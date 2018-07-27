На Джорджевича претендуют «Уфа», «Оренбург», «Арсенал» и «Ростов»
Как стало известно «СЭ», форвард «Зенита» Лука Джорджевич может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
Как стало известно «СЭ», форвард «Зенита» Лука Джорджевич может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
На 24-летнего нападающего сборной Черногории претендуют четыре команды — «Уфа», «Оренбург», «Арсенал» и «Ростов».
При этом сам футболист хотел бы остаться в Петербурге, но главный тренер
В минувшем сезоне форвард провел 22 матча в аренде в тульском «Арсенале», забив 7 голов. (Игорь НОВИКОВ).