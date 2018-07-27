«Очень сильно ужались». «Анжи» снимется с чемпионата?

«Анжи» был богатым клубом с 2011 по 2013 годы. Тогда команда позволяла себе покупки Жиркова и Денисова, Это’О и Роберто Карлоса. Затем у владельца клуба Сулеймана Керимова возникли сложности, он разочаровался в проекте и резко сбавил финансирование клуба. В результате бронзовый призёр оказался на последнем, 16-м месте. Уже через год «Анжи» вернулся, но с тех пор занимал 13-е, 12-е и 14-е места в РФПЛ.



В начале прошлого года Керимов сказал знакомому бизнесмену Осману Кадиеву: либо ты забираешь «Анжи», либо клуб закрывается — других вариантов нет. В результате команда была передана Кадиеву в качестве подарка на Новый год, — так шутил Керимов.

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Это важно учитывать, говоря о сегодняшних проблемах. Полтора года «Анжи» существовал, как и другие бедные клубы РФПЛ, для которых долги по зарплатам стали обычным делом. Однако теперь ситуация дошла до того, что клуб не нашел деньги на перелет молодежной команды в первом туре. Встреча должна была пройти сегодня в 12:00, но она не состоялась. Впервые у «Анжи» финансовые трудности стали настолько явными. Президента РПЛ Прядкина еще до старта сезона спрашивают о том, не снимается ли «Анжи».

Интересно, как «Анжи» получил лицензию для выступления в РПЛ. Одним из основных условий является гарантия финансового благополучия. С этим вопросом мы обратились к Евгению Летину (начальнику отдела лицензирования РФС). Сотрудник открытой общественной организации от комментариев отказался, утверждая, что такая информация не придается огласке.

А генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, как возникли проблемы с финансированием и за счет чего их планируют решать.



— Финансовая ситуация, действительно, очень тяжелая. В первую очередь нет денег на оперативные нужды, на жизнедеятельность клуба, — сказал Флегонтов.

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— Какие были источники финансирования были в последнее время? Керимов и регион?

— Судя по документам, ранее финансирование производилось за счет средств структур Сулеймана Керимова. В настоящее время финансирование на плечах владельца клуба Османа Гаирбековича Кадиева. Знаю, что он дважды встречался с руководителем администрации республики Владимиром Валерьевичем Ивановым, ведет активные переговоры с крупными коммерческими структурами.

— На следующий тур молодежка «Анжи» полетит?

— Думаю, что да. Мы до последнего надеялись, что молодежная команда отправится в Екатеринбург. Билеты были забронированы своевременно. К сожалению, до установленного тайм-лимита мы не смогли их выкупить и бронь была снята. Когда нашли деньги, то билетов на маршруте Махачкала — Москва уже не было. Надеюсь, впредь такого форс-мажора не будет.

— Сейчас у «Анжи» только бесплатные трансферы? Как еще сказывается нехватка средств?

— Да, берем только свободных агентов. И по зарплатам очень сильно ужались. Вынуждены были сократить штат сотрудников.

— «Анжи» планирует играть в Каспийске?

— Да. Хотя аренда стадиона ложится тяжелым бременем на клуб, но Осман Гаирбекович провел переговоры. Найден компромиссный вариант, и мы продолжим выступать на «Анжи-Арене». Во всяком случае, ближайший домашний матч точно пройдет в Каспийске.



Судя по словам генерального директора, «Анжи» находится в тяжелой ситуации, но пока еще не снимается с турнира. Последние дни клуб едва ли не ежедневно объявляет о подписании новых игроков — еще один косвенный показатель того, что команда пока не планировать покидать лигу.