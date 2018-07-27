«Зенит» опубликовал заявку на сезон-2018/19 в РПЛ
«Зенит» опубликовал заявку на участие в РПЛ в сезоне-2018/19.
«Зенит» опубликовал заявку на участие в РПЛ в сезоне-2018/19.
Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, в список «А» вошли 20 игроков:
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин.
Полузащитники: Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани, Далер Кузяев, Олег Шатов.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба.
Кроме того за «Зенит"-2, выступающий в первенстве ФНЛ, заявлены Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный. В соответствии с регламентом они могут принимать участие как и в матчах Российской