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15:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» опубликовал заявку на сезон-2018/19 в РПЛ

«Зенит» опубликовал заявку на участие в РПЛ в сезоне-2018/19.

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, в список «А» вошли 20 игроков:

Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани, Далер Кузяев, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба.

Кроме того за «Зенит"-2, выступающий в первенстве ФНЛ, заявлены Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный. В соответствии с регламентом они могут принимать участие как и в матчах Российской Премьер-лиги, так и в играх ФНЛ. Юрий Жирков, Эмануэль Маммана и Александр Кокорин будут дозаявлены позже. ​

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