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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

В Италии утверждают, что «Спартак» по-прежнему интересуется Ляичем

Нападающий «Торино» Адем Ляич может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Stampa.

Источник: AP 2018

По информации источника, в услугах сербского футболиста заинтересованы сразу три клуба, среди которых «Сельта», «Фулхэм» и московский «Спартак», который хотел приобрести Ляича ещё в зимнее трансферное окно.

Зимой СМИ сообщали, что «Торино» требует у «Спартака» € 20 млн за Ляича. В прошлом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 6 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Ранее Ляич защищал цвета таких клубов, как «Партизан», «Фиорентина», «Рома» и «Интер».

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