ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России по футболу

Гол на 106-й минуте забил Хетаг Хосонов. На 13-й минуте полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, получившего травму, заменил Георгий Щенников. На 113-й минуте за неспортивное поведение с поля был удален защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.
Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород», который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. На игру между «Локомотивом» и ЦСКА пришли 43 319 человек, что стало повторением рекорда посещаемости стадиона.
Матч стал третьим по посещаемости в истории Суперкубка страны. Больше зрителей приходило только на игры в московских «Лужниках» в 2007 году (ЦСКА — «Спартак», 45 000) и в 2008-м («Зенит» — «Локомотив», 48 000).
В матче за Суперкубок действующий чемпион России «Локомотив» должен был играть с обладателем Кубка страны «Тосно». В июне клуб из Ленинградской области прекратил свое существование. Согласно регламенту, его заменил серебряный призер чемпионата России, которым в прошедшем сезоне стал ЦСКА.
«Локомотив» и ЦСКА встречались в матче за Суперкубок России второй раз. В 2003 году «Локомотив» одержал победу по пенальти. Игра за Суперкубок России прошла в 16-й раз. Для ЦСКА эта победа стала седьмой в истории (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014), армейцы являются рекордсменами по количеству трофеев, «Локомотив» дважды выигрывал Суперкубок (2003, 2005).