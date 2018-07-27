Как из чемпионата России по футболу сделать праздник уровня ЧМ-2018
В скором времени клубы получат стадионы, а болельщики — пиво на трибунах.
В скором времени клубы получат стадионы, а болельщики — пиво на трибунах.
Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат — уже стартовала Футбольная национальная лига (ФНЛ), в субботу начинает Российская
Благодаря проведению чемпионата мира в России и успешному выступлению национальной сборной популярность футбола достигла невиданных ранее высот. Задачей управленцев клубов теперь является удержание нефутбольной публики, которая впервые оказалась на трибунах во время ЧМ. Для этого необходимо максимально приблизить организацию проведения чемпионата России к образцам мирового первенства.
На прошлой неделе в Калининграде состоялся Совет при президенте, на котором были подведены итоги чемпионата мира, а также обсуждалась программа наследия. На встрече на высшем уровне было обозначено, что российский футбол унаследует у чемпионата мира как минимум три вещи: в чемпионате России появятся паспорта болельщиков, построенные к турниру стадионы в обязательном порядке достанутся в управление клубам, а на трибуны вернется пиво.
«Белых слонов» не будет При строительстве стадионов к чемпионату мира, особенно в регионах, неоднократно высказывались опасения о возможной невостребованности арен после турнира. Такое уже было неоднократно, взять хотя бы хозяев двух предыдущих чемпионатов — ЮАР и Бразилию, где арены без дела стоят «белыми слонами». На совете была озвучена модель, согласно которой клуб становится хозяином стадиона, развивая при этом коммерческую деятельность и работу с болельщиками и потенциальными зрителями.
В идеале поход на футбол должен стать альтернативой походу в кино или на выставку. И поход на футбол не должен ограничиваться самим матчем — необходимо организовывать всевозможные мероприятия до матча и даже после финального свистка. В этом плане ориентиром для других клубов могут быть, к примеру, «Зенит», «Локомотив» или «Спартак», предлагающие насыщенные развлекательные программы до игры, делающие поход на футбол запоминающимся событием.
При этом есть объективное обстоятельство, не позволяющее сравнивать условия проведения чемпионата мира и чемпионата России. Это климат. Мировое первенство проводится в июне, самом благоприятном месяце в любом регионе. РФПЛ приходится играть в ноябре или марте. В этой связи стоит вернуться к проверенной советской практике игры в манежах, которая в современной
Пиво и Fan ID Запрет на продажу пива на стадионах в России действует с 2005 года, но все это время шли дискуссии о его возможном возвращении на трибуны.
На время чемпионата мира запрет был снят, что не осталось без внимания российских болельщиков. Появление пива на стадионах могло бы привлечь определенную аудиторию.
Побочный эффект продажи пива на стадионах понятен. Но во время чемпионата мира на этой почве не возникло никаких проблем. Пиво на трибунах
Более эффективную профилактику чрезмерного употребления пива обеспечит паспорт болельщика, опробованный во время чемпионата мира. Его появление позволит регулировать потоки болельщиков и ликвидирует главную причину всех безобразий на трибунах — отсутствие персональной ответственности. В
Все описанное, по сути, является
В идеале болельщики должны получать те же преференции, что и во время чемпионата мира, когда по факту приобретения билета на матч можно было получить существенные скидки на авиаперелеты или вовсе право на бесплатный железнодорожный проезд. Снова актуальным становится вопрос календаря — он должен быть опубликован заранее без всяких последующих перелетов.
Для плодотворной работы с болельщиками необходимо перенести волонтерскую программу в чемпионат России, что на порядок повысит уровень организации матчей. Эта задача кажется вполне решаемой.
Футбольная система в стране должна быть выстроена таким образом, что тренеры в школах должны быть ключевыми (и высокооплачиваемыми) фигурами, тогда выход в четвертьфинал чемпионата мира станет
Спортивная редакция ТАСС