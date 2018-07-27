В Италии утверждают, что «Спартак» по-прежнему интересуется Ляичем

По информации источника, в услугах сербского футболиста заинтересованы сразу три клуба, среди которых «Сельта», «Фулхэм» и московский «Спартак», который хотел приобрести Ляича ещё в зимнее трансферное окно.



Зимой СМИ сообщали, что «Торино» требует у «Спартака» € 20 млн за Ляича. В прошлом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 6 забитыми мячами и 10 результативными передачами.



Ранее Ляич защищал цвета таких клубов, как «Партизан», «Фиорентина», «Рома» и «Интер».