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15:08 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» подписали контракт с футболистом Канунниковым

ТАСС, 27 июля. Нападающий Максим Канунников перешел в самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение Канунникова с клубом рассчитано до лета 2019 года.

Прошедший сезон форвард провел в казанском «Рубине» и хабаровском СКА. В общей сложности он сыграл 28 игр и забил два мяча за сезон. На счету 27-летнего игрока также 12 матчей за сборную России в 2014—2017 гг.

«Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получили прямую путевку в премьер-лигу. Первый матч чемпионата России команда под руководством Андрея Тихонова проведет на «Самара-Арене» 31 июля против ЦСКА.

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