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21:19 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на Суперкубок России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Нападающие московского ЦСКА Федор Чалов и Витиньо выйдут в стартовом составе армейцев на матч за Суперкубок России по футболу против столичного «Локомотива», сообщается в микроблоге «красно-синих» в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в пятницу на новой арене в Нижнем Новгороде, которая принимала игры чемпионата мира. Встреча начнется в 21:30 мск.

Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Витиньо, Федор Чалов.

Стартовый состав «Локомотива» (сайт Российской премьер-лиги): Маринато Гилерме (вратарь), Соломон Кверквелия, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Эдер.

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