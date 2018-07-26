Массимо Каррера: Против «Оренбурга» сыграем составом, которого у нас еще не было

Источник: РИА "Новости"

«Думаю не о контракте, а о результате»

— «Спартак"-2018, похоже, можно назвать чемпионом России по товарищеским матчам. А что мы увидим в официальных встречах?

— Ценю вашу иронию, но поверьте, что выигрывать всегда приятно, даже в тренировочных матчах. Однако никакой эйфории у нас нет. Во всяком случае у меня лично. Победы — это хорошо, но меня больше интересовали те или иные конкретные аспекты нашей игры. Многое у нас получилось, что-то нет. В целом же мы, думаю, провели качественную работу, которая должна принести плоды.

— Какого результата вы ждете от своей команды?

— От «Спартака» всегда ждут максимума. По-другому и быть не может, так что наша задача — выигрывать как можно больше матчей, чтобы добраться до вершины в чемпионате России. Что касается Лиги чемпионов, то надо двигаться поступательно. Для начала необходимо пройти ближайшего соперника — ПАОК или «Базель». А дальше, разумеется, сделаем все возможное, чтобы выйти в основной раунд турнира.

— Леонид Федун заявил недавно, что ваша дальнейшая судьба (контракт Карреры истекает летом 2019 года. — «Матч ТВ») не зависит от того, выйдет ли «Спартак» в ЛЧ. Что скажете?

— Я благодарен президенту клуба за доверие и постараюсь оправдать его, как и доверие наших болельщиков. Мои мысли не о контракте, а о результатах «Спартака». Мы на позитиве провели подготовительный период, так что рассчитываем перенести наши наработки и наш положительный настрой из тренировочных матчей в официальные.

— Вам наверняка удалось посмотреть матч ПАОК — «Базель». Как вам эти команды?

— Примерно равные по силам соперники. Счет 2:1 очень скользкий для победителя, хотя все равно победа есть победа. Пока греки находятся в более выгодном положении. При этом у «Базеля» немалый опыт игры в ЛЧ, так что ПАОКу расслабляться не придется.

«Искренне поздравляю Черчесова»

— До Лиги чемпионов еще есть время, а пока на повестке дня «Оренбург». Что можете сказать про соперника в 1-м туре?

— Крепкая организованная команда, у которой повышенная мотивация.

— Почему повышенная?

— Потому что против «Спартака», как я давно успел убедиться, с другой не играют!

— Зобнин, Кутепов и Самедов по понятным причинам отдыхали меньше всех. В каком состоянии они находятся?

— В хорошем. Ребята профессионалы, все понимают. Да, они мало отдыхали, зато вернулись из сборной России в отменном психологическом состоянии. Это очень важно!

— Они могут сыграть против «Оренбурга»?

— Могут сыграть, а могут и не сыграть. Сами увидите! Про состав ничего заранее не скажу, кроме одного: именно такого сочетания одиннадцати игроков, как в предстоящую субботу, у нас еще не было.

— Да уж, заинтриговали… Матч с «Оренбургом» пройдет в субботу вечером, а днем сборную России принимают в Кремле. Будут ли на приеме Зобнин, Кутепов и Самедов?

— Как и все другие футболисты сборной России, спартаковские ребята сделали большое дело для своей страны. И я горд, что представители нашей команды окажутся в числе тех, кого примут в Кремле.

— Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.

— Искренне поздравляю наставника сборной России, он заслужил это своей работой, своим отношением к профессии, к коллегам и игрокам. Его появление в элитном списке — большой плюс не только для него самого, но и для всего российского футбола.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. | Источник: Reuters

— Переход Александра Головина в «Монако» — потеря для ЧР или находка для сборной?

— Это, безусловно, потеря для ЦСКА и для чемпионата России. В то же время это новый виток в карьере очень перспективного игрока. И для вашей сборной такой трансфер может стать плюсом.

— Вы говорили, что Головин готов для «Ювентуса», который выше статусом, особенно сейчас — с приходом Криштиану Роналду. Не лучше ли было Головину начать зарубежную карьеру в Турине?

— История не признает сослагательного наклонения. Я действительно считаю, что Головин мог бы побороться за место в составе «Ювентуса», но он будет делать это в «Монако». Тоже неплохо (смеется).

«Мы извлекли уроки из прошлогоднего опыта»

— Может ли кто-то из ваших подопечных уже этим летом повторить судьбу Головина и уехать за границу?

— Насколько мне известно, конкретные разговоры по российским игрокам не ведутся.

— А по иностранцам? Всех интересует, в частности, останется ли Промес?

— Как вы можете убедиться, пока все на месте. А Квинси тренируется наравне со всеми.

— Как влились в команду новички Жиго и Ташаев?

— Хорошо. Оба футболиста профессионально включились в работу, чтобы завоевать место в составе.

Александр Ташаев. | Источник: РИА

— Мы можем увидеть их на поле уже в субботу?

— Не скажу, сами увидите.

— Глушаков, Комбаров?

— У них все идет по плану.

— Джикия?

— Он еще не готов играть. Хотя тренируется в общей группе.

— Жано и Селихов?

— Им нужно время на восстановление.

— Накануне старта предыдущего сезона ситуация вокруг «Спартака» была довольно нервной, что в итоге привело к проблемам. Сегодня все выглядит со стороны на удивление спокойно. Это не убаюкивает?

— Спокойствие — хорошо. Самоуспокоенность — плохо. Первое у нас есть вкупе с мотивацией. Самоуспокоенности нет и быть не может. Мы извлекли определенные уроки из прошлогоднего опыта. На ошибках учатся, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Нам надо много работать — результат приходит лишь к тем, кто хочет прогрессировать. А мы хотим!