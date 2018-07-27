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00:25 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу, победив в дополнительное время «Локомотив» со счетом 1:0. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Источник: ИТАР-ТАСС

Гол на 106-й минуте забил Хетаг Хосонов. На 13-й минуте полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, получившего травму, заменил Георгий Щенников. На 113-й минуте за неспортивное поведение с поля был удален защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород», который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. На игру между «Локомотивом» и ЦСКА пришли 43 319 человек, что стало повторением рекорда посещаемости стадиона.

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Матч стал третьим по посещаемости в истории Суперкубка страны. Больше зрителей приходило только на игры в московских «Лужниках» в 2007 году (ЦСКА — «Спартак», 45 000) и в 2008-м («Зенит» — «Локомотив», 48 000).

В матче за Суперкубок действующий чемпион России «Локомотив» должен был играть с обладателем Кубка страны «Тосно». В июне клуб из Ленинградской области прекратил свое существование. Согласно регламенту, его заменил серебряный призер чемпионата России, которым в прошедшем сезоне стал ЦСКА.

«Локомотив» и ЦСКА встречались в матче за Суперкубок России второй раз. В 2003 году «Локомотив» одержал победу по пенальти. Игра за Суперкубок России прошла в 16-й раз. Для ЦСКА эта победа стала седьмой в истории (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014), армейцы являются рекордсменами по количеству трофеев, «Локомотив» дважды выигрывал Суперкубок (2003, 2005).

Локомотив М 0:1 ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
ЦСКА
27.07.2018, 21:30 Зрители: 43319 Суперкубок России Нижний Новгород
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
80 Хетаг Хосонов 106′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
114′ Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
91′ Ведран Чорлука 14
Брайн Идову 3
69′ Мануэл Фернандеш 4
Рифат Жемалетдинов 96
91′ Эдер 24
Джефферсон Фарфан 8
106′ Игорь Денисов (к) 27
Дмитрий Тарасов 23
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Никита Чернов 66′
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао
2 Мариу Фернандес
25 Кристиян Бистрович 57′
9 Федор Чалов
14 Кирилл Набабкин 67′
80 Хетаг Хосонов
10 Алан Дзагоев 13′
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью 117′
75 Тимур Жамалетдинов
7 Дмитрий Ефремов 81′
29 Яка Бийол
Статистика
0 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 5
11 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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