Кубок — не супер
После феерического ЧМ-2018 выставочный матч за Суперкубок не впечатлил.
После феерического ЧМ-2018 выставочный матч за Суперкубок не впечатлил.
Такие матчи это, конечно, плохая реклама нашему футболу. Особенно после чемпионата мира. Будем снисходительны — там тоже были игры типа Франция — Дания. Но ориентироваться
А в пятницу получилось плохо. Очень плохо.
1. Почти целиком заполнился стадион — 43 тысячи человек. Это здорово, учитывая поздний вечер пятницы и команды с не самой большой аудиторией в России.
1. Футбол — удручающе тоскливый. На этом по идее можно закончить. В выставочном по сути матче, когда можно бы раскрыться и быть чуть смелее обычного, команды пытали себя и зрителей.
2. «Локомотив». Чемпион выглядел тяжеловесно и устало, играл безыдейно, до перерыва у ворот Акинфеева не было вообще ни одного момента. Удар Баринова в конце тайма с натяжкой можно назвать неплохим подходом. И во втором тайме мало что изменилось. Фернандеш, Фарфан, Миранчуки — все сыграли ниже своих возможностей.
Почему разочаровал именно «Локо», а не ЦСКА.
Просто по поводу ЦСКА не надо строить иллюзий. Если у Гончаренко нет состава и селекции, как у конкурентов, тренер построит «Уфу». И еще попробуй ее вскрой и обыграй.
3. Атмосфера. Во время ЧМ многие ругали слишком тихих и аморфных болельщиков и говорили, что без фанатов все уныло. В пятницу с обеих сторон в Нижний приехали тысячи фанатов, но ни те, ни другие не смогли зажечь
4. Хотел сначала записать в плюсы поведение болельщиков — мол, не дрались, не матерились, но нет. И то, что матерились и взрывали
5. То же самое с организацией. Все вроде было хорошо (входы-выходы, волонтеры, безопасность) до того момента, пока в пунктах продажи питания не кончилась вода. Это произошло в середине матча, болельщики в соцсетях негодовали — люди с маленькими детьми в жару не могли купить воды. Как можно было не предусмотреть, что в плюс 30 хочется пить?
И жаль, что футбол не отвлек от всего этого.
Когда по стадиону на 85-й минуте объявили, что по регламенту полагается два дополнительных тайма, стало, честно говоря, еще тоскливее. Дополнительные полчаса такого футбола — так себе перспектива. Уж лучше бы команды сразу били пенальти.
Хотя не факт, что в лотерее победил бы ЦСКА. А армейцы
ЦСКА — победитель. Единственный. А вот проигравших много и помимо «Локомотива».
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Нижнего Новгорода.
|Локомотив М
|
0:1 ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
|ЦСКА
|Юрий Семин
|Виктор Гончаренко
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)