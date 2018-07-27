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12:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шамиль Газизов: Хотим построить стадион на 15 тысяч зрителей

Генеральный директор «Уфы» в интервью «СЭ» поделился мнением о первом матче команды в еврокубках против словенского «Домжале» (0:0), рассказал, как обстоит ситуация с возможным появлении в столице Башкортостана нового стадиона, и сообщил, что подходящих предложений по трансферу Дмитрия Живоглядова по-прежнему нет.

Источник: Спорт-Экспресс

Илья АНДРЕЕВ из Уфы

— Вам матч понравился?

— Конечно, хотелось бы более высокого качества игры. Но было видно, что команда нервничала, переживала. И я переживал! Все же это был наш дебют в еврокубках. А когда делаешь что-то новое, всегда есть какие-то шероховатости. Тем не менее, на мой взгляд, мы наиграли на победу, у нас были хорошие моменты.

— Но перегорели?

— Не то что перегорели. Чуть-чуть перенервничали. Когда нужно было быть немного спокойнее, нам не хватило хладнокровия. Но этот матч для нас — огромный опыт. Надеюсь, он поможет нам в гостевой игре.

— Есть чувство, что «Уфа» выше классом, чем «Домжале»?

— Не хотел бы говорить, что выше классом. Хочу сказать о другом. Команда, которая на протяжении многих сезонах выступает в отборе к Лиге Европы, действовала более спокойно. Конечно, для соперника этот матч не был рядовым. Но он через такое уже проходил, уже рубился в еврокубках. Однако голевых моментов у нас было больше. Может, кто-то думал, что мы подойдем к игре с шапкозакидательским настроением. Но нет. Мы знали, что нам будет противостоять хорошая, сбалансированная команда, в составе которой есть люди, поигравшие на очень высоком уровне.

И хотелось бы сказать большое спасибо нашим болельщикам. Матч прошел при аншлаге. Это дорогого стоит.

— Но свободные места все же были.

— Были. В продаже было 13170 билетов, а пришло 11 200. 1380 билетов — квота для болельщиков гостей (со стороны показалось, что поддержать «Домжале» из Словении никто не приехал, гостевой сектор был пуст. — Прим. «СЭ»). Если все это учесть, то получился практически аншлаг. Для нас это большая победа. Люди пришли, они хотят смотреть футбол. Надеюсь, придут поддержать нас и на «Локомотив».

Наверное, болельщики хотели увидеть более динамичную игру. Все же встреча последнего тура предыдущего чемпионата России с «Тосно» была очень эмоциональной, мы победили 5:0. С «Домжале» эмоции были другими. Но я видел, как боролись наши игроки. По самоотдаче это был очень хороший матч. А что касается качества, то будем прибавлять. Все это дает веру в то, что 2 августа мы пройдем в следующий раунд Лиги Европы.

— Насколько известно, у вас есть планы по строительству нового стадиона.

— Есть такой посыл. Глава республики определенную задачу поставил. Ведем, так сказать, разведку. В принципе, мы двигаемся неплохо. Не буду называть сроки, но в ближайшее время сможем сделать следующий шаг. Место уже подобрано. И нужен не только стадион, а инфраструктура, связанная с посещением не только спортивных мероприятий. Построить только арену — это не главная задача.

— Но сам стадион будет чисто футбольным?

— Да.

— Вместимость?

— Около 15 тысяч зрителей. Хотелось бы, чтобы пустот на трибунах не было. Пусть он лучше будет на 14−15 тысяч, но всегда заполненным, чем наполовину пустым 30-тысячником.

Вопрос со строительством стадиона мы прорабатываем очень серьезно. Но на решение уйдет не один, не два и даже не три месяца.

— Остается ли в «Уфе» Живоглядов?

— Пока нет предложений, которые бы устроили и нас, и его.

— «Уфа» еще будет укреплять состав?

— Хотим. Ведем переговоры. Буквально на днях кто-то, возможно, к нам придет. Но те игроки, которых мы бы хотели заполучить, все же денег стоят. Учитывая нынешние реалии, мы бы хотели подешевле. А бесплатных футболистов из тех, кто нам интересен, нет.

— Сколько может быть новичков?

— Не думаю, что больше двух. Но если мы возьмем иностранца, то уйдет другой иностранец. Если же это будут россияне, то молодые ребята — как, например, Данил Круговой (20-летний защитник, контракт с которым «Уфа» подписала этим летом. — Прим. «СЭ»).

— Команда справилась с уходом Семака?

— Да. Понятно, что уход главного тренера, а также Саши Низелика, Марии Буровой — это огромная потеря. Но вижу, что мы справились. Нынешний тренерский штаб и вся команда знают, чего хотят.

— Долго думали над тем, стоит ли назначать главным тренером Сергея Томарова​? С одной стороны — он давно в штабе, с другой — по-прежнему еще очень молодой специалист.

— Обычно все говорят, мол, должны быть свои игроки. Но нужно воспитывать и свои тренерские, менеджерские кадры, обслуживающий персонал. Идем по этому пути. Другого выбора у нас не было. Мы должны были дать Сергею Александровичу возможность проявить себя. Уверен, что у него все получится, и что мы будем гордиться тем, что воспитали такого специалиста. ​.

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