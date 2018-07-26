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14Братья Березуцкие: точка в карьере
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
17:09 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦСКА избавился от столетней обороны и стал самой молодой командой России

Московский ЦСКА стал самой молодой командой Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом свидетельствуют данные портала transfermarkt.com.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Средний возраст игроков армейцев составил 23,9 года. 16 из 23 футболистов основного состава столичного клуба не достигли возраста 25 лет.

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На втором месте по этому показателю располагается грозненский «Ахмат» (26,1 года), екатеринбургский «Урал» (26,3 года) и казанский «Рубин» (26,6 года). Самой возрастной командой РПЛ является действующий чемпион — московский «Локомотив» (28,7 года).

ЦСКА омолодился в нынешнее межсезонье. Команду покинули защитники Сергей Игнашевич (39 лет), а также братья Алексей и Василий Березуцкие (по 36 лет). Трое футболистов, суммарный возраст которых составляет 111 лет, завершили карьеру. Также из клуба ушли Понтус Вернблум (32 года) и Бибрас Натхо (30 лет).

В минувшем розыгрыше национального чемпионата ЦСКА финишировал на втором месте, уступив только «Локомотиву». В грядущем сезоне оба клуба представят Россию на групповом этапе Лиги чемпионов.

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