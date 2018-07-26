Футболист «Краснодара» Ари получил гражданство РФ

Ари подал документы на получение российского гражданства в июле 2017 года. Согласно правилам Международной федерации футбола, для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари выступает в России восемь лет, с 2010 по 2013 год он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар». Последние два года футболист провел в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России и стал чемпионом страны.