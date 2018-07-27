Кубок — не супер

Источник: Спорт-Экспресс

Такие матчи это, конечно, плохая реклама нашему футболу. Особенно после чемпионата мира. Будем снисходительны — там тоже были игры типа Франция — Дания. Но ориентироваться все-таки лучше на хорошее. Тем более что сейчас ко всему, что производит российский футбол, приковано самое пристальное внимание. В июне-июле мы сами задали высокую планку и теперь обречены на сравнения. Родному чемпионату надо очень постараться, чтобы не сильно разочаровать людей.

А в пятницу получилось плохо. Очень плохо.

Нет, были и плюсы. Вот они.

1. Почти целиком заполнился стадион — 43 тысячи человек. Это здорово, учитывая поздний вечер пятницы и команды с не самой большой аудиторией в России.

Это все, дальше будут минусы.

1. Футбол — удручающе тоскливый. На этом по идее можно закончить. В выставочном по сути матче, когда можно бы раскрыться и быть чуть смелее обычного, команды пытали себя и зрителей.

2. «Локомотив». Чемпион выглядел тяжеловесно и устало, играл безыдейно, до перерыва у ворот Акинфеева не было вообще ни одного момента. Удар Баринова в конце тайма с натяжкой можно назвать неплохим подходом. И во втором тайме мало что изменилось. Фернандеш, Фарфан, Миранчуки — все сыграли ниже своих возможностей.

Почему разочаровал именно «Локо», а не ЦСКА.

Во-первых, армейцы выглядели бодрее. Во-вторых, очень быстро потеряли Дзагоева. В-третьих, вы вообще видели состав ЦСКА? Команда выходит в старте с Бекао, про которого мы ничего не знаем, играет в три защитника и с Набабкиным в опорной зоне из-за травмы Дзагоева. Креативную тройку составляют сидящий на чемоданах Витинью, Ефремов и Чалов. И при этом команда умидрилась в какой-то момент прижать «Локо» к своим воротам. Ненадолго, не капитально, но все же. И итоговый результат справедлив.

Просто по поводу ЦСКА не надо строить иллюзий. Если у Гончаренко нет состава и селекции, как у конкурентов, тренер построит «Уфу». И еще попробуй ее вскрой и обыграй.

3. Атмосфера. Во время ЧМ многие ругали слишком тихих и аморфных болельщиков и говорили, что без фанатов все уныло. В пятницу с обеих сторон в Нижний приехали тысячи фанатов, но ни те, ни другие не смогли зажечь по-настоящему, на улицах никто не пел, вместо улыбок и ярких флагов — черные майки и сложные лица, а на секторах все песни были монотонными и нестройными. Молодцы, что приехали. Плохо, что все это не было похоже на праздник.

4. Хотел сначала записать в плюсы поведение болельщиков — мол, не дрались, не матерились, но нет. И то, что матерились и взрывали какие-то штуки — ерунда. Даже пластиковые бутылки в игроков ЦСКА после гола можно понять. Но то, что с трибуны «Локо» во втором тайме откровенно ухали Витинью, это дикость. Кто-то скажет, что это такая форма давления на соперника, а не расизм, но на это отвечу, что есть много других способов вывести из себя футболиста — освистать, обругать, спеть что-то обидное. А обезьяне уханье во всем мире считается проявлением расизма. В 2018 году люди должны об этом знать. И наличие в твоей команде чернокожих футболистов (их же своих поддерживаем!) — слабое оправдание.

5. То же самое с организацией. Все вроде было хорошо (входы-выходы, волонтеры, безопасность) до того момента, пока в пунктах продажи питания не кончилась вода. Это произошло в середине матча, болельщики в соцсетях негодовали — люди с маленькими детьми в жару не могли купить воды. Как можно было не предусмотреть, что в плюс 30 хочется пить?

И жаль, что футбол не отвлек от всего этого.

Когда по стадиону на 85-й минуте объявили, что по регламенту полагается два дополнительных тайма, стало, честно говоря, еще тоскливее. Дополнительные полчаса такого футбола — так себе перспектива. Уж лучше бы команды сразу били пенальти.

Хотя не факт, что в лотерее победил бы ЦСКА. А армейцы все-таки заслужили победу.

ЦСКА — победитель. Единственный. А вот проигравших много и помимо «Локомотива».