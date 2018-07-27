ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России по футболу

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Гол на 106-й минуте забил Хетаг Хосонов. На 13-й минуте полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, получившего травму, заменил Георгий Щенников. На 113-й минуте за неспортивное поведение с поля был удален защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород», который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. На игру между «Локомотивом» и ЦСКА пришли 43 319 человек, что стало повторением рекорда посещаемости стадиона.

Матч стал третьим по посещаемости в истории Суперкубка страны. Больше зрителей приходило только на игры в московских «Лужниках» в 2007 году (ЦСКА — «Спартак», 45 000) и в 2008-м («Зенит» — «Локомотив», 48 000).

В матче за Суперкубок действующий чемпион России «Локомотив» должен был играть с обладателем Кубка страны «Тосно». В июне клуб из Ленинградской области прекратил свое существование. Согласно регламенту, его заменил серебряный призер чемпионата России, которым в прошедшем сезоне стал ЦСКА.