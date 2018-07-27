На Джорджевича претендуют «Уфа», «Оренбург», «Арсенал» и «Ростов»

При этом сам футболист хотел бы остаться в Петербурге, но главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сегодня заявил, что из-за переизбытка нападающих в команде и лимита на легионеров Джорджевич остался вне заявки на первый матч сезона с «Енисеем».