«Березуцкий только через пару лет узнал, как меня зовут». Он заменит Игнашевича и братьев в ЦСКА

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

После завершения карьеры Игнашевичем и Березуцкими у болельщиков ЦСКА появилась новая надежда в центре обороны. Никита Чернов в клубе уже 10 лет, долго ждал своего шанса при Слуцком, ездил по арендам и наконец будет играть в основе. В интервью Даниле Игнатову 22-летний защитник рассказывает, во что играет новый ЦСКА, почему в молодежной сборной Хомуха отбирал телефоны и как Головин принимал решение уйти в «Монако».

Читайте также «Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок России по футболу

«На сборах без братьев непривычно — никто так не пихает»

— Сборы без Игнашевича и Березуцких — какого это?

— Очень непривычно. Все те годы, что я был в ЦСКА, братья и Сергей все время участвовали в тренировочном процессе. Даже скучно немного без этих шуток и подколов. Да и никто уже не пихает так сильно, как раньше они это делали. Пока все в новинку.

— А как же Акинфеев? Не пихает?

— В Австрии с нами его не было, только на этой неделе он присоединился к команде. Пока, думаю, Игорь эмоционально выхолощен после такого чемпионата мира. Да и понимает, наверное, что сейчас в команде много молодых ребят, которых нужно чаще поддерживать, чем ругать. Но с каждой тренировкой подсказ будет все жестче и жестче.

— Гончаренко сказал: «Без шуток Васи Березуцкого команда замолчала». Это так?

— Виктор Михалыч нам говорит, что после ухода лидеров мы какие-то их функции должны брать на себя. В первую очередь защитникам — на них строится вся игра команды. И я уже могу подсказать — в рабочем режиме, все же ошибаются. А если у кого-то не идет, не получается, то всегда могу подойти, найти нужные слова, чтобы взбодрить партнера. Мы, молодые, уже давно друг с другом играем.

— Чувствуете особенную ответственность и повышенные ожидания в этом сезоне? Сформировалось уже целое поколение болельщиков ЦСКА, которые не видели команду без Игнашевича и Березуцких. Теперь вы их главная замена.

— Я так про себя сказать не могу — конкуренцию никто не отменял.

Есть Витя Васин, который скоро должен восстановиться от травмы. Очень опытный Кирилл Набабкин — он может сыграть в тройке центральных защитников, как и Жора Щенников. Так что сначала нужно бороться и доказывать каждый день, что на тебя рассчитывают не просто так.

— Игнашевич сказал, что вам с Магнуссоном и Бекао нужно больше общаться, чтобы лучше играть в обороне. Получается?

— Пока чаще через переводчика Макса [Головлева] разговариваем. Можем перекинуться с Хердуром парой фраз на английском, самыми простыми: право/лево, ниже/выше и так далее. У меня с английским пока средне: понимаю, что Магнус хочет мне сказать, но сам объясниться не могу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlgBQTbnbUR/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlgBQTbnbUR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">???Спасибо большое болельщикам , сегодня вы были лучшие , СПАСИБО!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/chirik91/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> chirik3️⃣??</a> (@chirik91) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-21T16:24:29+00:00">21 Июл 2018 в 9:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— По товарищеским матчам сложилось впечатление, что Бекао уже всеми в обороне руководит.

— Пока ему тяжеловато в языковом плане — по-английски он почти не говорит. Просто у Бекао такой стиль, бразильский — много говорит, эмоционально реагирует в силу своего менталитета. Мы все-таки более спокойные и хладнокровные. Поэтому со стороны складывается такое ощущение.

— Он ваш ровесник, а на вид выглядит на все 47.

— Нам тоже так показалось, когда он приехал, — смеется Никита. — Даже Игнаш помоложе выглядит в свои 39!

— Кто теперь в ЦСКА главный шутник?

— Набабкин, Жора [Щенников], Дзага. У Вити Васина прекрасное чувство юмора. И Виктор Михалыч на тренировках часто подкалывает, помогает немного отвлечься, в хорошем смысле этого слова. Особенно на сборах во время двухразовых тренировок.

— Какую шутку Березуцкого вы помните до сих пор?

— Вася только спустя пару лет после знакомства узнал, как меня зовут. Я уже несколько сезонов постоянно тренировался в основе, но все называл меня Чирик или Чира — кличка с детства. И тут кто-то обратился ко мне по имени.

Вася сразу: «А кто это у нас Никита? Да ладно, Чиру так зовут?! Ну, назови мне хоть одного Никиту, который в футбол заиграл!» Я парировал: «Великих Василиев тоже что-то не припомню». Сейчас эту шутку даже моя мама вспоминает.

— В какой футбол будет играть новый ЦСКА?

— На сборах мы показывали более прагматичную игру. Многие лидеры ушли, другие тогда еще не вернулись с чемпионата мира. Но по всем показателям и датчикам видно — мы стали намного больше бегать.

Каждый из нас берет «физикой», везде успевает и отрабатывает за двоих. А сейчас приехали сборники, и сразу появилось больше мысли в атаке — даже на тренировках. В такой футбол, конечно, нравится играть. Да и болельщикам он по душе.

— Какой будет схема?

— Пока непонятно: 3−4−3 или 4−4−2. На сборах первые игры проводили по первой схеме, потом тренерский штаб решил ее поменять. Неплохо справились как раз с четырьмя защитниками. А вообще схема не так важна, главное — чувствовать уверенность в себе и партнерах по команде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlOTeBQD8gg/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlOTeBQD8gg/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#jedipower ??? . #ЦСКАвАвстрии</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pfc_cska_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> PFC CSKA Moscow</a> (@pfc_cska_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-14T19:17:19+00:00">14 Июл 2018 в 12:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также ЦСКА избавился от столетней обороны и стал самой молодой командой России

«В молодежной сборной Хомуха отбирал телефоны перед матчами»

— Что вы делали в тот день, когда Капелло вызвал в сборную?

— Мы были на последнем выезде сезона, в Ростове. Сидим за столом с Саней [Головиным], обедаем и тут подходит Иваныч [Овчинников]: «Чира, едешь в главную сборную. Ты понравился Капелло зимой, хочет тебя просмотреть (а Капелло тогда действительно приезжал к нам на сборы в Кампоамор). Речь об играх не идет, для количества побегаешь». Я обрадовался, конечно, — мне только за счастье в сборную поехать.

На следующий день то же самое он сказал и Сане. Мы приехали, потренировались, а Капелло говорит: «Никуда не уезжаете, остаетесь, вы мне понравились». И поставил меня в контрольном матче с Белоруссией, где я неплохо, по его мнению, сыграл. До товарняка нам сказали: «Берите билеты домой, в отпуск — на отбор с Австрией не остаетесь».

Но все резко изменилось — отпуск нам, можно сказать, обломили. В заявку мы могли и не попасть, но должны были посмотреть матч против австрийцев на стадионе. Саня в итоге действительно на трибуне сидел, а я попал на скамейку. А потом…

— Не рассчитывали, что Березуцкого заменят именно вами?

— На скамейке тогда были опытные ребята: Макеев, Паршивлюк. Никак не думал, что Капелло выберет именно меня. Когда он меня подозвал, я даже не понял, что происходит. А потом вскочил, размялся и вышел на поле. Даже испугаться не успел. И после игры только осознал, что дебютировал в сборной России. Очень приятно, конечно, что тренер в меня поверил.

— Капелло очень любит дисциплину. Это тяжело для молодых ребят?

— Мы прошли через это у Дмитрия Иваныча [Хомухи] в «молодежке». Перед важными матчами, особенно во время финальной части Евро-2015 он всегда отбирал телефоны на ночь. Конечно, парни мухлевали: сдал массажисту фонарик, а себе оставил планшет. Но вообще давно пора смириться — тем более, реально помогает отвлечься от гаджета. Лучшего спокойно книжку почитать и поспать подольше, чем в телефоне сидеть.

— Что больше всего запомнилось с того Евро?

— В финальной части у нас была группа смерти: Голландия, Германия, Испания. Помню, за год до турнира узнали с ребятами соперников, и каждый в общекомандном чате написал: «Без шансов. Спасибо за игру, пацаны! Можем даже на поле не выходить». А в итоге с первого места вышли!

В Германии Сане и Вернер бегали уже тогда. Но самый космос — это Асенсио: мяч не отберешь, передачи такие делал, что мы в шоке были. Уже было видно, что звезда вырастет. Еще у французов Кингсли Коман играл, который сейчас чемпионом во всех странах Европы становится. Скорость бешеная — хорошо, что в полуфинале с ними Испания играла.

А нам достались греки. Вроде у них дома были, в Афинах, но без шансов их обыграли. В финале силенок не хватило, уже выхолощены были и эмоционально, и физически. В первые минут десять нас только Митрюшкин тащил, моментов десять испанцы не реализовали. Но додавили.

— Совсем скоро в топ-клубе будет играть один футболист из той сборной. Вы поддержали его решение выбрать «Монако»?

— Я сразу Сане сказал: «Хорошо, что не “Ливерпуль” тебя покупает. Если бы они, я бы тебя сам туда отправил». Я просто болею за «Ливерпуль». А уровень Головина уже сейчас позволяет ему играть в топ-клубах.

На самом деле, Голова долго думал, советовался с семьей, с тренерами, — постоянно был на телефоне! Выбрал оптимальный для себя вариант, да и в «Монако» были очень в нем заинтересованы. Попрощаться толком не успели. Но, думаю, он еще приедет, скажет слова благодарности руководству клуба, тренерскому штабу, болельщикам. И отправится покорять Европу!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/0aG-cAF-Gm/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/0aG-cAF-Gm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Это лица ребят , которые всем должны , кто знает тот поймет,если вам нужны деньги обращайтесь к этим людям ???????????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/chirik91/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> chirik3️⃣??</a> (@chirik91) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-03-19T11:40:43+00:00">19 Мар 2015 в 4:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Суперкубок России 2018 27.07.2018, 21:30 Локомотив М - ЦСКА -

«Первый гол за ЦСКА хочу забить в Суперкубке»

— Вы забивали за «молодежку», сборную и даже в ворота ЦСКА. Когда уже будет гол за ЦСКА?

— Хотелось бы уже в пятницу, в Суперкубке.

— Как оцените «Локомотив» сейчас?

— Очень хорошая команда. Важно, что Семин — тренер, который олицетворяет «Локомотив». И ребята за него бьются, и отношения с фанатами наладились. Лучше тренера нельзя найти для «Локо». Но все матчи с сильными соперниками они проводят от обороны, вторым номером. Вспомните их игры с нами, «Спартаком», «Зенитом».

— Каким номером будет играть ЦСКА в Суперкубке?

— Всегда хочется отталкиваться от себя, чтобы ни под кого не подстраиваться. ЦСКА вообще никогда не отступает от своей философии, особенно в РПЛ. Да, в Лиге чемпионов с топ-клубами иногда играем от соперника, но здесь всегда диктуем свой стиль.

— Что вам дали аренды в «Енисей» и «Урал»?

— Почувствовал уверенность в себе, получил очень важное игровое время. Улучшил качество игры по сравнению с тем, что было в молодежке. C «Енисеем» выбил ЦСКА из Кубка России. Забил гол, который стал победным. Потом пошел в армейскую раздевалку, говорю: «Извините, нам нужнее».

В «Урале» тоже провел хороший сезон, сыграл против лучших нападающих страны. Посмотрел, как это, когда по 50−60 тысяч приходит на стадион.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcNarTFnzrN/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:41.84100418410041% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcNarTFnzrN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?⚽️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/chirik91/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> chirik3️⃣??</a> (@chirik91) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-02T18:18:31+00:00">2 Дек 2017 в 10:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему зимой не вернулись в ЦСКА?

— До перерыва провел 12 игр за «Урал» и пока не хотел ничего менять. Рассчитывал, что весной проведу еще как минимум 5−6. Но уехал в сборную, а конкуренты на сборах показали, что тоже достойны стартового состава. Приехал — и сел на скамейку, потому что парни выиграли четыре матча подряд. Естественно, победный состав не меняют.

Читайте также Первая победа Слуцкого — над Семиным

«Слуцкий встретил в самолете и спросил: “На бизнес еще не накопил?”»

— Как из Волжского попасть в ЦСКА?

— Наша команда «Энергия» участвовала в турнире Черноземья, там меня в 12 лет просматривал скаут ЦСКА. Мама обо всем знала, но мне не говорила — чтобы не зазвездился. Я в пяти матчах забил пять голов, все с угловых головой, и после турнира уехал на свой первый сбор в ЦСКА. Было тяжеловато, конечно, но меня оставили.

— В интернате тяжело?

— Первое время — да, но с каждым годом все легче и легче было. А потом приехал парень из «Олимпии», против которого у нас в Волгограде были главные зарубы. Сдружились, до сих пор общаемся — он, правда, с футболом закончил.

А с Саней Макаровым вместе в основу ЦСКА попали. Макар лет с 10 в интернате жил, а другой парень вообще в 8 приехал. Мы шутили, что его просто в коляске у двери оставили, а тренеры на творожках его откормили.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bi1l_UlHfnb/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:52.90068829891838% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bi1l_UlHfnb/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Deja vu ??⚽️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/chirik91/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> chirik3️⃣??</a> (@chirik91) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-16T11:55:21+00:00">16 Май 2018 в 4:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас же родители — волейболисты?

— Да, но родители не давили, дали сделать выбор самому. Ходил в Волжском на теннис и на футбол, но выбрал второе. Хотя мама у меня одно время тренировалась с «Уралочкой» — это лучшая команда России по волейболу. Папа, говорят, тоже на хорошем уровне играл.

— Волжанин Леонид Слуцкий знал, что вы тоже оттуда?

— Думаю, да. Но точно узнал году в 2014-м, когда мы вместе оказались в самолете Москва-Волгоград — в отпуск летели, домой. Леонид Викторович в бизнес-классе сидел, а я, как обычный человек, в экономе. «Ну что, в эконом-классе летишь? — шутит он. — На бизнес еще не накопил?».

— Волгоград до и после ЧМ — разные города?

— Все дороги отремонтировали, в центре стало намного приятнее. Слышал, что стадион в Волгограде «поплыл», но, думаю, все залатают. Теперь в городе стало одним развлечением больше, все ходят на «Ротор».

— Как справляться с мошками, которые чуть не съели сборную Англии?

— Без этих мошек волгоградское лето — не лето. Обыденность уже: после 8−9 вечера из дома лучше не выходить, особенно на даче. Прыскаться спреем нужно обязательно, иначе — без шансов. Во время чемпионата мира обещали их отпугивать от стадиона, но, видимо, не помогло.