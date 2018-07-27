Головин — самый дорогой российский футболист в истории

Как стало известно «Чемпионату» ранее, трансфер 22-летнего футболиста обошёлся «монегаскам» примерно в € 30 млн. Таким образом, Головин стал самым дорогим российским игроком в истории.



Ранее список долгое время возглавлял полузащитник Юрий Жирков, который в 2009 году перешёл из ЦСКА в «Челси» за € 21 млн. Третье место в обновлённом рейтинге занимает нападающий Александр Кокорин, трансфер из «Динамо» которого в 2013 году обошёлся «Анжи» в € 19 млн.



Головин подписал с «Монако» контракт, рассчитанный на пять сезонов — до лета 2023 года. На чемпионате мира-2018 хавбек в составе сборной России дошёл до стадии ¼ финала, где россияне уступили Хорватии. В 4 матчах мундиаля Александр забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.