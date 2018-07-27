ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на Суперкубок России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Нападающие московского ЦСКА Федор Чалов и Витиньо выйдут в стартовом составе армейцев на матч за Суперкубок России по футболу против столичного «Локомотива», сообщается в микроблоге «красно-синих» в Twitter.