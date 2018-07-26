Павлюченко: Моя позиция — нет пиву на российских стадионах!

Недавно глава Республики Татарстан Рустам Минниханов попросил президента России Владимира Путина вернуть пиво на российские стадионы.



«Прочитал новость о том, что в России могут вернуть пиво на стадионы. На матчах ЧМ-2018 болельщики активно пили пиво. Однако считаю, что чемпионат России по футболу сильно отличается от чемпионата мира. На ЧР другие болельщики. И моя позиция — нет пиву на российских стадионах во время матчей ЧР! В крайнем случае — только безалкогольное!» — заявил Павлюченко.