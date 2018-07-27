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15:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-защитник «Зенита» Ходжаниязов стал футболистом «Урала». 16 июня о переходе игрока объявляла «Балтика»

«Урал» заключил долгосрочный контракт с защитником Джамалдином Ходжаниязовым, сообщает пресс-служба клуба.

Состав екатеринбуржцев 22-летний игрок пополнил на правах свободного агента.

Любопытно, что 16 июня о подписании однолетнего контракта с Ходжаниязовым объявляла «Балтика». Пресс-служба «Урала» отмечает, что игрок действительно «в нынешнем межсезонье находился в расположении калининградского клуба».

Ходжаниязов ранее играл за «Зенит», «Амкар», а также с 2015 по 2017 за датский «Орхус». В декабре 2017 он перешел в «Динамо» из Санкт-Петербурга (теперь «Сочи»), проведя за клуб восемь матчей в первенстве ФНЛ.

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