Гончаренко выиграл первый трофей в роли наставника ЦСКА

Основное время поединка завершилось вничью, а судьбу встречи решил результативный удар в исполнении полузащитника красно-синих Хетага Хосонова на 106-й минуте. Этот трофей стал первым для наставника ЦСКА Виктора Гончаренко. Белорусский специалист возглавил «армейцев» зимой 2016 года, под его руководством команда дважды завершала сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.