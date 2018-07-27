Как из чемпионата России по футболу сделать праздник уровня ЧМ-2018

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Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат — уже стартовала Футбольная национальная лига (ФНЛ), в субботу начинает Российская премьер-лига (РПЛ). ТАСС рассказывает о том, как из игр внутреннего чемпионата сделать такой же праздник, как и ЧМ.

Футбол Суперкубок России 2018 27.07.2018, 21:30 Локомотив М - ЦСКА -

Благодаря проведению чемпионата мира в России и успешному выступлению национальной сборной популярность футбола достигла невиданных ранее высот. Задачей управленцев клубов теперь является удержание нефутбольной публики, которая впервые оказалась на трибунах во время ЧМ. Для этого необходимо максимально приблизить организацию проведения чемпионата России к образцам мирового первенства.

На прошлой неделе в Калининграде состоялся Совет при президенте, на котором были подведены итоги чемпионата мира, а также обсуждалась программа наследия. На встрече на высшем уровне было обозначено, что российский футбол унаследует у чемпионата мира как минимум три вещи: в чемпионате России появятся паспорта болельщиков, построенные к турниру стадионы в обязательном порядке достанутся в управление клубам, а на трибуны вернется пиво.

«Белых слонов» не будет При строительстве стадионов к чемпионату мира, особенно в регионах, неоднократно высказывались опасения о возможной невостребованности арен после турнира. Такое уже было неоднократно, взять хотя бы хозяев двух предыдущих чемпионатов — ЮАР и Бразилию, где арены без дела стоят «белыми слонами». На совете была озвучена модель, согласно которой клуб становится хозяином стадиона, развивая при этом коммерческую деятельность и работу с болельщиками и потенциальными зрителями.

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В идеале поход на футбол должен стать альтернативой походу в кино или на выставку. И поход на футбол не должен ограничиваться самим матчем — необходимо организовывать всевозможные мероприятия до матча и даже после финального свистка. В этом плане ориентиром для других клубов могут быть, к примеру, «Зенит», «Локомотив» или «Спартак», предлагающие насыщенные развлекательные программы до игры, делающие поход на футбол запоминающимся событием.

При этом есть объективное обстоятельство, не позволяющее сравнивать условия проведения чемпионата мира и чемпионата России. Это климат. Мировое первенство проводится в июне, самом благоприятном месяце в любом регионе. РФПЛ приходится играть в ноябре или марте. В этой связи стоит вернуться к проверенной советской практике игры в манежах, которая в современной премьер-лиге не приветствуется. И конечно, еще больше внимания уделять календарю, учитывая климатические особенности того или иного региона, представленного в премьер-лиге.

У российского футбола отличная инфраструктура. Шесть стадионов принимали матчи чемпионата мира, еще шесть или были открыты совсем недавно, или просто отвечают всем современным требованиям. Лишь четыре арены (что составляет всего четверть от общего количества) устарели как минимум морально.

Пиво и Fan ID Запрет на продажу пива на стадионах в России действует с 2005 года, но все это время шли дискуссии о его возможном возвращении на трибуны.

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На время чемпионата мира запрет был снят, что не осталось без внимания российских болельщиков. Появление пива на стадионах могло бы привлечь определенную аудиторию.

Побочный эффект продажи пива на стадионах понятен. Но во время чемпионата мира на этой почве не возникло никаких проблем. Пиво на трибунах просто-напросто должно быть дорогим, что отпугнет несознательных потребителей. Клубы, безусловно, поддержат этот шаг. Например, во время матча чемпионата мира между командами Хорватии и Нигерии на их стадионе было выпито порядка 60 тыс. стаканов пива, что принесло около 20 млн рублей.

Более эффективную профилактику чрезмерного употребления пива обеспечит паспорт болельщика, опробованный во время чемпионата мира. Его появление позволит регулировать потоки болельщиков и ликвидирует главную причину всех безобразий на трибунах — отсутствие персональной ответственности. В премьер-лиге давно шли к полной персонификации трибун, остался последний шаг. Таким образом, можно ожидать скорого оттока контингента, с которым плохо сочетался семейный поход на стадион.

Волонтеры и бесплатный проезд

Все описанное, по сути, является программой-минимум. Чемпионат мира получился столь успешным и комфортным для болельщиков только при полной поддержке со стороны государства, в том числе и финансовой. Чтобы праздник футбола в полной мере продолжался, в него необходимо вкладываться. Футбол — это развлечение, и спрос на него напрямую зависит от платежеспособности населения.

В идеале болельщики должны получать те же преференции, что и во время чемпионата мира, когда по факту приобретения билета на матч можно было получить существенные скидки на авиаперелеты или вовсе право на бесплатный железнодорожный проезд. Снова актуальным становится вопрос календаря — он должен быть опубликован заранее без всяких последующих перелетов.

Для плодотворной работы с болельщиками необходимо перенести волонтерскую программу в чемпионат России, что на порядок повысит уровень организации матчей. Эта задача кажется вполне решаемой.

Если все сложится, то дело само собой дойдет до главного — изменения условий работы детских тренеров.

Футбольная система в стране должна быть выстроена таким образом, что тренеры в школах должны быть ключевыми (и высокооплачиваемыми) фигурами, тогда выход в четвертьфинал чемпионата мира станет задачей-минимум для сборной России.