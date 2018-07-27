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00:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко выиграл первый трофей в роли наставника ЦСКА

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 1:0 в матче за Суперкубок России, который состоялся в Нижнем Новгороде.

Источник: РИА "Новости"

Основное время поединка завершилось вничью, а судьбу встречи решил результативный удар в исполнении полузащитника красно-синих Хетага Хосонова на 106-й минуте. Этот трофей стал первым для наставника ЦСКА Виктора Гончаренко. Белорусский специалист возглавил «армейцев» зимой 2016 года, под его руководством команда дважды завершала сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Для «армейцев» эта победа в Суперкубке России стала уже 7-й в ис. Клуб продолжает удерживать рекорд по этому показателю. Ранее ЦСКА побеждал в 2004, тории 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах.

Локомотив М 0:1 ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
ЦСКА
27.07.2018, 21:30 Зрители: 43319 Суперкубок России Нижний Новгород
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
80 Хетаг Хосонов 106′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
114′ Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
91′ Ведран Чорлука 14
Брайн Идову 3
69′ Мануэл Фернандеш 4
Рифат Жемалетдинов 96
91′ Эдер 24
Джефферсон Фарфан 8
106′ Игорь Денисов (к) 27
Дмитрий Тарасов 23
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Никита Чернов 66′
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао
2 Мариу Фернандес
25 Кристиян Бистрович 57′
9 Федор Чалов
14 Кирилл Набабкин 67′
80 Хетаг Хосонов
10 Алан Дзагоев 13′
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью 117′
75 Тимур Жамалетдинов
7 Дмитрий Ефремов 81′
29 Яка Бийол
Статистика
0 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 5
11 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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