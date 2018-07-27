Паспортный стол. Чей путь повторил Ари?

Источник: Спорт-Экспресс

ГИЛЬЕРМЕ

32 года, вратарь, «Локомотив», 2 матча за сборную России

Получил паспорт в ноябре 2015 года. А в марте 2016-го дебютировал за сборную России, став первым легионером из дальнего зарубежья в истории национальной команды. Был в заявке на Евро-2016. Но дальше дело не пошло. Чемпионом страны в качестве россиянина Гильерме стал, а вот в сборной компанию Акинфееву при Черчесове составляют другие вратари.

Роман НОЙШТЕДТЕР

30 лет, защитник, «Фенербахче», 6 матчей за сборную России

Родился в Днепропетровске, первые годы жизни провел преимущественно в Киргизии, а затем переехал в Германию — там его отец играл за «Карлсруэ». Оснований для получения гражданства РФ у Нойштедтера фактически не было, но помог специальный указ Президента России перед Евро-2016, после чего он сыграл на турнире. При этом от немецкого гражданства игроку пришлось отказаться. Черчесов также активно привлекал защитника в команду, однако на поле он выходил редко. В итоге оказался одним из футболистов, отцепленных из расширенного состава на чемпионат мира.

ЖОАУЗИНЬЮ

29 лет, полузащитник, «Динамо», в сборную России не вызывался

Получил паспорт в августе 2016 года на общих основаниях: играл за «Краснодар» с 2011 года, став настоящей легендой молодого клуба, выучил русский язык, женился на русской красавице. Однако вызова в национальную команду не дождался. Во-первых, после тяжелой травмы редко показывал в последние годы действительно яркий футбол. Во-вторых, на его позиции жесткой нехватки кадров не ощущалось. Но как знать, вдруг в «Динамо» Жо выдаст отличный сезон?

Константин РАУШ

28 лет, защитник, «Динамо», 5 матчей за сборную России

Родился в Томской области, в семье российских немцев. Когда ему было шесть, стал жить в Германии, привлекался в молодежную бундестим. При этом гражданство России Рауш не утрачивал, потому что семья эмигрировала уже после распада СССР. Так что в 2015 году получить паспорт РФ для футболиста, выступавшего на тот момент за Кельн, не стало большой проблемой. В России Раушу так понравилось, что он перешел из «Кельна» в «Динамо», однако для участия в чемпионате мира не хватило даже этого — как и Нойштедтер, не вошел в финальный список после сборов.

Мариу ФЕРНАНДЕС

27 лет, защитник, ЦСКА, 10 матчей за сборную России

Получил гражданство благодаря указу Президента России от 13 июля 2016 года. На сегодня именно Мариу проявил себя в сборной России наиболее успешно из всех натурализованных игроков. Что, впрочем, неудивительно, ведь в свое время он привлекался в основную сборную Бразилии (Россию спасло, что защитник принимал участие только в товарищеском матче). Фернандеса критикуют за то, что русский язык он за годы выступлений в ЦСКА так и не выучил (причем совсем), однако своей игрой на чемпионате мира он это компенсировал. Гол хорватам в концовке дополнительного времени — один из ярчайших эпизодов в истории сборной России.

АРИ

32 года, нападающий, «Краснодар», в сборную России не вызывался