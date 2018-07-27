Битва за Суперкубок: новобранцы ЦСКА против амбиций «Локо»

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и «Локомотив» встретятся во второй раз в 15-летней истории Суперкубка. Их противоборство в дебютном розыгрыше-2003 сложилось в пользу «железнодорожников», вырвавших победу по пенальти. Невероятно, но бессменный страж армейских ворот Игорь Акинфеев значился в запасе команды на ту игру. А его только что завершивший карьеру и перебравшийся на тренерскую работу одноклубник Сергей Игнашевич в историческом матче защищал цвета «Локо»…

Нынешним летом красно-синие переживают радикальную перестройку. Из клуба состоялся массовый исход лучших сил, за которыми могут последовать и оставшиеся. Сперва о невынужденных потерях.

39-летний Игнашевич ушел с авансцены по возрасту. В случае победы ЦСКА Акинфеев сравняется с ним по завоеванным титулам (7). А вот братья Алексей и Василий Березуцкие, делящие сейчас с вратарем второе место в списке рекордсменов (6), такой возможности уже лишены.

Они тоже решили повесить бутсы на гвоздь, хотя и моложе Игнашевича на три года.

На этом армейские потери… только начинаются. Александр Головин, как известно, уезжает за очень большие деньги в «Монако». Полезнейший Понтус Вернблум окончил свои российские приключения. Ушли Бибрас Натхо и Георгий Миланов. Не получилось насовсем вырвать у «Лестера» Ахмеда Мусу.

На смену выбывшим были призваны исландец Хердур Магнуссон, бразилец Родриго Бекао, словенец Яка Бийол и россиянин Ильзат Ахметов из «Рубина». Замены заведомо не кажутся равноценными.

Среди оставшихся Алан Дзагоев еще не обрел оптимальные кондиции после травмы, полученной на ЧМ-2018, имеют давние повреждения Виктор Васин, Константин Кучаев и Александр Макаров.

«Конечно, у нас практически новая команда и нужно еще налаживать связи между игроками, сыгранности пока маловато, — заявил накануне матча наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, слова которого приводит «Советский спорт». — Физически будем готовы хорошо. В тактике тоже, надеюсь, больших проблем не возникнет.

Мы ждем, что на первые роли будут выходить те же Кирилл Набабкин, Георгий Щенников. У многих есть лидерские качества, чтобы они повели команду за собой.

В таких условиях ждем, что и молодежь найдет внутренние резервы.

В общем, кого Гончаренко выставит на игру — большая загадка. Справедливости ради, ЦСКА вообще не должен был участвовать в этом матче. Согласно регламенту турнира, чемпиону страны должен оппонировать обладатель Кубка. «Тосно», как известно, объявил о ликвидации из-за банкротства. Так что была применена следующая опция — в случае отказа вторым участником становится серебряный призер чемпионата, а не финалист Кубка.

Любопытен и такой пункт: оспаривать Суперкубок в каждом сезоне должны только представители РПЛ. Клубы низших лиг от такой обязанности освобождены, и могут добровольно отклонять приглашения.

Разумеется, вывеска «Локо» — ЦСКА выглядит гораздо аппетитнее, чем «Локо» — «Авангард» (Курск). Армейцы — рекордсмены по участию (10) и трофеям (6). Подопечные Юрия Семина — тоже отнюдь не бедные мальчики в истории Суперкубка. В их активе пять выступлений и два титула, которые пришлись, правда, на период расцвета команды в первой половине 2000-х годов.

В четвертый раз сражение состоится в провинции. По сообщениям из Нижнего Новгорода, которому доверили принять матч, по крайней мере, за сутки до часа икс атмосфера совсем не напоминала футбольно-праздничную. В день игры ситуация, конечно, изменится. Во многом — за счет многотысячного десанта из Москвы. Можно не сомневаться, что встреча, предваряющая долгий и интересный сезон, заинтересует поклонников обоих клубов.

Красно-зеленым важно оформить своеобразный хет-трик и закрыть прошлогоднее поражение от «Спартака».

Красно-синие же просто хотят понять, на что могут рассчитывать в грядущем чемпионате. Начать год с завоевания ценного приза было бы очень важно в психологическом плане. Успешный старт может вселить уверенность в обновленную команду. Напротив, поражение всерьез рискует выбить армейскую молодежь и новичков-легионеров из колеи.

Формат, а вернее сроки проведения Суперкубка подверглись жесткой критике со стороны Семина. Главный тренер «Локо» посетовал на чрезмерно плотный, по его мнению, график команды на старте сезона. Поскольку «железнодорожники» состязаются в РПЛ, отказаться от участия без строгих штрафных санкций они не имели права…

«Нам предстоит очень жесткий стартовый отрезок. Еще никогда после Суперкубка его участник не проводил матч открытия чемпионата на третий день.

Мне непонятно, почему футболисты клуба, выступающего в Лиге чемпионов, должны получать такую стрессовую нагрузку уже в начале сезона, — цитирует специалиста «СЭ». — Нам уже удалось доказать, что «Локомотиву» по силам возродить чемпионские традиции 14-летней давности. И отступать мы не собираемся! Надеюсь, что пополнение еще будет. Суперкубок, Кубок России, чемпионат страны, Лига чемпионов. Без хорошей обоймы игроков такое количество турниров не осилить.