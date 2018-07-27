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17:45 (мск), источник: Советский спорт

Ари: Уверен, у меня еще есть шанс сыграть за сборную России

Нападающий «Краснодара» Ари — о получении российского паспорта, выступлении за «Локомотив», прошедшем ЧМ-2018 и многом другом.

Источник: Советский спорт

«В “КРАСНОДАРЕ” ТЕПЛО ВСТРЕТИЛИ»

— Вы вернулись в «Краснодар». Остаетесь в клубе?
— У меня еще год контракта. Когда вернулся в клуб, меня все тепло встретили. Особенно новый главный тренер Мурад Мусаев. Атмосфера в команде и тренировки на самом высоком уровне. В команде есть ребята, с которыми раньше был не знаком, а есть те, кто сыграл на чемпионате мира. Думаю, с таким набором футболистов мы навяжем конкуренцию любому сопернику.

— Был ли шанс остаться в «Локомотиве»?
— Не буду много говорить про «Локо». Хочу разве что сказать спасибо всей команде и болельщикам за эти замечательные полтора года. Я взял несколько титулов, завел новых друзей, завоевал любовь фанатов. Желаю удачи «Локомотиву» в матче с ЦСКА! Теперь сконцентрируюсь на выступлениях за «Краснодар».

— Правда, что могли остаться в «Локо» еще на год?
— Как я уже сказал, у меня остался год контракта с «Краснодаром». Но у «Локомотива» была опция, согласно которой я мог играть за них и в этом сезоне. Не хочу углубляться в тонкости, потому что еще ничего не решено. Но пока я нахожусь в «Краснодаре», тут у нас прекрасная атмосфера в команде, изменения пошли только на пользу. Рад, что у клуба все хорошо. Возможно, отыграю за «Краснодар» в этом сезоне. Если так случится, выложусь на полную, чтобы клуб финишировал как можно выше по итогам чемпионата России.

«ПОЛУЧИЛ РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ РАДИ ДОЧЕРИ»

— Только вчера вы получили российский паспорт.
— Да, я наконец-то его получил! И очень этому рад! Я играю в России около девяти девять лет, российское гражданство для меня — награда. Мне в России все нравится, я давно адаптировался к здешней жизни. Теперь думаю, не остаться ли здесь на всю жизнь, не вложить ли деньги в местные футбольные школы. Ведь тут живет моя дочь Ариани, готов остаться в России ради нее.

— В следующем году будете искать вариант в РПЛ или за рубежом? У вас же есть российское гражданство.
— Прежде всего я хотел получить паспорт из-за дочери. И потому, что видел возможность сыграть за сборную России. Бесконечно рад, что после завершения карьеры футболиста смогу спокойно жить в России рядом с дочерью. Возможно, все-таки открою здесь какой-то бизнес.

— Вам 32 года. Мечта играть за сборную России все еще жива?
— Да, вне сомнений у меня еще есть шанс проявить себя.

«СБОРНАЯ РОССИИ МОГЛА ДОЙТИ ДО ФИНАЛА ЧМ»

— Когда смотрели матчи сборной России, не думали, что могли бы помочь?
— Честно говоря, я увидел совершенно иную сборную по сравнению с той, что играла в контрольных матчах. Это была сплоченная сильная команда, которая провела все матчи собранно и сконцентрировано. В такие моменты не важно, кого вызвали, а кого нет. Россия провела блестящий чемпионат мира.

— Вы больше переживали за Россию или Бразилию?
— За обе команды. Всегда считал, что Бразилия входила в число фаворитов. И когда стало понятно, что Россия тоже выступает здорово, хотел, чтобы она прошла как можно дальше. Считаю, что были все шансы добраться и до финала.

— Кто для вас стал открытием чемпионата мира?
— Конечно Хорватия и ее лидер Лука Модрич. Они сыграли просто прекрасно.

— Федор Смолов после игры с Хорватией извинился перед за пенальти. С вами такое случалось?
— По молодости. Бывало не справлялся с нервами, играл плохо, не забивал. Но раз Федор извинился, значит считал, что мог бы сыграть иначе. Но это футбол. Ошибается защитник, пропускает вся команда, когда полузащита не может доставить мяч в атаку или пропускает контратаку, опять же страдает команда. Смолов конечно был расстроен, поэтому извинился. Но я не думаю, что в таких ситуациях нужно что-то говорить. Федор и так много сделал для сборной, был одним из лучших форвардов команды. Уверен, многие его поддерживают.

— А что Неймар? Его критиковали за симуляцию.
— На нем лежит огромная ответственность. Все ждали, что он будет решать исход матчей, как Ромарио или Роналдо. На всех, кто надевает футболку с 10-м номером, лежит гигантский груз ответственности. К тому же Неймар считается лидером сборной, он получает огромную деньги в клубе, на него надеются всей страной. В этом году Бразилия выглядела очень хорошо, не только Неймар. Но на ЧМ нападающий обязан решать моменты. Давление на нем сказалось негативно. Плюс он всегда играет в такой манере: дриблинг и провокации. И он знает, что против него будут жестко играть. Поэтому иногда он симулирует. Но все-таки давайте не забывать, что Неймар может выигрывать матчи в одиночку.

«ДВА ИГРОКА ИЗ МОЕГО КЛУБА УЖЕ ИГРАЮТ В ШВЕЦИИ»

— Расскажите про клуб «Униклиник», которой владеете.
— Моя команда будет играть в четвертом дивизионе, в следующем году хотим подняться в третий. Хочется создать по-настоящему сильный клуб и сделать его чемпионом. В моем родном городе есть два сильных клуба с давними традициями: «Форталеза», команда, за которую я когда-то играл — она сейчас во втором дивизионе, и «Сеара» — выступает среди лучших. Мы хотим со временем дорасти до их уровня. Возможно, уже в следующем году попробуем стать чемпионами штата. Но сейчас у нас нет инвесторов, спонсоров и партнерства с другими клубами. Пока я тяну этот проект в одиночку.

Хорошо, что команда смогла занять третье место в чемпионате штата Сеара. У нас есть юношеские команды почти всех возрастов: до 20, 17, 15 и 13 лет. А еще есть школа для начинающих! К сожалению, пока не получается, чтобы дети тренировались круглогодично, пока только во время соревнований. Пытаюсь найти инвесторов или заключить партнерство с российскими клубами. Вдруг, кто-то заинтересуется, и свяжется со мной.

Хочу построить небольшой стадиончик на пять тысяч человек и помогать молодым талантливым ребятам, которые в будущем могли бы попасть в хорошие клубы. Особенно это нужно тем, кто живет в фавелах, ведь именно оттуда выходят главные звезды футбола.

— Вдохновились «Краснодаром»?
— Д, потрясен, какую инфраструктуру создал «Краснодар». Хочу сделать нечто похожее. Хотя бы на половину! Здесь у команд потрясающие условия для работы. Хочу ли быть как Сергей Галицкий? Конечно. Строить планы ведь никто не запрещал. Я и правда очень хочу помогать детям. Верю, что со временем смогу этого добиться.

— В мае один из воспитанников «Униклиник» должен был поехать в шведский «Кальмар». Получилось?
— Все хорошо, да. В «Кальмаре» сейчас выступают даже два футболиста из «Униклиник».

— Сколько тратите в год на содержание команды?
— Не буду называть цифры, но все понимают, что в футбол всегда вкладываются большие деньги. При этом отдачу получишь не сразу, а спустя годы. Но я рискнул. Не только для извлечения прибыли. В первую очередь я сделал это для того, чтобы помочь детям. Буду заниматься проектом глубже, когда завершу карьеру.

— После чемпионства «Локомотива» и победы в Кубке России вы обещали сделать две новые татуировки.
— Пока не сделал, на это нужно свободное время. Но татуировки точно будут, я же обещал! Эти титулы очень важны для меня, я их очень долго ждал. А ведь мог уехать из России вообще без трофеев. В этом году надеюсь побороться за еще один!

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