«Крылья Советов» подписали контракт с футболистом Канунниковым

Источник: РИА "Новости"

Соглашение Канунникова с клубом рассчитано до лета 2019 года.

Прошедший сезон форвард провел в казанском «Рубине» и хабаровском СКА. В общей сложности он сыграл 28 игр и забил два мяча за сезон. На счету 27-летнего игрока также 12 матчей за сборную России в 2014—2017 гг.