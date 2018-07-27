Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21:30
Локомотив М
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
26.07
Хайберниан3
Астерас2
Футбол. Еврокубки
26.07
Осиек0
Рейнджерс1
Футбол. Еврокубки
26.07
ДАК1
Динамо Мн3
Футбол. Еврокубки
26.07
Стьярнан0
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
26.07
Севилья4
Уйпешт0
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» — 2018/19: как он будет выглядеть
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
14:05 (мск), источник: ТАСС

Семак: Жирков и Ерохин не помогут «Зениту» в матче первого тура РПЛ с «Енисеем»

ТАСС, 27 июля. Защитник Юрий Жирков и полузащитник Александр Ерохин не сыграют за санкт-петербургский «Зенит» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем». Об этом сообщил главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

На завершившемся 15 июля чемпионате мира в России Жирков провел три матча. В игре 1/8 финала с испанцами он был заменен перед началом второго тайма из-за травмы. Позднее у него было выявлено воспаление сухожилия одной из мышц голени. Ерохин провел два матча на ЧМ-2018, во время турнира он пропустил несколько тренировок из-за проблем со стопой.

«Что касается травмированных, то у Ерохина достаточно серьезное повреждение и он продолжает лечиться, то же касается Жиркова, который после игр за национальную сборную, к сожалению, в ближайшем будущем не поможет нам, — сказал Семак. — Более сложная ситуация у Александра Кокорина и Эмануэля Мамманы, они восстанавливаются в плановом режиме после очень серьезных травм».

Также Семак оценил перспективы своей команды на турнире. «Думаю, чемпионат еще не начался и изначально “Зенит” всегда является одним из фаворитов по многим причинам, есть и другие команды, которые каждый сезон борются за первое место, — сказал специалист. — Мы со своей стороны должны работать и выполнять свою работу на сто процентов, то, что мы можем, должны делать, а дальше — посмотрим, как будут развиваться события на футбольном поле. Думаю, в последние годы не было сезонов, в которых победа в чемпионате давалась бы какому-то клубу легко».

Встреча «Зенита» и «Енисея» пройдет 29 июля на тюменском стадионе «Геолог». Начало — 14:00 мск.

Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Люди на трибунах плакали во время речи Игнашевича
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018
Битва за Суперкубок: новобранцы ЦСКА против амбиций «Локо»
Нурмагомедов предложил Макгрегору провести бой в Нью-Йорке
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции
«Очень сильно ужались». «Анжи» снимется с чемпионата?
Шведская бегунья выступает, нарушая антидопинговые правила
Чернов: Березуцкий только через пару лет узнал, как меня зовут
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка