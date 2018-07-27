«Крылья Советов» подписали контракт с футболистом Канунниковым
ТАСС, 27 июля. Нападающий Максим Канунников перешел в самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Об этом сообщает
ТАСС, 27 июля. Нападающий Максим Канунников перешел в самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Об этом сообщает
Соглашение Канунникова с клубом рассчитано до лета 2019 года.
Прошедший сезон форвард провел в казанском «Рубине» и хабаровском СКА. В общей сложности он сыграл 28 игр и забил два мяча за сезон. На счету 27-летнего игрока также 12 матчей за сборную России в 2014—2017 гг.
«Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получили прямую путевку в