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21:11 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Краснодара» Ари получил гражданство РФ

МОСКВА, 26 июля /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари получил гражданство Российской Федерации. Об этом он сообщил ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ари подал документы на получение российского гражданства в июле 2017 года. Согласно правилам Международной федерации футбола, для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари выступает в России восемь лет, с 2010 по 2013 год он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар». Последние два года футболист провел в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России и стал чемпионом страны.

«Сегодня я получил гражданство Российской Федерации. Я очень счастлив, ведь я отыграл достаточно долгое время в России. Я долго к этому шел, конечно, пока рано говорить о сборной, но, надеюсь, что смогу выступать за национальную команду России в ближайшее время», — сказал Ари.

Ранее российский паспорт получили бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес (2016), а также еще один представитель этой страны — вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме (2015).

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