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15:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На Джорджевича претендуют «Уфа», «Оренбург», «Арсенал» и «Ростов»

Как стало известно «СЭ», форвард «Зенита» Лука Джорджевич может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

На 24-летнего нападающего сборной Черногории претендуют четыре команды — «Уфа», «Оренбург», «Арсенал» и «Ростов».

При этом сам футболист хотел бы остаться в Петербурге, но главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сегодня заявил, что из-за переизбытка нападающих в команде и лимита на легионеров Джорджевич остался вне заявки на первый матч сезона с «Енисеем».

В минувшем сезоне форвард провел 22 матча в аренде в тульском «Арсенале», забив 7 голов. (Игорь НОВИКОВ).

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