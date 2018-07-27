Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21:30
Локомотив М
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
26.07
Севилья4
Уйпешт0
Футбол. Еврокубки
26.07
Стьярнан0
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
26.07
ДАК1
Динамо Мн3
Футбол. Еврокубки
26.07
Абердин1
Бернли1
Футбол. Еврокубки
26.07
Дандолк0
АЕК Л0
Футбол. Еврокубки
26.07
Спартак Сб2
Спарта П0
Футбол. Еврокубки
26.07
Осиек0
Рейнджерс1
Футбол. Еврокубки
26.07
Хайберниан3
Астерас2
Футбол. Еврокубки
26.07
Аталанта2
Сараево2
Футбол. Еврокубки
26.07
Партизан1
Тракай0
Футбол. Еврокубки
26.07
Железничар1
Аполлон2
Футбол. Еврокубки
26.07
Санкт-Галлен2
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
26.07
ТНС2
Линколн1
Футбол. Еврокубки
26.07
ФК Санта-Колома1
Валюр0
Футбол. Еврокубки
26.07
Сутьеска0
Алашкерт1
Футбол. Еврокубки
26.07
Олимпия Л5
Крусейдерс1
Футбол. Еврокубки
26.07
Гурник З0
Тренчин1
Футбол. Еврокубки
26.07
Б-360
Бешикташ2
Футбол. Еврокубки
26.07
Генк5
Фола0
Футбол. Еврокубки
26.07
Хайдук С1
Славия Сф0
Футбол. Еврокубки
26.07
Норшелланн1
АИК0
Футбол. Еврокубки
26.07
ЛАСК4
Лиллестрем0
Футбол. Еврокубки
26.07
Динамо Брс4
Атромитос А3
Все события
Фоторепортажи
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
10:30 (мск), источник: Sport24

«Березуцкий только через пару лет узнал, как меня зовут». Он заменит Игнашевича и братьев в ЦСКА

Больше интервью Никиты Чернова о новом ЦСКА, сборной России при Капелло и волгоградских мошках.

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

После завершения карьеры Игнашевичем и Березуцкими у болельщиков ЦСКА появилась новая надежда в центре обороны. Никита Чернов в клубе уже 10 лет, долго ждал своего шанса при Слуцком, ездил по арендам и наконец будет играть в основе. В интервью Даниле Игнатову 22-летний защитник рассказывает, во что играет новый ЦСКА, почему в молодежной сборной Хомуха отбирал телефоны и как Головин принимал решение уйти в «Монако».

Читайте также
«Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок России по футболу

«На сборах без братьев непривычно — никто так не пихает»

— Сборы без Игнашевича и Березуцких — какого это?

— Очень непривычно. Все те годы, что я был в ЦСКА, братья и Сергей все время участвовали в тренировочном процессе. Даже скучно немного без этих шуток и подколов. Да и никто уже не пихает так сильно, как раньше они это делали. Пока все в новинку.

— А как же Акинфеев? Не пихает?

— В Австрии с нами его не было, только на этой неделе он присоединился к команде. Пока, думаю, Игорь эмоционально выхолощен после такого чемпионата мира. Да и понимает, наверное, что сейчас в команде много молодых ребят, которых нужно чаще поддерживать, чем ругать. Но с каждой тренировкой подсказ будет все жестче и жестче.

— Гончаренко сказал: «Без шуток Васи Березуцкого команда замолчала». Это так?

— Виктор Михалыч нам говорит, что после ухода лидеров мы какие-то их функции должны брать на себя. В первую очередь защитникам — на них строится вся игра команды. И я уже могу подсказать — в рабочем режиме, все же ошибаются. А если у кого-то не идет, не получается, то всегда могу подойти, найти нужные слова, чтобы взбодрить партнера. Мы, молодые, уже давно друг с другом играем.

— Чувствуете особенную ответственность и повышенные ожидания в этом сезоне? Сформировалось уже целое поколение болельщиков ЦСКА, которые не видели команду без Игнашевича и Березуцких. Теперь вы их главная замена.

— Я так про себя сказать не могу — конкуренцию никто не отменял.

Есть Витя Васин, который скоро должен восстановиться от травмы. Очень опытный Кирилл Набабкин — он может сыграть в тройке центральных защитников, как и Жора Щенников. Так что сначала нужно бороться и доказывать каждый день, что на тебя рассчитывают не просто так.

— Игнашевич сказал, что вам с Магнуссоном и Бекао нужно больше общаться, чтобы лучше играть в обороне. Получается?

— Пока чаще через переводчика Макса [Головлева] разговариваем. Можем перекинуться с Хердуром парой фраз на английском, самыми простыми: право/лево, ниже/выше и так далее. У меня с английским пока средне: понимаю, что Магнус хочет мне сказать, но сам объясниться не могу.

Во время загрузки произошла ошибка.

— По товарищеским матчам сложилось впечатление, что Бекао уже всеми в обороне руководит.

— Пока ему тяжеловато в языковом плане — по-английски он почти не говорит. Просто у Бекао такой стиль, бразильский — много говорит, эмоционально реагирует в силу своего менталитета. Мы все-таки более спокойные и хладнокровные. Поэтому со стороны складывается такое ощущение.

— Он ваш ровесник, а на вид выглядит на все 47.

— Нам тоже так показалось, когда он приехал, — смеется Никита. — Даже Игнаш помоложе выглядит в свои 39!

— Кто теперь в ЦСКА главный шутник?

— Набабкин, Жора [Щенников], Дзага. У Вити Васина прекрасное чувство юмора. И Виктор Михалыч на тренировках часто подкалывает, помогает немного отвлечься, в хорошем смысле этого слова. Особенно на сборах во время двухразовых тренировок.

— Какую шутку Березуцкого вы помните до сих пор?

— Вася только спустя пару лет после знакомства узнал, как меня зовут. Я уже несколько сезонов постоянно тренировался в основе, но все называл меня Чирик или Чира — кличка с детства. И тут кто-то обратился ко мне по имени.

Вася сразу: «А кто это у нас Никита? Да ладно, Чиру так зовут?! Ну, назови мне хоть одного Никиту, который в футбол заиграл!» Я парировал: «Великих Василиев тоже что-то не припомню». Сейчас эту шутку даже моя мама вспоминает.

— В какой футбол будет играть новый ЦСКА?

— На сборах мы показывали более прагматичную игру. Многие лидеры ушли, другие тогда еще не вернулись с чемпионата мира. Но по всем показателям и датчикам видно — мы стали намного больше бегать.

Каждый из нас берет «физикой», везде успевает и отрабатывает за двоих. А сейчас приехали сборники, и сразу появилось больше мысли в атаке — даже на тренировках. В такой футбол, конечно, нравится играть. Да и болельщикам он по душе.

— Какой будет схема?

— Пока непонятно: 3−4−3 или 4−4−2. На сборах первые игры проводили по первой схеме, потом тренерский штаб решил ее поменять. Неплохо справились как раз с четырьмя защитниками. А вообще схема не так важна, главное — чувствовать уверенность в себе и партнерах по команде.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
ЦСКА избавился от столетней обороны и стал самой молодой командой России

«В молодежной сборной Хомуха отбирал телефоны перед матчами»

— Что вы делали в тот день, когда Капелло вызвал в сборную?

— Мы были на последнем выезде сезона, в Ростове. Сидим за столом с Саней [Головиным], обедаем и тут подходит Иваныч [Овчинников]: «Чира, едешь в главную сборную. Ты понравился Капелло зимой, хочет тебя просмотреть (а Капелло тогда действительно приезжал к нам на сборы в Кампоамор). Речь об играх не идет, для количества побегаешь». Я обрадовался, конечно, — мне только за счастье в сборную поехать.

На следующий день то же самое он сказал и Сане. Мы приехали, потренировались, а Капелло говорит: «Никуда не уезжаете, остаетесь, вы мне понравились». И поставил меня в контрольном матче с Белоруссией, где я неплохо, по его мнению, сыграл. До товарняка нам сказали: «Берите билеты домой, в отпуск — на отбор с Австрией не остаетесь».

Но все резко изменилось — отпуск нам, можно сказать, обломили. В заявку мы могли и не попасть, но должны были посмотреть матч против австрийцев на стадионе. Саня в итоге действительно на трибуне сидел, а я попал на скамейку. А потом…

— Не рассчитывали, что Березуцкого заменят именно вами?

— На скамейке тогда были опытные ребята: Макеев, Паршивлюк. Никак не думал, что Капелло выберет именно меня. Когда он меня подозвал, я даже не понял, что происходит. А потом вскочил, размялся и вышел на поле. Даже испугаться не успел. И после игры только осознал, что дебютировал в сборной России. Очень приятно, конечно, что тренер в меня поверил.

— Капелло очень любит дисциплину. Это тяжело для молодых ребят?

— Мы прошли через это у Дмитрия Иваныча [Хомухи] в «молодежке». Перед важными матчами, особенно во время финальной части Евро-2015 он всегда отбирал телефоны на ночь. Конечно, парни мухлевали: сдал массажисту фонарик, а себе оставил планшет. Но вообще давно пора смириться — тем более, реально помогает отвлечься от гаджета. Лучшего спокойно книжку почитать и поспать подольше, чем в телефоне сидеть.

— Что больше всего запомнилось с того Евро?

— В финальной части у нас была группа смерти: Голландия, Германия, Испания. Помню, за год до турнира узнали с ребятами соперников, и каждый в общекомандном чате написал: «Без шансов. Спасибо за игру, пацаны! Можем даже на поле не выходить». А в итоге с первого места вышли!

В Германии Сане и Вернер бегали уже тогда. Но самый космос — это Асенсио: мяч не отберешь, передачи такие делал, что мы в шоке были. Уже было видно, что звезда вырастет. Еще у французов Кингсли Коман играл, который сейчас чемпионом во всех странах Европы становится. Скорость бешеная — хорошо, что в полуфинале с ними Испания играла.

А нам достались греки. Вроде у них дома были, в Афинах, но без шансов их обыграли. В финале силенок не хватило, уже выхолощены были и эмоционально, и физически. В первые минут десять нас только Митрюшкин тащил, моментов десять испанцы не реализовали. Но додавили.

— Совсем скоро в топ-клубе будет играть один футболист из той сборной. Вы поддержали его решение выбрать «Монако»?

— Я сразу Сане сказал: «Хорошо, что не “Ливерпуль” тебя покупает. Если бы они, я бы тебя сам туда отправил». Я просто болею за «Ливерпуль». А уровень Головина уже сейчас позволяет ему играть в топ-клубах.

На самом деле, Голова долго думал, советовался с семьей, с тренерами, — постоянно был на телефоне! Выбрал оптимальный для себя вариант, да и в «Монако» были очень в нем заинтересованы. Попрощаться толком не успели. Но, думаю, он еще приедет, скажет слова благодарности руководству клуба, тренерскому штабу, болельщикам. И отправится покорять Европу!

Во время загрузки произошла ошибка.
Футбол
Суперкубок России 2018
27.07.2018, 21:30
Локомотив М
-ЦСКА-

«Первый гол за ЦСКА хочу забить в Суперкубке»

— Вы забивали за «молодежку», сборную и даже в ворота ЦСКА. Когда уже будет гол за ЦСКА?

— Хотелось бы уже в пятницу, в Суперкубке.

— Как оцените «Локомотив» сейчас?

— Очень хорошая команда. Важно, что Семин — тренер, который олицетворяет «Локомотив». И ребята за него бьются, и отношения с фанатами наладились. Лучше тренера нельзя найти для «Локо». Но все матчи с сильными соперниками они проводят от обороны, вторым номером. Вспомните их игры с нами, «Спартаком», «Зенитом».

— Каким номером будет играть ЦСКА в Суперкубке?

— Всегда хочется отталкиваться от себя, чтобы ни под кого не подстраиваться. ЦСКА вообще никогда не отступает от своей философии, особенно в РПЛ. Да, в Лиге чемпионов с топ-клубами иногда играем от соперника, но здесь всегда диктуем свой стиль.

— Что вам дали аренды в «Енисей» и «Урал»?

— Почувствовал уверенность в себе, получил очень важное игровое время. Улучшил качество игры по сравнению с тем, что было в молодежке. C «Енисеем» выбил ЦСКА из Кубка России. Забил гол, который стал победным. Потом пошел в армейскую раздевалку, говорю: «Извините, нам нужнее».

В «Урале» тоже провел хороший сезон, сыграл против лучших нападающих страны. Посмотрел, как это, когда по 50−60 тысяч приходит на стадион.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему зимой не вернулись в ЦСКА?

— До перерыва провел 12 игр за «Урал» и пока не хотел ничего менять. Рассчитывал, что весной проведу еще как минимум 5−6. Но уехал в сборную, а конкуренты на сборах показали, что тоже достойны стартового состава. Приехал — и сел на скамейку, потому что парни выиграли четыре матча подряд. Естественно, победный состав не меняют.

Читайте также
Первая победа Слуцкого — над Семиным

«Слуцкий встретил в самолете и спросил: “На бизнес еще не накопил?”»

— Как из Волжского попасть в ЦСКА?

— Наша команда «Энергия» участвовала в турнире Черноземья, там меня в 12 лет просматривал скаут ЦСКА. Мама обо всем знала, но мне не говорила — чтобы не зазвездился. Я в пяти матчах забил пять голов, все с угловых головой, и после турнира уехал на свой первый сбор в ЦСКА. Было тяжеловато, конечно, но меня оставили.

— В интернате тяжело?

— Первое время — да, но с каждым годом все легче и легче было. А потом приехал парень из «Олимпии», против которого у нас в Волгограде были главные зарубы. Сдружились, до сих пор общаемся — он, правда, с футболом закончил.

А с Саней Макаровым вместе в основу ЦСКА попали. Макар лет с 10 в интернате жил, а другой парень вообще в 8 приехал. Мы шутили, что его просто в коляске у двери оставили, а тренеры на творожках его откормили.

Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас же родители — волейболисты?

— Да, но родители не давили, дали сделать выбор самому. Ходил в Волжском на теннис и на футбол, но выбрал второе. Хотя мама у меня одно время тренировалась с «Уралочкой» — это лучшая команда России по волейболу. Папа, говорят, тоже на хорошем уровне играл.

— Волжанин Леонид Слуцкий знал, что вы тоже оттуда?

— Думаю, да. Но точно узнал году в 2014-м, когда мы вместе оказались в самолете Москва-Волгоград — в отпуск летели, домой. Леонид Викторович в бизнес-классе сидел, а я, как обычный человек, в экономе. «Ну что, в эконом-классе летишь? — шутит он. — На бизнес еще не накопил?».

— Волгоград до и после ЧМ — разные города?

— Все дороги отремонтировали, в центре стало намного приятнее. Слышал, что стадион в Волгограде «поплыл», но, думаю, все залатают. Теперь в городе стало одним развлечением больше, все ходят на «Ротор».

— Как справляться с мошками, которые чуть не съели сборную Англии?

— Без этих мошек волгоградское лето — не лето. Обыденность уже: после 8−9 вечера из дома лучше не выходить, особенно на даче. Прыскаться спреем нужно обязательно, иначе — без шансов. Во время чемпионата мира обещали их отпугивать от стадиона, но, видимо, не помогло.

Данила Игнатов

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Названа лучшая спортсменка 2018 года. Из-за ее фигуры уже уволили радиоведущего
После победы Усика в Москве украинские политики сошли с ума
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018
«Уфа» сыграла первый в своей истории матч в еврокубках
Черчесов: Сборная России не отказалась от своих принципов
Еще один бразильский футболист получил российское гражданство
СМИ: Cборная Мексики по футболу расстанется с главным тренером
Шведская бегунья выступает, нарушая антидопинговые правила
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка