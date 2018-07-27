Экс-защитник «Зенита» Ходжаниязов стал футболистом «Урала». 16 июня о переходе игрока объявляла «Балтика»
«Урал» заключил долгосрочный контракт с защитником Джамалдином Ходжаниязовым, сообщает
«Урал» заключил долгосрочный контракт с защитником Джамалдином Ходжаниязовым, сообщает
Состав екатеринбуржцев 22-летний игрок пополнил на правах свободного агента.
Любопытно, что 16 июня о подписании однолетнего контракта с Ходжаниязовым объявляла «Балтика».
Ходжаниязов ранее играл за «Зенит», «Амкар», а также с 2015 по 2017 за датский «Орхус». В декабре 2017 он перешел в «Динамо» из