше статусом, особенно сейчас — с приходом Криштиану Роналду. Не лучше ли было Головину начать зарубежную карьеру в Турине?
— История не признает сослагательного наклонения. Я действительно считаю, что Головин мог бы побороться за место в составе «Ювентуса», но он будет делать это в «Монако». Тоже неплохо (смеется).
— Может ли
— Насколько мне известно, конкретные разговоры по российским игрокам не ведутся.
— А по иностранцам? Всех интересует, в частности, останется ли Промес?
— Как вы можете убедиться, пока все на месте. А Квинси тренируется наравне со всеми.
— Как влились в команду новички Жиго и Ташаев?
— Хорошо. Оба футболиста профессионально включились в работу, чтобы завоевать место в составе.
— Мы можем увидеть их на поле уже в субботу?
— Не скажу, сами увидите.
— Глушаков, Комбаров?
— У них все идет по плану.
— Джикия?
— Он еще не готов играть. Хотя тренируется в общей группе.
— Жано и Селихов?
— Им нужно время на восстановление.
— Накануне старта предыдущего сезона ситуация вокруг «Спартака» была довольно нервной, что в итоге привело к проблемам. Сегодня все выглядит со стороны на удивление спокойно. Это не убаюкивает?
— Спокойствие — хорошо. Самоуспокоенность — плохо. Первое у нас есть вкупе с мотивацией. Самоуспокоенности нет и быть не может. Мы извлекли определенные уроки из прошлогоднего опыта. На ошибках учатся, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Нам надо много работать — результат приходит лишь к тем, кто хочет прогрессировать. А мы хотим!
Георгий Кудинов, La Gazzetta dello Sport — специально для «Матч ТВ»