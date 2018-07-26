Павлюченко: Моя позиция — нет пиву на российских стадионах!
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался против продажи пива на матчах чемпионата России.
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался против продажи пива на матчах чемпионата России.
Недавно глава Республики Татарстан Рустам Минниханов попросил президента России Владимира Путина вернуть пиво на российские стадионы.
«Прочитал новость о том, что в России могут вернуть пиво на стадионы. На матчах ЧМ-2018 болельщики активно пили пиво. Однако считаю, что чемпионат России по футболу сильно отличается от чемпионата мира. На ЧР другие болельщики. И моя позиция — нет пиву на российских стадионах во время матчей ЧР! В крайнем случае — только безалкогольное!» — заявил Павлюченко.