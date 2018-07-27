«Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

«Локомотив» участвует в матче на правах чемпиона России прошлого сезона, тогда железнодорожники опередили занявших второе и третье места ЦСКА и «Спартак» на два и четыре очка соответственно. Соперником столичной команды изначально должен был быть победитель Кубка России «Тосно», однако в июне клуб объявил о банкротстве и прекратил свое существование. Заменил команду из Ленинградской области серебряный призер чемпионата страны ЦСКА.

Для «Локомотива» матч за Суперкубок России станет вторым за два сезона. В прошлом году железнодорожники участвовали в матче на правах обладателя Кубка страны, но проиграли московскому «Спартаку» со счетом 1:2. ЦСКА в последний раз боролся за трофей два года назад. В матче против санкт-петербургского «Зенита» армейцы проиграли со счетом 0:1.

Всего «Локомотив» выигрывал Суперкубок России два раза — в 2003 и 2005 годах. ЦСКА чаще всех завоевывал этот трофей — армейцы побеждали шесть раз. Суперкубок разыгрывался 15 раз, 12 раз победу одерживали чемпионы предыдущего сезона, и только три раза выигрывали обладатели Кубка России.

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В советской и российской истории «Локомотив» и ЦСКА между собой встречались 135 раз. Железнодорожники побеждали в 42 матчах, а армейцы — в 62 играх, еще 31 встреча завершилась вничью. В рамках Суперкубка России команды играли между собой один раз. В первом розыгрыше трофея в 2003 году чемпион России «Локомотив» в серии послематчевых пенальти оказался сильнее обладателя Кубка страны ЦСКА.

Матч за Суперкубок России станет для команд первым в стартующем сезоне. Во время предсезонных сборов «Локомотив» провел пять товарищеских игр, одержав одну победу, потерпев одно поражение и в трех встречах сыграв вничью. ЦСКА во время подготовки к новому сезону также провел пять товарищеских матчей: один выиграл, два проиграл и в двух сыграл вничью.

Состав «Локомотива» претерпел незначительные изменения. Команду покинули вратарь Мирослав Лобанцев, защитник Неманья Пейчинович, полузащитник Алан Касаев, а также нападающие Ари и Аршак Корян. Пополнили состав железнодорожников защитник Брайан Идову, полузащитник Гжегож Крыховяк и нападающий Рифат Жемалетдинов. На матч в Нижний Новгород отправились 24 футболиста: вместе с командой не полетели Крыховяк и полузащитник Александр Коломейцев.

В ЦСКА во время межсезонья произошли кардинальные изменения: клуб покинули защитники Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, полузащитники Понтус Вернблум, Бибрас Натхо и Георги Миланов, а также нападающий Муса. Помимо этого, из команды может уйти нападающий Витиньо, о переезде которого в Бразилию в последнее время ведется много разговоров. Всего в Нижний Новгород отправились 22 игрока, включая новичков Хёрдура Магнуссона, Родриго Бекао, Яка Бийола и Ильзата Ахметова. Не поехал вместе с ЦСКА полузащитник Александр Головин в связи с предстоящим переходом в новый клуб.