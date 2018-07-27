Футболист «Зенита» Новосельцев на правах аренды перешел в «Анжи»
ТАСС, 27 июля. Футболист петербургского «Зенита» Иван Новосельцев на правах аренды перешел в махачкалинский «Анжи». Об этом сообщает
ТАСС, 27 июля. Футболист петербургского «Зенита» Иван Новосельцев на правах аренды перешел в махачкалинский «Анжи». Об этом сообщает
«Анжи» арендовал 26-летнего защитника до января следующего года.
Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» в 2016 году. В «Ростове» защитник был игроком стартового состава, однако после перехода в «Зенит» он перестал получать игровую практику.
В прошедшем сезоне футболист провел за «Зенит» один матч в Кубке России. Зимой защитника до конца сезона арендовал тульский «Арсенал», за который Новосельцев провел две игры.