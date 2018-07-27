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14:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дзюба, Дзюба, бог футбола». «Зенит» в отличном настроении начинает сезон

В пятницу сине-бело-голубые провели первую открытую тренировку при новом тренере Сергее Семаке.

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша ЧЕРНОВ из Санкт-Петербурга

ПЕРЕИЗБЫТОК ИГРОКОВ

Одна из главных проблем нынешнего «Зенита» — переизбыток футболистов. Так, по крайней мере, считают журналисты. Сергея Семака на последней предсезонной пресс-конференции так и спросили:

— Кого вы отцепите от команды? У вас же переизбыток футболистов.

— Переизбытка никакого нет, — ответил тренер. — У нас около 20 человек, которые готовятся к чемпионату. Единственная позиция, на которой есть переизбыток, — нападающий. Дзюба, Заболотный, Джорджевич… Здесь есть лимит, и для меня достаточно сложно принять решение. Я должен отталкиваться от многих факторов — от лимита, состояния игроков и контрактных вещей. Джорджевич пока вне заявки на сезон, к сожалению. Сложно что-то сделать по этому поводу.

Выходит, излишек футболистов действительно есть, но только в атакующей группе. И эту проблему «Зенит» уже решил: беспаспортный Джорджевич не попал в заявку на сезон и, судя по всему, ищет новый клуб. На днях агент черногорца Игор Глушевич так и сказал корреспонденту «СЭ»: «Джорджевич уходит из «Зенита».

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПАС КОКОРИНА

В таких условиях о приобретениях и рассуждать неловко.

— С новичками нет определенности, — продолжил Семак. — Все вопросы по трансферной политике лучше адресовывать руководству клуба. Мне, как тренеру, ротация не помешала бы. Усиление состава нужно. Но моя задача — работать с ребятами. Будет возможность — ни один тренер не откажется от усиления. Пока нет никаких новостей.

На занятие вышли то ли 26, то ли 27 футболистов. Честно говоря, я пересчитывал трижды, но всякий раз сбивался. Точно можно было сказать лишь одно: Терентьев, Ерохин и Жирков занимаются по индивидуальной программе и с «Енисеем» не сыграют. Это подтвердил и Семак:

— У Ерохина достаточно серьезное повреждение. То же самое касается Жиркова — они не помогут нам в ближайшем будущем. С ними же работает Терентьев. Более сложная ситуация у Кокорина и Мамманы, которые при этом восстанавливаются в плановом режиме.

Действительно, восстановление обоих после травм крестообразных связок колена проходит хорошо. И Маммана, и Кокорин даже провели расширенную разминку в общей группе — сыграли в традиционную для футбольных тренировок игру ручной мяч. Оба футболиста небыстро бегали, но избегали контакта с партнерами, поэтому находились на флангах, вдали от гущи игроков. При этом в игру были вовлечены максимально — Кокорин однажды даже сделал результативный пас на Заболотного.

ПРИЗНАНИЕ ФАНАТОВ

Но главной звездой тренировки стал, разумеется, Дзюба. Еще перед началом разминки из-за забора донеслись голоса группы болельщиков. Они несколько раз повторили незатейливую кричалку: «Дзюба, Дзюба, бог футбола. Хэй-хэй». Как раз в этот момент нападающий сборной России вышел на газон, услышал это, повернулся к забору, попрыгал в такт кричалке и послал болельщикам воздушные поцелуи. Правда, за баннером разглядеть фанатов было сложно, так что они могли этого не увидеть.

Уже в воскресенье в Тюмени Дзюба должен доказать свой статус бога футбола. Ну или как минимум классного нападающего, ради которого фанаты теперь приходят на тренировки (пусть их туда и не пускают). А в целом, настроение у «Зенита» отличное. И настрой тоже:

— Изначально «Зенит» всегда является одним из фаворитов — по многим причинам, — подчеркнул Семак. — Есть и другие команды, которые каждый сезон сражаются за первое место. За последние годы вряд ли был хоть один чемпионат, где победа какому-то клубу давалась легко.

«Зениту» тоже будет непросто: новый молодой тренер, сложности с составом, плотный календарь из-за раннего старта в Лиге Европы… Останется ли питерский клуб фаворитом чемпионата и, скажем, через полгода? ​.

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