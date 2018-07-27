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15:04 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Новосельцев на правах аренды перешел в «Анжи»

ТАСС, 27 июля. Футболист петербургского «Зенита» Иван Новосельцев на правах аренды перешел в махачкалинский «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

«Анжи» арендовал 26-летнего защитника до января следующего года.

Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» в 2016 году. В «Ростове» защитник был игроком стартового состава, однако после перехода в «Зенит» он перестал получать игровую практику.

В прошедшем сезоне футболист провел за «Зенит» один матч в Кубке России. Зимой защитника до конца сезона арендовал тульский «Арсенал», за который Новосельцев провел две игры.

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