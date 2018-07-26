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22«Спартак» — 2018/19: как он будет выглядеть
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
16:51 (мск), источник: Sport24

10 новичков РПЛ, которые сделают наш чемпионат бодрее. Узнай о них все

Скоро вы увидите этих парней в деле.

Источник: Sport24

Гжегож Крыховяк

Из «ПСЖ» в «Локомотив», аренда

Ноунеймом Крыховяка никак не назовешь — у него огромный опыт игры в Ла Лиге и Лиге 1. Для российского футбола это просто топ-трансфер. Проблема в том, что Гжегож толком не играл последние два сезона, вчистую проиграв конкуренцию 35-летнему Тьяго Мотте. Вероятно, поляк сможет вернуться на свой уровень именно в «Локомотиве», которому не хватает метронома в центре поля. А так и до выкупа контракта недалеко.

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Родриго Бекао

Из «Байи» в ЦСКА, аренда

О том, что из себя представляет Бекао, толком не может сказать ни один бразильский журналист. 22-летний защитник стал подтягиваться к первой команде год назад. За это время он сыграл слишком мало матчей, чтобы было можно сложить о нем однозначное впечатление. Пока известно, что Бекао — физически мощный защитник, которому не хватает скорости и тактической грамотности. В данный момент Родриго рассматривается как игрок подмены для Магнуссона, Чернова и Васина. Ну, а вдруг стрельнет?

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Хердур Магнуссон

Из «Бристоль Сити» в ЦСКА за 2,8 млн евро

О Магнуссоне также известно не так много. В 18 лет исландец попал в систему «Ювентуса», но за «старую синьору» не провел ни одного матча. Покатался по арендам в «Специю» и «Чезену», после чего осел в «Бристоль Сити». Магнуссон — более активный и подвижный центральный защитник, нежели Чернов или Васин. Хердур по манере игры чем-то похож на Георгия Джикию — может даже закрыть левый фланг обороны. Учитывая кадровые проблемы ЦСКА, очень полезный трансфер.

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Яка Бийол

Из «Рудара» в ЦСКА за 400 тыс. евро

Еще один трансфер ЦСКА, пусть также не особо громкий. Яка Бийол — молодой опорник из Словении, который должен будет выполнять функции Понтуса Вернблума в центре поля. Бийол — мощный и высокий футболист (рост более 190 см), который цепок в отборе, хорош в борьбе на втором этаже, но которому очень на хватает навыков комбинационной игры. В общем, у Гончаренко будет много работы — ему предстоит лепить футболистов под себя из совсем неопытных игроков.

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Самюэль Жиго

Из «Гента» в «Спартак» за 8 млн евро

Про этого парня все более-менее известно. «Спартак» взял готового футболиста, который наверняка будет одним из главных претендентов на место в основе. Жиго плавно прогрессировал в «Генте» и постепенно вырос в одного из сильнейших защитников чемпионата Бельгии. Его главные плюсы — физика, скорость, умение играть на втором этаже. Минусы — потеря позиции, слабая концентрация. Все это он чаще всего компенсирует за счет скорости, но сложно сказать, не обернется ли его игра проблемами на высоком уровне.

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Урош Спайич

Из «Андерлехта» в «Краснодар» за 6 млн евро

После ухода Гранквиста «Краснодар» озаботился поиском нового центрального защитника. От него требовались лидерские качества, опыт, умение развить атаку первым пасом и желательно — опыт игры в Восточной Европе. Со всех точек зрения защитник «Андерлехта» Урош Спайич — идеальный кандидат. Сербский защитник начинал карьеру в «Црвене Звезде», набрался опыта в Лиге 1 за «Тулузу» и успел поиграть в национальной сборной. Напористый и статный деф, который принесет пользу здесь и сейчас.

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Кристиан Куэва

Из «Сан-Паулу» в «Краснодар» за 8 млн евро

Пока что «Краснодар» тратит в России больше всех. После подписания Спайича «быки» вывалили бразильскому «Сан-Паулу» 8 млн евро за атакующего полузащитника Кристиана Куэву. Его фишки — скорость, техника и умение вскрыть насыщенную оборону. Куэва неплохо отыграл на чемпионате мира, к 26 годам он накопил солидный опыт, пусть только выступлений в Латинской Америке. Кристиан станет прямой заменой ушедшему в «Динамо» Жоаозиньо, и может оказаться главным открытием чемпионата.

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Чико Флорес

Из «Гранады» в «Рубин», свободный агент

Классический центральный защитник со стандартным набором умений. Чико уже 31, он поиграл в Ла Лиге, Серии А и АПЛ, знает, что и как делать. Но в последние годы он регрессирует, а его трансферная стоимость стремительно падает год от года (сейчас оценивается в миллион евро). Но у Бердыева в топ-защитника может превратиться любой парень с улицы, а у Чико есть роскошный опыт игры в лучших чемпионатах Европы.

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Деннис Хаджикадунич

Из «Мальме» в «Ростов» за 1 млн евро

«Ростов» продолжает радовать интересной работой на иностранных рынках. Из чемпионата Швеции скауты завезли 20-летнего защитника Денниса Хаджикадунича. Пока ему не хватает опыта и физических данных, но этот трансфер может оказаться неплохим вложением на будущее. «Ростов» играет преимущественно в три центральных защитника, и ротация им точно не помешает. А Хаджикадунич имеет очень солидную прессу в Швеции.

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Антон Салетрос

Из АИКа в «Ростов»

Вместе с Хаджикадуничем «Ростов» подписал еще одного шведа — Антона Салетроса. Это ловкий и неплохой владеющий мячом центральный полузащитник, который может закрыть позицию левого вингера. Салетрос слаб в отборе мяча, но очень интересен в созидании. Антону всего 22, и «Ростов» снова делает интересную ставку на будущее.

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