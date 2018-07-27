ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на Суперкубок России

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в пятницу на новой арене в Нижнем Новгороде, которая принимала игры чемпионата мира. Встреча начнется в 21:30 мск.
Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Витиньо, Федор Чалов.
Стартовый состав «Локомотива» (сайт Российской премьер-лиги): Маринато Гилерме (вратарь), Соломон Кверквелия, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Эдер.