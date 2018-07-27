«Зенит» опубликовал заявку на сезон-2018/19 в РПЛ

Кроме того за «Зенит"-2, выступающий в первенстве ФНЛ, заявлены Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный. В соответствии с регламентом они могут принимать участие как и в матчах Российской Премьер-лиги, так и в играх ФНЛ. Юрий Жирков, Эмануэль Маммана и Александр Кокорин будут дозаявлены позже. ​