10 новичков РПЛ, которые сделают наш чемпионат бодрее. Узнай о них все
Скоро вы увидите этих парней в деле.
Скоро вы увидите этих парней в деле.
Ноунеймом Крыховяка никак не назовешь — у него огромный опыт игры в Ла Лиге и Лиге 1. Для российского футбола это просто
О том, что из себя представляет Бекао, толком не может сказать ни один бразильский журналист. 22-летний защитник стал подтягиваться к первой команде год назад. За это время он сыграл слишком мало матчей, чтобы было можно сложить о нем однозначное впечатление. Пока известно, что Бекао — физически мощный защитник, которому не хватает скорости и тактической грамотности. В данный момент Родриго рассматривается как игрок подмены для Магнуссона, Чернова и Васина. Ну, а вдруг стрельнет?
О Магнуссоне также известно не так много. В 18 лет исландец попал в систему «Ювентуса», но за «старую синьору» не провел ни одного матча. Покатался по арендам в «Специю» и «Чезену», после чего осел в «Бристоль Сити». Магнуссон — более активный и подвижный центральный защитник, нежели Чернов или Васин. Хердур по манере игры
Еще один трансфер ЦСКА, пусть также не особо громкий. Яка Бийол — молодой опорник из Словении, который должен будет выполнять функции Понтуса Вернблума в центре поля. Бийол — мощный и высокий футболист (рост более 190 см), который цепок в отборе, хорош в борьбе на втором этаже, но которому очень на хватает навыков комбинационной игры. В общем, у Гончаренко будет много работы — ему предстоит лепить футболистов под себя из совсем неопытных игроков.
Про этого парня все
После ухода Гранквиста «Краснодар» озаботился поиском нового центрального защитника. От него требовались лидерские качества, опыт, умение развить атаку первым пасом и желательно — опыт игры в Восточной Европе. Со всех точек зрения защитник «Андерлехта» Урош Спайич — идеальный кандидат. Сербский защитник начинал карьеру в «Црвене Звезде», набрался опыта в Лиге 1 за «Тулузу» и успел поиграть в национальной сборной. Напористый и статный деф, который принесет пользу здесь и сейчас.
Пока что «Краснодар» тратит в России больше всех. После подписания Спайича «быки» вывалили бразильскому «Сан-Паулу» 8 млн евро за атакующего полузащитника Кристиана Куэву. Его фишки — скорость, техника и умение вскрыть насыщенную оборону. Куэва неплохо отыграл на чемпионате мира, к 26 годам он накопил солидный опыт, пусть только выступлений в Латинской Америке. Кристиан станет прямой заменой ушедшему в «Динамо» Жоаозиньо, и может оказаться главным открытием чемпионата.
Классический центральный защитник со стандартным набором умений. Чико уже 31, он поиграл в Ла Лиге, Серии А и АПЛ, знает, что и как делать. Но в последние годы он регрессирует, а его трансферная стоимость стремительно падает год от года (сейчас оценивается в миллион евро). Но у Бердыева в
«Ростов» продолжает радовать интересной работой на иностранных рынках. Из чемпионата Швеции скауты завезли 20-летнего защитника Денниса Хаджикадунича. Пока ему не хватает опыта и физических данных, но этот трансфер может оказаться неплохим вложением на будущее. «Ростов» играет преимущественно в три центральных защитника, и ротация им точно не помешает. А Хаджикадунич имеет очень солидную прессу в Швеции.
Вместе с Хаджикадуничем «Ростов» подписал еще одного шведа — Антона Салетроса. Это ловкий и неплохой владеющий мячом центральный полузащитник, который может закрыть позицию левого вингера. Салетрос слаб в отборе мяча, но очень интересен в созидании. Антону всего 22, и «Ростов» снова делает интересную ставку на будущее.